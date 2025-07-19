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Лето В Ярославской области зафиксирован массовый мор рыбы. Видео

В Ярославской области зафиксирован массовый мор рыбы. Видео

В чем причина

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1 комментарий
В реке Вёкса массового гибнет рыба | Источник: Жесть Ярославль / TelegramВ реке Вёкса массового гибнет рыба | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

В реке Вёкса массового гибнет рыба

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

В Ростовском округе Ярославской области зафиксирован массовый мор рыбы в реке Вёкса. На ситуацию пожаловались местные жители.

«Река Вёкса, село Белогостица, Ростовский район, Ярославская область. Очистных сооружений нет, всё умерло», — комментирует ситуацию мужской голос на видео.

Судя по кадрам, опубликованным в социальных сетях, мертвая рыба всплыла на воде. Проток реки так и несет вымершую живность.

Кадры с мертвой рыбой

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Как отметил в беседе с 76.RU ихтиолог Игорь Шляпкин, в Вёксе мог случится тепловой замор.

«Озеро Неро мелководное и прогревается очень быстро, а река вытекает из него. Тепловые заморы — обычное дело в жару, — объяснил научный сотрудник Института биологии внутренних вод РАН Игорь Шляпкин. — У нас у большинства рыб летальная температура +34… +35 градусов. У карася и карпа вообще +41 °C».

Однако это одна из возможный причин мора рыб. Еще один из факторов, вероятно, повлиявших на ситуацию, — цветение воды на Плещеево озере, откуда вытекает Вёкса.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Мор рыбы Ихтиолог
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Комментарии
1
Гость
13 минут
Где Белогостицы, Неро, а где цветение воды в Плещеевом озере?
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