В Ярославской области выпустили экстренное предупреждение о грозе. Когда ждать ненастья

В Ярославской области ожидают грозу 14 июля. В Министерстве региональной безопасности рассказали, что непогода разгуляется с шести вечера 14 июля и сохранится до того же времени 15 июля.
Во время грозы ожидают кратковременный дождь и усиление ветра.
«Будьте внимательны и осторожны. Нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно», — уточнили в Министерстве региональной безопасности.
Тем временем синоптики сообщают, что Центральную Россию стала покидать аномальная жара. Одновременно с этим в Гидрометцентре предупредили о грозах. Из-за их вероятности в регионе до полуночи 16 июля объявлен желтый уровень опасности.
Также в Ярославской области установили особый пожароопасный режим из-за аномальной жары. Жителям региона теперь запрещено посещать леса, разводить костры, а еще жечь траву и мусор. За нарушение правил предусмотрены крупные штрафы.