В Ярославской области выпустили экстренное предупреждение о грозе. Когда ждать ненастья

В Ярославской области ожидают грозу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области ожидают грозу 14 июля. В Министерстве региональной безопасности рассказали, что непогода разгуляется с шести вечера 14 июля и сохранится до того же времени 15 июля.

Во время грозы ожидают кратковременный дождь и усиление ветра.

«Будьте внимательны и осторожны. Нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно», — уточнили в Министерстве региональной безопасности.

Тем временем синоптики сообщают, что Центральную Россию стала покидать аномальная жара. Одновременно с этим в Гидрометцентре предупредили о грозах. Из-за их вероятности в регионе до полуночи 16 июля объявлен желтый уровень опасности.