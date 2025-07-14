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Лето В Ярославской области выпустили экстренное предупреждение о грозе. Когда ждать ненастья

В Ярославской области выпустили экстренное предупреждение о грозе. Когда ждать ненастья

Чего опасаться в такую погоду

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11 комментариев
В Ярославской области ожидают грозу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области ожидают грозу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области ожидают грозу

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области ожидают грозу 14 июля. В Министерстве региональной безопасности рассказали, что непогода разгуляется с шести вечера 14 июля и сохранится до того же времени 15 июля.

Во время грозы ожидают кратковременный дождь и усиление ветра.

«Будьте внимательны и осторожны. Нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно», — уточнили в Министерстве региональной безопасности.

Тем временем синоптики сообщают, что Центральную Россию стала покидать аномальная жара. Одновременно с этим в Гидрометцентре предупредили о грозах. Из-за их вероятности в регионе до полуночи 16 июля объявлен желтый уровень опасности.

Также в Ярославской области установили особый пожароопасный режим из-за аномальной жары. Жителям региона теперь запрещено посещать леса, разводить костры, а еще жечь траву и мусор. За нарушение правил предусмотрены крупные штрафы.

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Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Гроза Министерство региональной безопасности Дождь
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Комментарии
11
Гость
21 минута
Издеваются, несколько дней передают , хоть капля бы упала.Кто им данные даёт? На Гисметео солнце, Яндекс погода солнце.
Гость
51 минута
В РФ везде и всегда опасно
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