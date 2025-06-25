Как подготовить ребенка к лагерю: список вещей и документов

С 1 июня по всей стране стартовал летний сезон в загородных лагерях. Если ваш ребенок собирается на смену, важно помочь ему подготовиться. В Министерстве региональной безопасности Ярославской области собрали простой и полезный список, как подготовится к поездке в лагерь.
Что взять с собой в лагерь
Обычно в летних лагерях проводят родительские дни — это возможность навестить ребенка и привезти что-то, что он, возможно, забыл взять с собой. Но лучше собрать всё необходимое сразу, чтобы с первых дней смены школьник чувствовал себя комфортно и ни в чем не нуждался.
Вот базовый список вещей, которые стоит положить в чемодан заранее:
футболки и спортивная одежда;
теплая кофта и куртка;
купальник, панама;
удобная обувь и сланцы;
гигиенический набор;
книга или настольная игра.
Какие документы нужны в лагере
В отдельную папку стоит собрать все необходимые документы. Без них ребенка могут не пустить в лагерь:
свидетельство о рождении или паспорт;
полис ОМС (копия и оригинал);
медицинская справка;
согласие от родителей (если нужно по требованиям лагеря).
Какие вещи лучше не брать в лагерь
В лагере могут быть ограничения на гаджеты и ценные вещи. Чтобы не переживать, ребенку лучше не брать с собой:
дорогие смартфоны, планшеты, наушники;
украшения и брендовые вещи;
много наличных денег.
Ранее у нас выходил материал с обзором путевок в летные лагеря в Ярославской области. Стоимость двухнедельной смены в некоторых из них достигает 55 тысяч рублей. Подробнее — читайте в этом материале.