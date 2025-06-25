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Лето Как подготовить ребенка к лагерю: список вещей и документов

Как подготовить ребенка к лагерю: список вещей и документов

Чек-лист для жителей Ярославской области

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3 комментария
Что положить ребенку в лагерь: список вещей и документов | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUЧто положить ребенку в лагерь: список вещей и документов | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Что положить ребенку в лагерь: список вещей и документов

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

С 1 июня по всей стране стартовал летний сезон в загородных лагерях. Если ваш ребенок собирается на смену, важно помочь ему подготовиться. В Министерстве региональной безопасности Ярославской области собрали простой и полезный список, как подготовится к поездке в лагерь.

Что взять с собой в лагерь

Обычно в летних лагерях проводят родительские дни — это возможность навестить ребенка и привезти что-то, что он, возможно, забыл взять с собой. Но лучше собрать всё необходимое сразу, чтобы с первых дней смены школьник чувствовал себя комфортно и ни в чем не нуждался.

Вот базовый список вещей, которые стоит положить в чемодан заранее:

  • футболки и спортивная одежда;

  • теплая кофта и куртка;

  • купальник, панама;

  • удобная обувь и сланцы;

  • гигиенический набор;

  • книга или настольная игра.

Какие документы нужны в лагере

В отдельную папку стоит собрать все необходимые документы. Без них ребенка могут не пустить в лагерь:

  • свидетельство о рождении или паспорт;

  • полис ОМС (копия и оригинал);

  • медицинская справка;

  • согласие от родителей (если нужно по требованиям лагеря).

Какие вещи лучше не брать в лагерь

В лагере могут быть ограничения на гаджеты и ценные вещи. Чтобы не переживать, ребенку лучше не брать с собой:

  • дорогие смартфоны, планшеты, наушники;

  • украшения и брендовые вещи;

  • много наличных денег.

Ранее у нас выходил материал с обзором путевок в летные лагеря в Ярославской области. Стоимость двухнедельной смены в некоторых из них достигает 55 тысяч рублей. Подробнее — читайте в этом материале.

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Кристина Геворкян
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Комментарии
3
Гость
2 часа
Подготовить? А это, смотря к какому лагерю! Лагеря разные бывают, вот у меня сосед, в 1954, отдыхал в лагере где то на Колыме! 😅
Гость
2 часа
Кому куда: кому в обычные а кому в Артек
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