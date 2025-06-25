Как подготовить ребенка к лагерю: список вещей и документов

Что положить ребенку в лагерь: список вещей и документов Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











С 1 июня по всей стране стартовал летний сезон в загородных лагерях. Если ваш ребенок собирается на смену, важно помочь ему подготовиться. В Министерстве региональной безопасности Ярославской области собрали простой и полезный список, как подготовится к поездке в лагерь.

Что взять с собой в лагерь

Обычно в летних лагерях проводят родительские дни — это возможность навестить ребенка и привезти что-то, что он, возможно, забыл взять с собой. Но лучше собрать всё необходимое сразу, чтобы с первых дней смены школьник чувствовал себя комфортно и ни в чем не нуждался.

Вот базовый список вещей, которые стоит положить в чемодан заранее:

футболки и спортивная одежда;

теплая кофта и куртка;

купальник, панама;

удобная обувь и сланцы;

гигиенический набор;

книга или настольная игра.

Какие документы нужны в лагере

В отдельную папку стоит собрать все необходимые документы. Без них ребенка могут не пустить в лагерь:

свидетельство о рождении или паспорт;

полис ОМС (копия и оригинал);

медицинская справка;

согласие от родителей (если нужно по требованиям лагеря).

Какие вещи лучше не брать в лагерь

В лагере могут быть ограничения на гаджеты и ценные вещи. Чтобы не переживать, ребенку лучше не брать с собой:

дорогие смартфоны, планшеты, наушники;

украшения и брендовые вещи;

много наличных денег.