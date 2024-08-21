Когда выгоднее ехать на море? Ответ экспертов

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Они подсчитали загруженность в Сочи

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Бархатный сезон обещает быть прибыльным

В Сочи на 15% выросло количество бронирований на бархатный сезон в сравнении с 2023 годом. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии.

Отмечается, что в конце августа активность туристов идет на спад. Россияне спешат домой готовить детей к школе. Но уже с 10 сентября ждут новую волну гостей. К морю поедут те, кто предпочитает более комфортную температуру и меньшее количество народа.

В сентябре перевозчики начинают снижать цены на билеты. А вот делать скидки пока не спешат.

По словам директора туркомпании «Ривьера» Бэллы Тарасовой, велика вероятность, что купальный сезон продлится весь сентябрь, в значит дефицита с гостями не будет.

— Наши показатели продаж согласуются со статистикой сочинской администрации, сообщившей на днях о 6,5% прироста на бархатный сезон в прибрежном Сочи и 10% — по Красной Поляне. Купальный сезон продолжается весь сентябрь, погода в это время фактически летняя, поэтому и цены никто не скидывает. А вот с октября отели обычно снижают тарифы от 15 до 30%. Сейчас загрузка объектов размещения в сентябре составляет где-то 77,5%, в октябре — 60,4%, — сообщила Тарасова.

В компании «Росюгкурорт» повышенного спроса на отдых в бархатный сезон не увидели, но цены выше прошлогодних заметили.

— Пока не вижу большой разницы с прошлой осенью — как обычно, сентябрь востребован наравне с июлем и августом. Но сентябрьские цены на 15–20% выше, чем годом ранее, в этой связи объекты размещения с завышенными ожиданиями могут столкнуться с недозагрузкой, — подчеркнул заместитель генерального директора Валерий Сычев.

Коммерческий директор компании «Алеан» Оксана Булах отмечает, что дефицита мест в Сочи нет. Исключение составляют популярные санатории. На сентябрь — первую половину октября топовые объекты загружены на 80–90%.

По оценке Булах, в первой половине октября недельное проживание в отеле «Бархатные сезоны» 3* обойдется от 68,3 тысячи рублей в стандартном номере на двоих на полном пансионе, в Alean Family Sputnik 4* на «ультра всё включено» — от 173,2 тысячи.

В этом году Сочи намерен побить свой прошлогодний рекорд по числу гостей. В прошлом году курорт принял 7,6 миллиона туристов. Это максимальный показатель за 100 лет. Власти курорта рассчитывают, что к 2030-му общий турпоток составит не менее 10 миллионов отдыхающих в год.

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