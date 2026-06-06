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Стиль и красота В Москве подвели итоги конкурса «Мисс Россия Мира — 2026» — рассматриваем фото победительницы

В Москве подвели итоги конкурса «Мисс Россия Мира — 2026» — рассматриваем фото победительницы

Женщина уже становилась обладательницей Гран-при конкурса красоты в своем регионе

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За победу боролись 155 красавиц | Источник: «Миссис Россия Мира» во «ВКонтакте»За победу боролись 155 красавиц | Источник: «Миссис Россия Мира» во «ВКонтакте»

За победу боролись 155 красавиц

Источник:

«Миссис Россия Мира» во «ВКонтакте»

В Москве подвели итоги одного из самых масштабных конкурсов красоты для замужних женщин — «Миссис Россия Мира — 2026». 155 красавиц со всей страны — от Калининграда до Владивостока — боролись за главный титул, но победительницей стала лишь одна. Вечером 5 июня в Московском академическом театре «Русская песня» состоялось финальное шоу конкурса. Рассказываем, кто же завоевал корону.

В течение нескольких дней конкурсантки проходили подготовку, участвовали в творческих и презентационных этапах, а кульминацией стал большой финальный вечер. Одним из самых ярких моментов шоу зрители назвали национальный выход участниц. На сцене появились десятки женщин в эффектных костюмах, вдохновленных культурой и традициями различных регионов России.

Победительница конкурса Яна Молчанова из Владивостока | Источник: «Миссис Россия Мира» во «ВКонтакте»Победительница конкурса Яна Молчанова из Владивостока | Источник: «Миссис Россия Мира» во «ВКонтакте»

Победительница конкурса Яна Молчанова из Владивостока

Источник:

«Миссис Россия Мира» во «ВКонтакте»

Однако главный триумф вечера достался Яне Молчановой. Именно ей члены жюри доверили титул «Миссис Россия Мира — 2026». Пользователи оценили триумф брюнетки и сравнили ее с американской актрисой Сандрой Буллок. Под публикациями регулярно появляются комментарии, в которых подписчики сравнивают черты лица Яны со звездой фильмов «Мисс Конгениальность», «Пока ты спал» и «Невидимая сторона».

Яна занимает должность коммерческого директора в строительной компании. Ее супруг также связан с бизнесом: он владеет агентством недвижимости. Вместе пара воспитывает маленького сына. Отметим, что женщина уже становилась обладательницей Гран-при конкурса «Миссис Владивосток».

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Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
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