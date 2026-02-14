Самый трендовый маникюр 2026 года: 6 дизайнов, которые обязаны быть у вас на ногтях

Нейл-мастера приготовили сюрприз: в 2026-м главный тренд — лунный маникюр. Вы наверняка подумали: «Обратный френч с луной мы уже видели — его носили еще звёзды Золотого Голливуда». Но не всё так просто: лунным маникюром сейчас называют металлические и серебряные дизайны, которые напоминают холодное свечение луны. Мастер Мария Дюпина рассказала, в каких вариациях лучше воплотить новый тренд на своих ноготках, чтобы он выглядел как у моделей с показа мод.

Металлический маникюр всё больше набирает популярность среди клиентов, потому что он выглядит очень стильно и эффектно, но при этом для профессионального мастера выполнить его довольно просто. Мария Дюпина мастер маникюра

Мерцающий маникюр

Самый простой способ сделать лунный маникюр — покрыть ногти однотонным серебряным лаком. Однако перед походом к мастеру лучше уточнить, точно ли у него такой есть и какой именно, так как существуют лаки с мелкими частицами и крупными на прозрачной основе, которые скорее напоминают стразы или кусочки фольги. От последних лучше отказаться, так как они не дадут желаемого эффекта лунного света.

Серебряный цвет выглядит не вычурно и легко сольется с любым образом. Однако если однотонное покрытие для вас слишком броское — френч всегда придет на помощь. В 2026 году он всё так же на пике популярности. Вы можете сочетать серебряный полумесяц с молочной или розовой базой.

Зеркальный маникюр

Если хочется добавить в лунный маникюр изюминку, Мария рекомендует вместо лака использовать втирку. На топ мастер наносит серебряный порошок, а затем втирает его в ноготь с помощью специального аппликатора, напоминающего кисточку для теней, или пальцами. После того как ногти просохнут, каждый пальчик выглядит как небольшое зеркало или отполированные кусочки рыцарских доспехов.

— Главный секрет, чтобы втирка никуда не слезла на протяжении всего срока носки маникюра, в конце нужно подпилить торец ногтя, чтобы убрать с него все частички серебряной пыли. А в завершении перекрыть все ногти с топом липким слоем, запечатывая торец, — поделилась хитростью Мария.

Зеркальный маникюр начал набирать популярность еще весной прошлого года, после показа коллекций для летнего сезона. Бренд Grace Ling дополнил образы своих моделей необычным элементом — накладными длинными ногтями в серебряном цвете. Маникюр привлек внимание даже больше, чем одежда.

Перевернутый френч

Количество видов френда не сосчитать: омбре, вертикальный двойной. Однако почетное второе место после классического занимает перевернутый. Новую волну популярности ему подарил выход нашумевшего фильма «Марти Великолепный» (18+), который номинировали на «Оскар». Главная героиня картины в исполнении Гвинет Пэлтроу носит как раз такой маникюр, только в красном цвете.

— Раньше лунным маникюром называли дизайн ногтей, когда естественная ногтевая лунула возле кутикулы была покрыта другим цветом. В 2026 году это по-прежнему актуально, особенно если ее выделить серебром, — рассказала Мария.

Маникюр с абстракцией

Нейл-мастера часто предупреждают, что с серебряным цветом шутки плохи. С ним не стоит перебарщивать и лишний раз комбинировать с рисунками и другими цветами. Но риск — дело благородное, тем более когда он оправдан и в меру.

Для лунного маникюра в 2026 году Мария Дюпина предлагает покрыть ногти базой нейтрального цвета, а сверху сделать необычный дизайн, напоминающий расплавленный металл.

— Если в дизайне использовать хром-краску, то на ногтях можно изобразить всё что угодно, на что только хватит вашей фантазии. Из самого простого — это абстракция. Какие-то кривые линии, нарисованные от руки, либо четкая геометрия, — поделилась мастер.

Шелковый маникюр

В последнее время всё больше набирает популярность гель-лак с эффектом «кошачий глаз». А его серебряные оттенки прямиком попадают под тренд лунного маникюра в 2026 году.

— Маникюр с таким гель-лаком еще по-другому называют шелковым либо «корейской кошкой». Они не такие плотные, как металлическая втирка, и за счет своей серебристой полупрозрачности создают эффект хрустальной слезы, в которой отражается лунный свет, — описала Мария.

Для такого маникюра, помимо специального гель-лака, потребуется еще и мощный магнит. Он собирает металлические частички лака в одном месте, что создает тот самый блик-перелив.

Фольгированный маникюр

