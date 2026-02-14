Самый трендовый маникюр 2026 года: 6 дизайнов, которые обязаны быть у вас на ногтях

Нейл-мастера приготовили сюрприз: в 2026-м главный тренд — лунный маникюр. Вы наверняка подумали: «Обратный френч с луной мы уже видели — его носили еще звёзды Золотого Голливуда». Но не всё так просто: лунным маникюром сейчас называют металлические и серебряные дизайны, которые напоминают холодное свечение луны. Мастер Мария Дюпина рассказала, в каких вариациях лучше воплотить новый тренд на своих ноготках, чтобы он выглядел как у моделей с показа мод.
Металлический маникюр всё больше набирает популярность среди клиентов, потому что он выглядит очень стильно и эффектно, но при этом для профессионального мастера выполнить его довольно просто.
Мерцающий маникюр
Самый простой способ сделать лунный маникюр — покрыть ногти однотонным серебряным лаком. Однако перед походом к мастеру лучше уточнить, точно ли у него такой есть и какой именно, так как существуют лаки с мелкими частицами и крупными на прозрачной основе, которые скорее напоминают стразы или кусочки фольги. От последних лучше отказаться, так как они не дадут желаемого эффекта лунного света.
Серебряный цвет выглядит не вычурно и легко сольется с любым образом. Однако если однотонное покрытие для вас слишком броское — френч всегда придет на помощь. В 2026 году он всё так же на пике популярности. Вы можете сочетать серебряный полумесяц с молочной или розовой базой.
Зеркальный маникюр
Если хочется добавить в лунный маникюр изюминку, Мария рекомендует вместо лака использовать втирку. На топ мастер наносит серебряный порошок, а затем втирает его в ноготь с помощью специального аппликатора, напоминающего кисточку для теней, или пальцами. После того как ногти просохнут, каждый пальчик выглядит как небольшое зеркало или отполированные кусочки рыцарских доспехов.
— Главный секрет, чтобы втирка никуда не слезла на протяжении всего срока носки маникюра, в конце нужно подпилить торец ногтя, чтобы убрать с него все частички серебряной пыли. А в завершении перекрыть все ногти с топом липким слоем, запечатывая торец, — поделилась хитростью Мария.
Зеркальный маникюр начал набирать популярность еще весной прошлого года, после показа коллекций для летнего сезона. Бренд Grace Ling дополнил образы своих моделей необычным элементом — накладными длинными ногтями в серебряном цвете. Маникюр привлек внимание даже больше, чем одежда.
Перевернутый френч
Количество видов френда не сосчитать: омбре, вертикальный двойной. Однако почетное второе место после классического занимает перевернутый. Новую волну популярности ему подарил выход нашумевшего фильма «Марти Великолепный» (18+), который номинировали на «Оскар». Главная героиня картины в исполнении Гвинет Пэлтроу носит как раз такой маникюр, только в красном цвете.
— Раньше лунным маникюром называли дизайн ногтей, когда естественная ногтевая лунула возле кутикулы была покрыта другим цветом. В 2026 году это по-прежнему актуально, особенно если ее выделить серебром, — рассказала Мария.
Маникюр с абстракцией
Нейл-мастера часто предупреждают, что с серебряным цветом шутки плохи. С ним не стоит перебарщивать и лишний раз комбинировать с рисунками и другими цветами. Но риск — дело благородное, тем более когда он оправдан и в меру.
Для лунного маникюра в 2026 году Мария Дюпина предлагает покрыть ногти базой нейтрального цвета, а сверху сделать необычный дизайн, напоминающий расплавленный металл.
— Если в дизайне использовать хром-краску, то на ногтях можно изобразить всё что угодно, на что только хватит вашей фантазии. Из самого простого — это абстракция. Какие-то кривые линии, нарисованные от руки, либо четкая геометрия, — поделилась мастер.
Шелковый маникюр
В последнее время всё больше набирает популярность гель-лак с эффектом «кошачий глаз». А его серебряные оттенки прямиком попадают под тренд лунного маникюра в 2026 году.
— Маникюр с таким гель-лаком еще по-другому называют шелковым либо «корейской кошкой». Они не такие плотные, как металлическая втирка, и за счет своей серебристой полупрозрачности создают эффект хрустальной слезы, в которой отражается лунный свет, — описала Мария.
Для такого маникюра, помимо специального гель-лака, потребуется еще и мощный магнит. Он собирает металлические частички лака в одном месте, что создает тот самый блик-перелив.
Фольгированный маникюр
Маникюр, напоминающий ногти древнегреческих статуй. Секрет потертых ногтей в использовании фольги, которую неравномерно наносят на липкий слой гель-лака. Сделать ногти полностью серебряными с небольшими трещинами, через которые проглядывает основной лак, или лишь слегка добавить акцентов — решать только вам. Оба варианта смотрятся дорого.