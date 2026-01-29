Проснулась — и уже красивая: 5 модных стрижек 2026 года, которые оценят даже ленивые

В 2026 году мы часто будем ощущать влияние эстетики 1990-х и 2010-х годов Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Простота и удобство — кто захочет от такого отказываться? Вот и модные инфлюенсеры вместе со стилистами, однажды вкусившие прелесть доступных и быстрых причесок, не готовы променять это всё на долгие часы каждодневных укладок. В 2026 году продолжается мода на натуральную красоту, небрежность и природный объем. Однако совсем без сюрпризов год остаться не мог, и кое-какие изменения есть даже в полюбившихся многим стрижках — о них рассказал стилист по волосам Роман Айрей.

Пикси

Пикси — одна из самых трендовых стрижек на короткие волосы в 2026 году. Ее отличают короткие пряди на затылке, висках и длинные на макушке. Стилист по волосам рекомендует обратить на нее внимание девушкам, которые хотят подчеркнуть шею и выразительные скулы.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Стрижка пикси объединяет ностальгию по двум эпохам — 1990-м и 2010-м. В эти годы многие знаменитости коротко стриглись. Кто-то чтобы отделаться от экранного образа, а кто-то так показывал, что начинает новую жизнь.

Главное правило при создании пикси в 2026 году — небрежность и текстура залог успеха. Прилизанные варианты и в виде шапочки с ровным срезом оставляем в прошлом.

— Чаще всего стрижку ассоциируют с удлиненной челкой, но не в 2026 году. Теперь идеальное сочетание — небрежная короткая челка и пикси, — уточняет Роман.

Боб

Успевший стать классикой боб также в строю в 2026 году. Он подойдет практически всем, кто хочет сделать короткую стрижку, и, как хамелеон, легко подстроится под любой запрос, при этом не превращаясь в антитренд.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Вы можете сделать ультракороткий боб, который подчеркнет скулы, или удлиненный, который будет мягко обрамлять шею, однако стилист рекомендует остановиться на золотой середине.

— Идеальная длина волос, когда чуть прикрыты уши. Ровный срез либо небрежные концы — выбор за вами, — поделился Роман.

Такая стрижка требует к себе минимум внимания. Обновить ее придется только через полгода, если не больше. А на укладку, если у вас не пушистые пористые волосы, уйдут считаные минуты.

Каре с французской челкой

Еще в конце 2025 года в моду вернулось каре. На время его полностью затмил боб, с которым всегда был объем у корней за счет слоев и не нужно было следить, чтобы оставался ровный срез на кончиках.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

В 2026 году каре можно носить по-разному: с челкой или без. Если выберете вариант без, попробуйте классический стиль или укладку в духе 1990-х с объемом у корней и накручиванием на брашинг.

Для тех, кто хочет добавить челку, Роман Айрей рекомендует французскую с небрежными слегка удлиненными прядями по бокам. Ее когда-то носила француженка Джейн Биркин, и именно благодаря ей челка получила свое название.

Каскад

Как добавить густоту волосам, если ей даже и не пахнет? Сделать стрижку каскад. Особенно эффектно она смотрится на длинных волосах, тогда итоговая прическа будет напоминать водопад, где каждая прядь — это отдельная волна.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Чтобы сделать каскад, мастер работает слоями: постепенно укорачивает пряди от затылка к лицу, создавая плавные переходы. Укладывать стрижку лучше с помощью брашинга или стайлера и фиксировать всё солевым спреем, который не будет утяжелять волосы.

В 2026 году самая трендовая укладка на каскад — blowout. Эту прическу еще называют в честь Синди Кроуфорд, потому что она часто носила ее в 1990-х. Акцент в ней не только на кончики, но и на объем у корней. Их приподнимают максимально сильно, но при этом остальные волосы оставляют в естественном положении, лишь подкручивая внизу.

— Укладки в стиле blowout — воздушные, объемные, эффектные. Их можно сделать с помощью фена и брашинга либо с помощью стайлера, — отмечает Роман.

Ровный срез

Ровный срез красной нитью идет через стрижки на разную длину, но особенно он актуален, если у вас длинные волосы. Для тех, у кого густые прямые локоны, которые с трудом держат любой завиток, стрижка, где все пряди одной длины, — то, что доктор прописал.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ровный срез символизирует минимализм и ухоженность. Вам не придется скрывать секущиеся кончики, поврежденные морозами и сухим воздухом в квартире. Он сам покажет, что вы заботитесь о своих волосах.

Главный недостаток: если у вас быстро растут волосы, то уже через пару месяцев вы заметите, что стрижка стала небрежной и пряди разной длины.