На 2026 год это база: 6 идей маникюра на самую трендовую форму ногтей

Хорошая новость: долго тратить время на выпиливание формы не придется Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В 2026 году на первом месте удобство и естественность. Если сумку — то хобо, если обувь — то угги, а если маникюр — то на форму «мягкий квадрат». Она практически повторяет натуральную форму ногтей при отращивании и за счет плавных линий не зацепляется и смотрится гармонично как на длинных, так и на коротких ногтях. Мастер маникюра Ксения Килина рассказала, какие цвета и дизайны будут особенно удачно на ней смотреться.

Винный маникюр

Бордовые оттенки на пике популярности с момента, как в тренде оказалась эстетика Old Money. Цвет напоминает хорошо выдержанное вино и под разными углами может отливать как красным, так и коричневым или черным, в зависимости от глубины и количества слоев лака. Винный маникюр — самый любимый у звезды «Грозового перевала» (18+) Марго Робби. С ним она отдыхает на море и блистает на «Золотом глобусе». Если ждете премьеры, отдельный повод присмотреться.

Источник: pinterest.com

— Сейчас это самый популярный цвет, и палитру гель-лаков с ними делают очень разнообразную, чтобы каждая девушка подобрала тот самый бордовый оттенок, — рассказала Ксения.

Кошачий маникюр

«Бархатно-стеклянные» ногти — еще один из трендов, который будет удачно смотреться на форме «мягкий квадрат». Эффект кошачьего глаза не новый, но долгое время магнит располагали так, чтобы рисунок получался вертикальным. В 2025 году Корея изменила правила игры, и в моду вошел горизонтальный.

Зимой дизайн можно сочетать с темными винными и коричневыми оттенками, а на лето возьмите молочные и нежно-розовые. С ними ногти будут напоминать желе или кубики льда.

Источник: Ксения Килина / vk.com

— Если говорить о самом модном, что сделать на «мягком квадрате», то это маникюр с эффектом кошачьего глаза, в светлых нежных тонах. Я бы назвала это корейским трендом, который захватил и нас, — поделилась эксперт.

Тонкий френч

Френч и квадрат — идеальное сочетание. Независимо от того, какие формы ногтей или техники становятся популярными, эта классика всегда остается востребованной. В 2026 году Ксения предлагает делать французский маникюр на коротких ногтях и белым лаком выделять тонкую, едва заметную окантовку.

Источник: Ксения Килина / vk.com

Для тех, кто хочет экспериментов и не боится длины: в 2026 году присмотритесь к выкладному френчу. Его делают по принципу накладных ногтей — отдельно создают необычную «улыбку», а после соединяют с основной пластиной. Получается необычно и очень эффектно.

Зеркальная втирка

С зеркальной втиркой «мягкий квадрат» играет по-новому. За счет бликов и переливов формат становится еще более выразительным, даже если у вас короткие ногти. О чем не стоит забывать — что втирка сама по себе бросается в глаза, так что не нагружайте ее яркими цветами, дополнительными украшениями, наклейками или рисунками.

Источник: pinterest.com

— Никаких розовых, молочных цветов, используйте именно холодный беж и зеркальный эффект. Подойдет на любую длину, — отмечает мастер маникюра.

Маникюр с выбеленными пастельными оттенками

В прошлом году нейл-мир захватил тренд на цвет «сливочное масло». В этом году ему на смену пришел небесно-голубой. С ним можно делать как однотонное покрытие, так и изящный френч.

Источник: pinterest.com

— Дизайн — да, и еще раз да. Сейчас актуальна роспись, как никогда. Выпуклые и металлизированные элементы — фигурки или стразы, — добавляет Ксения.

Зимой дополнить голубой маникюр можно серебряным лаком или дизайном, напоминающим снег или лед. Весной на однотонном покрытии будут удачно смотреться небольшие миниатюрные наклейки цветов.

Молочный маникюр

Главный цвет года, «небесный танцор», уже покоряет не только гардеробы, но и ногти модниц. Молочная база, которая раньше была своего рода универсальным решением, теперь выходит на новый уровень и может стать вечной классикой наравне с френчем.

Источник: pinterest.com

Ксения советует к весне присмотреться к наклейкам в виде сухоцветов. Они выглядят ненавязчиво, но при этом придадут ноготкам изюминку.

— С наступлением весны я собираюсь их закупить побольше (белые, молочные, розовые, желтые, голубые). На «мягком квадрате» россыпь нежных цветочков под прозрачным гелем, будут смотреться очень романтично, — считает Ксения.