«Бабушкин» принт — тренд сезона: стилист рассказала, как его носить и не выглядеть старомодно

Желание вернуться в 80-е еще никогда не заходило так далеко Источник: Мария Романова / Городские медиа

Неожиданно для многих самыми модными в 2025 году стали бабушки — точнее, их сундуки с винтажными тканями, платками и платьями с цветочной россыпью. Тот самый «бабушкин» принт ворвался в тренды с неожиданной силой. Теперь его можно увидеть на подиумах и в образах инфлюенсеров. Но как носить этот ретрошик, чтобы не превратиться в деревенскую простушку, которая застряла в прошлом веке, рассказала стилист Елена Хвоя.

Откуда пришла мода на «бабушкин» принт

Мода на цветочный принт, который носили в 70–80-х, пришла вместе с трендом на «бабушкин» стиль, по-другому он называется granny chic. В 2025 году в модных коллекциях появились модели простых платьев и юбок в горох и клетку. Дополняли образы банты на талии, шляпы с широкими полями и платки.

Источник: R❤️G❤️V SH❤️P / T.me

Елена Хвоя объясняет возвращение стиля, который носили наши родители и бабушки, слишком быстрым ритмом нашей жизни. С космической скоростью совершенствуются технологии, тренды сменяют один другой, и иногда хочется попросить остановить планету.

— В условиях стремительной жизни люди тяготеют к чему-то понятному, безопасному, что приносит им спокойствие и радость. Стиль «бабушек» идеально для этого подходит, — объясняет Елена.

Источник: pinterest.com

Кроме тяги к простой и понятной одежде, сейчас также существует тренд на деревенскую жизнь — рурализацию. Сельский колорит, размеренность — всё это в себе соединил лишь один «бабушкин» принт, цветочный.

С чем сочетать «бабушкин» принт

Для того, чтобы адаптировать всю эту милоту в ритмы городской жизни, Елена Хвоя предлагает мыслить контрастами и миксовать романтику с бунтарством.

Источник: pinterest.com

— Наденьте легкое хлопковое платье с ритмичным цветочным узором вместе с брутальной кожаной курткой или с джинсовыми тотал-луками, — советует стилист.

Источник: pinterest.com

Чтобы сделать образ современным, Елена предлагает подобрать к нарядам с цветочным принтом массивную обувь: лоферы, кроссовки. Если берете сандалии или туфли, то они должны быть на тяжелой подошве.

Главное — создать пикантный баланс между нежными, даже инфантильными изделиями в стиле granny chic и современными кэжуал-вещами. Елена Хвоя fashion-стилист, модный блогер, продюсер и организатор международных показов, участница шоу Александра Рогова «Разбор луков подписчиков» (0+)

Елена Хвоя также развеяла миф, что нельзя миксовать два принта. Наоборот, она предлагает сочетать мелкий и более крупный цветочный узор из «бабушкиного» гардероба — сейчас это тренд. Только есть один нюанс.

— Главное — выдержать общую цветовую гамму, — подмечает Елена.

Источник: olga_shuranova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Еще один немаловажный совет от Елены: если надеваете вещи с «бабушкиным» принтом, обязательно дополняйте его аксессуарами. Они сделают образ сложным и динамичным. Подобранные солнцезащитные очки, жемчужные бусы, пояс и однотонная сумка выведут образ с уровня деревенской простушки до кэжуал-шика.

Необычно цветочный принт сочетает Рената Литвинова: вместе с черными плотными колготками, очками, кожаным тренчем и объемной сумкой-тоут. В ее луке нет и намека на воздушность, только драматичность. Он подойдет как для повседневной носки, так и на вечерний выход.

Источник: renatalitvinovaofficiall / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Я вообще удивилась, увидев ее в платье в цветочек. Это скорее пэчворк, но очень правильная стилизация, — объясняет Елена.

Источник: R❤️G❤️V SH❤️P / T.me

Стилист отмечает, что мелкий цветочный принт особенно подходит девушкам натуральных типажей. Но, как мы видим на примере Литвиновой, или певицы IOWA, или Рианны, которые появляются на публике в подобных нарядах, неважно, какой у вас подтон кожи и цвет волос. Нужно лишь вписать простую цветочную юбку или платье в образ, в котором вам комфортно.

— Поэкспериментировать с granny chic может любой модник, просто надо иметь в виду, что мелкий цветочек размывает контуры фигуры, поэтому носить его следует очень аккуратно, — предостерегает Елена Хвоя.