5 модных причесок на Новый год — 2026, которые не рассыплются после боя курантов

Сногсшибательно в Новый год можно выглядеть с любой длиной волос Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

В этом году 31 декабря обещает быть особенно суматошным, так как это первый выходной в череде новогодних праздников. Времени на подготовку в обрез, после рабочей недели нужно успеть прибраться, накрыть стол, подобрать наряд, украсить елку. И конечно, не забыть про прическу. К счастью, в моде простота и удобство. Чтобы не тратить драгоценные часы у зеркала, мы попросили стилиста по волосам Нину Козлову подобрать 5 вариантов, на которые вы не потратите много времени.

«Мальвинка»

Прическа для Нового года — 2026, на которую уйдет 15 минут, и при этом она продержится до самого утра. Делается элементарно: собираете передние пряди и закрепляете их на затылке. Готово.

Источник: _kozlovanina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Если хотите добавить изюминку, заплетите две тоненькие косички по бокам и соедините их сзади, украсьте прическу крупным красным бантом или заколкой со стразами. В 2025 году также популярно вплетать в волосы искусственные блестящие пряди, которые будут завораживающе переливаться. Для объема вы также можете накрутить волосы на плойку и зафиксировать спреем с блестками.

Самая популярная прическа по запросам 2025 года. Ее часто выбирают за удобство. Нина Козлова Стилист по волосам

Легкие волны

Кудри всегда добавляют праздничного настроения образу, но времени на них уходит прилично. В качестве альтернативы Нина предлагает сделать легкие волны, которые будут выглядеть акутально, но при этом естественно.

Источник: _kozlovanina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Чтобы их сделать, есть несколько путей. Если хотите подготовиться заранее, вечером заплетите косички на влажные волосы. Но не делайте их слишком много, иначе рискуете выглядеть как львенок. Перед праздником расплетите их, расчешите и зафиксируйте солевым спреем. Второй вариант — сделать локоны с помощью плойки и в конце уложить их руками и закрепить фиксатором.

Прическа подойдет всем и будет красиво выглядеть на фотографиях за счет ниспадающих локонов у лица. Украсить волосы можно также ободком-тикой со стразами или цепочками, которые будут аккуратно повторять изгибы волн.

Полухвост

Убрать постоянно мешающие волосы и вместе с этим сделать лицо визуально уже можно с помощью полухвоста. За счет собранных сверху волос кожа выглядит чуть подтянутее, и у глаз появляется лисий прищур.

Источник: _kozlovanina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Делается прическа за пару шагов: разделите волосы на две части, верхнюю заплетите в хвост. Чем выше и туже он будет, тем собраннее будет смотреться результат. Нижние пряди можно дополнительно накрутить в легкие локоны. Чтобы добавить небрежности, вытяните пару прядей у лица.

Пучок с необычными элементами

Благодаря звездам пучок давно перестал быть обычным способом на скорую руку собрать волосы. В 2025 году это модный мастхев, который подойдет как для встречи Нового года в ресторане, так и для домашних посиделок.

Соберите волосы в хвост на затылке: подберите высоту по настроению, но особенно стилист рекомендует остановиться на средней. Затем аккуратно закрутите хвост вокруг основания, закрепите невидимками или шпильками.

Источник: _kozlovanina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Добавить прическе шика можно несколькими способами: например, перед тем как собирать хвост, сделайте у корней объем с помощью брашинга или начеса с текстурирующей пудрой. Разнообразить образ можно еще несколькими способами.

— Добавляем необычные элементы: косы, выделенные пряди, — предлагает Нина.

Прическа с эффектом мокрых волос

Мода на увлажненность и напитанность не ограничивается монохромным макияжем и «стеклянным» маникюром. Свежести и зеркального блеска в прическе можно достигнуть с помощью эффекта мокрых волос.

Гладкий мокрый эффект, с волной у лица — вариант для тех, кто хочет сделать более яркий образ в новогоднюю ночь. Нина Козлова Стилист по волосам

Источник: _kozlovanina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Прическа делается на чистые, чуть влажные волосы. Нанесите гель или пенку с глянцевым финишем. Главное — не переборщить: лучше добавить чуть‑чуть и при необходимости повторить, чем получить «жирные» пряди, которые придется перемывать.

Распределите продукт по волосам расческой с редкими зубьями или пальцами и уложите пряди, как вам нравится: сделайте волны или зачешите назад. Дайте им подсохнуть естественным путем или ускорьте процесс с помощью фена.