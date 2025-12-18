НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Стиль и красота Обзор Цвет настроения — красный: Влад Лисовец рассказал, в чем встречать Новый год — 2026

Цвет настроения — красный: Влад Лисовец рассказал, в чем встречать Новый год — 2026

Подружиться с Огненной Красной Лошадью проще, чем кажется

189
Лисовец уже нашел подходящий костюм для встречи Нового года и готов рассказать, что подобрать вам | Источник: vladislavlisovets / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Лисовец уже нашел подходящий костюм для встречи Нового года и готов рассказать, что подобрать вам | Источник: vladislavlisovets / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Лисовец уже нашел подходящий костюм для встречи Нового года и готов рассказать, что подобрать вам

Источник:

vladislavlisovets / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Стилист Влад Лисовец рекомендует для встречи Нового года выбрать наряд, который «задобрит» символ года — Огненную Красную Лошадь. Он советует избегать темных, синих и голубых оттенков, отдавая предпочтение страстным и огненным цветам.

— Новогоднюю ночь мы встречаем в красном, оранжевом, можно также желтый глубокий цвет, — перечислил Лисовец в шоу «Дерзкая готовка».

Источник: toptop.ru / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: toptop.ru / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

toptop.ru / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В Новый год можно выпустить на волю весь свой креатив и не ограничиваться только ярким цветом. Попробуйте новые сочетания, необычные материалы: праздник — идеальное время для экспериментов, когда многие вещи будут выглядеть уместно.

— Для тех, кто хочет как следует накраситься! Играйте с силуэтом, с текстурой ткани, не бойтесь излишне театральных образов, — настаивает Лисовец.

Источник: _gloriajeans_ / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: _gloriajeans_ / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

_gloriajeans_ / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Красный — самый выигрышный цвет для новогодней ночи, однако не каждый рискнет предстать перед гостями в тотал-ред костюме или платье в пол, да это и необязательно. Стилист в качестве альтернативы предлагает лишь расставить акценты. Например, завязать красную косынку или ленту, подобрать колготки, туфли, помаду в тон. Стилист также не исключает вариант, когда к Новому году вы подбираете только красное нижнее белье.

— Вообще «требуемые» цвета можно внедрять аккуратно, пусть их не будет видно каждому, а только вашему собственному Дедушке Морозу или Снегурочке по возвращении домой, — предлагает Лисовец.

Отдельно несколько рекомендаций Владислав дал мужчинам. Он посоветовал не брать забавные свитера и футболки со смешными надписями, а сделать образ элегантным и сдержанным. Классическое сочетание: брюки, рубашки и аккуратно уложенные волосы никогда не выйдут из моды.

— Если есть настроение, то парни тоже могут выделиться, обратив внимание на прозрачные ткани, например, на аксессуары: галстуки в пайетках, шейные платки и бабочки, — предлагает стилист.

Источник: mere.moscow / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: mere.moscow / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

mere.moscow / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Если в вашем гардеробе на данный момент нет ничего из перечисленного, а пайетки, золото и красный цвет совсем не ваша история и будут весь следующий год пылиться в шкафу, не стоит слепо покупать ненужные вещи.

— Если у вас нет наряда, я всегда успокаиваю людей, не надо тратить деньги. Сейчас такое время, когда нельзя тратить деньги, лишь бы потратить. Купите то, что вы будете потом носить, — настаивает стилист.

Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
