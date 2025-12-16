Не скупитесь на бархат и пайетки: Александр Рогов показал модные образы для новогодней ночи

Смотря на образы, захочется сказать: «Вот это дорого-богато!» Источник: пресс-служба Первого канала

До Нового года остается всего пара недель, и, если наряд еще не ждет своего звездного часа на вешалке, пора поспешить. Выбирать идеальный аутфит можно по-разному: кто-то берет платье под настроение, а кто-то — чтобы задобрить Огненную Лошадь, но идеальное комбо — совместить всё. Чтобы облегчить задачу, эксперты «Модного приговора» (6+) показали, в чем рекомендуют встречать праздник, а главный стилист проекта Александр Рогов рассказал, какие из трендов действительно работают.

По словам Рогова, главный ориентир этого Нового года — цвет. Он предлагает не бояться выразительных оттенков и особенно советует красный, любимый цвет символа будущего года. Глубокий алый, бордо, винные и гранатовые тона выглядят празднично без лишних усилий и сразу задают нужное настроение.

— Многие бренды уже представили новогодние капсулы. И если вы верите советам астрологов, то самым подходящим цветом праздничного наряда станут все оттенки красного и бордо, — написал в своем блоге Рогов.

Не стоит путать клоунский и театральный красный с дорогим и уверенным. В новогоднюю ночь сохраняем баланс и за счет красных акцентов и элементов одежды вызываем свою внутреннюю энергию, а не смех у близких.

Стилист подчеркивает: если яркие цвета вам не близки, никто не отменял проверенную классику. Черный, белый, молочный и кремовый по-прежнему смотрятся уместно и элегантно, особенно если образ построен на фактурах и деталях, а не на цвете.

Отдельное внимание Рогов уделяет материалам. Его безусловный фаворит — бархат. Он называет его одним из самых выигрышных вариантов для праздника. Ткань сама по себе создает ощущение роскоши и не требует сложных стилистических ухищрений.

— Бархат — главный тренд для встречи Нового года. Костюмы, жакеты, юбки или брюки из этого материала выглядят богато и придают статусности внешнему виду, а к тому же сочетаются с обычными джинсами и футболками, — передают мнение Рогова наши коллеги из издания «СтарХит».

Остальные эксперты «Модного приговора» также порекомендовали для вечеринки или выхода в свет подобрать наряд с пайетками, а чтобы сохранить баланс — сочетать их с более спокойными вещами. Например, добавлять к блестящему платью кожаную куртку или минималистичные аксессуары.

Для домашних посиделок эксперты советуют не жертвовать комфортом: яркий верх, выразительные украшения и расслабленный низ вполне могут создать ощущение праздника без строгих платьев и каблуков.

