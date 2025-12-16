НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Ярославле
Погода-7°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -11

3 м/c,

южн.

 753мм 86%
Подробнее
4 Пробки
USD 79,45
EUR 93,23
Экопроекты российских компаний
Ярославцы против кладбища
«Умные решения»
Умер гендиректор «Атруса»
Купить жилье без обмана
Поменяют порядок выбора мэра
Как будут работать платные парковки
Построят мусороперерабатывающий завод
Когда достроят третий мост
Стиль и красота Обзор Не скупитесь на бархат и пайетки: Александр Рогов показал модные образы для новогодней ночи

Не скупитесь на бархат и пайетки: Александр Рогов показал модные образы для новогодней ночи

Вместе с экспертами шоу «Модный приговор» стилист составил простые, но трендовые аутфиты

78
Смотря на образы, захочется сказать: «Вот это дорого-богато!» | Источник: пресс-служба Первого каналаСмотря на образы, захочется сказать: «Вот это дорого-богато!» | Источник: пресс-служба Первого канала

Смотря на образы, захочется сказать: «Вот это дорого-богато!»

Источник:

пресс-служба Первого канала

До Нового года остается всего пара недель, и, если наряд еще не ждет своего звездного часа на вешалке, пора поспешить. Выбирать идеальный аутфит можно по-разному: кто-то берет платье под настроение, а кто-то — чтобы задобрить Огненную Лошадь, но идеальное комбо — совместить всё. Чтобы облегчить задачу, эксперты «Модного приговора» (6+) показали, в чем рекомендуют встречать праздник, а главный стилист проекта Александр Рогов рассказал, какие из трендов действительно работают.

По словам Рогова, главный ориентир этого Нового года — цвет. Он предлагает не бояться выразительных оттенков и особенно советует красный, любимый цвет символа будущего года. Глубокий алый, бордо, винные и гранатовые тона выглядят празднично без лишних усилий и сразу задают нужное настроение.

Источник: пресс-служба Первого каналаИсточник: пресс-служба Первого канала
Источник:

пресс-служба Первого канала

— Многие бренды уже представили новогодние капсулы. И если вы верите советам астрологов, то самым подходящим цветом праздничного наряда станут все оттенки красного и бордо, — написал в своем блоге Рогов.

Не стоит путать клоунский и театральный красный с дорогим и уверенным. В новогоднюю ночь сохраняем баланс и за счет красных акцентов и элементов одежды вызываем свою внутреннюю энергию, а не смех у близких.

Источник: пресс-служба Первого каналаИсточник: пресс-служба Первого канала
Источник:

пресс-служба Первого канала

Стилист подчеркивает: если яркие цвета вам не близки, никто не отменял проверенную классику. Черный, белый, молочный и кремовый по-прежнему смотрятся уместно и элегантно, особенно если образ построен на фактурах и деталях, а не на цвете.

Источник: пресс-служба Первого каналаИсточник: пресс-служба Первого канала
Источник:

пресс-служба Первого канала

Отдельное внимание Рогов уделяет материалам. Его безусловный фаворит — бархат. Он называет его одним из самых выигрышных вариантов для праздника. Ткань сама по себе создает ощущение роскоши и не требует сложных стилистических ухищрений.

Источник: пресс-служба Первого каналаИсточник: пресс-служба Первого канала
Источник:

пресс-служба Первого канала

— Бархат — главный тренд для встречи Нового года. Костюмы, жакеты, юбки или брюки из этого материала выглядят богато и придают статусности внешнему виду, а к тому же сочетаются с обычными джинсами и футболками, — передают мнение Рогова наши коллеги из издания «СтарХит».

Остальные эксперты «Модного приговора» также порекомендовали для вечеринки или выхода в свет подобрать наряд с пайетками, а чтобы сохранить баланс — сочетать их с более спокойными вещами. Например, добавлять к блестящему платью кожаную куртку или минималистичные аксессуары.

Источник: пресс-служба Первого каналаИсточник: пресс-служба Первого канала
Источник:

пресс-служба Первого канала

Для домашних посиделок эксперты советуют не жертвовать комфортом: яркий верх, выразительные украшения и расслабленный низ вполне могут создать ощущение праздника без строгих платьев и каблуков.

Источник: пресс-служба Первого каналаИсточник: пресс-служба Первого канала
Источник:

пресс-служба Первого канала

Главная рекомендация для мужчин — классика, проверенная годами, никогда не подводит. Костюм, пиджак с бабочкой — аккуратный образ в сдержанных оттенках выглядит уместно и празднично.

ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Александр Рогов Мода Стиль Новый год
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
9 минут
Какое то фрикшоу.
Гость
5 минут
Сладкий пупсик.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Самая комфортная страна». Архитектор семь лет странствовал и выяснил, где вне Руси жить хорошо
Илья Морозов
Путешественник
Мнение
«За доброе дело и вдарить не возбраняется»: плюсы и минусы фильма «Волчок» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
Софт-порно имени Гайдая: почему «Невероятные приключения Шурика» — это выстрел в голову
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Вся зарплата расписана под платежи». Россиянин с доходом почти в 200 тысяч — о жизни в кредит
Анонимный автор
Мнение
«„Средние“ дети словно растворялись в потоке»: мать школьника рассказала о переводе сына на семейное обучение
Елена Турнаева
Рекомендуем