«Меня рожали для столицы». Скандальный модник взорвал соцсети, критикуя женские трусики и каблуки

Александр Кузьмин родился в Нижнем Тагиле, а сегодня разрывает социальные сети в Москве Источник: sasha.vizual / Instagram* (продукт организации Meta, запрещенной в России)

23-летний Александр Кузьмин из Нижнего Тагила, известный под псевдонимом Sasha.vizual, прославился после своих разгромных обзоров на магазины одежды. В социальных сетях он выкладывает ролики, в которых критикует новые коллекции и разносит бешеные ценники на вещи. За год на его блог подписалось более 250 тысяч человек. Александр рассказал E1.RU, с чего он начинал в Нижнем Тагиле, как переехал в Москву, когда столкнулся с популярностью и хейтом, а также откровенно поделился, как решился на пластические операции. Прибирал улицы и работал в общепите До семи лет у Саши было счастливое детство, но в какой-то момент, как и во многих семьях, всё стало рушиться: мама и папа развелись. Зарплаты у родителей были небольшие, поэтому парню пришлось идти работать в 14 лет, чтобы что-то себе позволить. «Я устроился в „Отряд мэра“ — летом убирали улицы. Потом, когда лето закончилось, я начал вести свою группу во „ВКонтакте“, в которой выкладывал и продавал арты. Мне написала женщина, что я творческий человек, и предложила мне пойти работать в ее фирму фотографом», — поделился блогер.

Саша родился и вырос в Нижнем Тагиле Источник: sasha.vizual / Instagram*

Еще будучи ребенком, он завел блог, в котором рассказывал о своей жизни Источник: sasha.vizual / Instagram*

В Тагиле Александр окончил колледж по специальности «социально-культурная деятельность». Получил диплом он ради галочки: парень всегда понимал, что не пойдет работать по профессии, и был в поисках себя.

Александр долгое время работал в Burger King Источник: sasha.vizual / Instagram*

«Я работал фотографом, наверное, около года. Потом она свою фирму эту закрыла, и я устроился в Burger King, где пробыл долгое время. Сначала был на кассе, потом стал универсалом, то есть мог работать по всему ресторану. Я совмещал учебу и работу». «Что плохого я бы ни говорил, в магазины всё равно придут и это всё купят» Саша начал заниматься блогом еще в детстве. В 15 лет он завел свой YouTube-канал, где рассказывал о своей жизни и снимал скетчи. «У меня там ничего не набирало просмотров, но я блогером всегда хотел быть, с детства чуйка была, что это всё мое. Меня всегда родственники все поддерживали, но в школе одноклассники и учителя меня очень сильно из-за этого недолюбливали», — объяснил Александр.

В школе Александра не любили за то, что он ведет социальные сети Источник: sasha.vizual / Instagram*

Из-за буллинга и занятости парень забросил свои социальные сети, но вернулся к фотографии. Тогда ему поступило предложение поработать SMM-специалистом в магазине украшений в Нижнем Тагиле. Работы Александра заметили и другие владельцы бутиков. Он стал стилистом и фотографом нарасхват. Так и переехал в Екатеринбург: «Я начал заниматься только съемками. Я снимал всякие магазины, работал в SMM. Потом у меня начали появляться еще екатеринбургские блогеры, с которыми я начал работать. Помогал им в съемках, придумывал какие-то сценарии. Я сидел и думал, почему, если я могу делать людей популярными и помогать зарабатывать большие деньги, остаюсь за кадром. И начал вести свои социальные сети».

После работы в общепите парень открыл для себя индустрию моды Источник: sasha.vizual / Instagram*

Полгода он пытался снимать ролики, но ничего не получалось: аудитория не росла. В момент отчаяния Александру помогла подруга, которая в него очень верила. «Тогда у меня началась депрессия, меня посадили на антидепрессанты. Подруга в меня верила, и как-то так получилось, всё выстрелило. Кто-то скажет, что я сразу ударил в цель, но я так не считаю. Я с детства снимал и очень долго пробовал разные форматы», — поделился он. Блогеру удалось найти свой формат: он начал ходить по магазинам одежды в торговых центрах и делать на них обзоры. Фишкой Александра стали забавные слова, которые он использует в своих видео. «Мой контент строится на критике. Все меня считают каким-то плохим, но на самом деле магазины, на которые я делаю обзоры, со мной общаются. Некоторые мне даже за это платят. Вылизанные „одевашки“ никому не интересны. Люди хотели новый формат, им хотелось посмеяться, потому что на самом деле сейчас очень мало что может нас порадовать. Что плохого бы я ни говорил, в магазины всё равно придут и это всё купят», — рассказал уралец. Женское белье, платья, обувь — в обзорах для всего находилось место.

Ролики блогера набирают миллионы просмотров Источник: sasha.vizual / Instagram*

Александр признался, что никакого заранее заготовленного сценария у него нет — всё это искренняя импровизация. Несмотря на скандальную критику, с ним стали работать крупные бренды: «Мне всегда раньше магазины выделяли какие-то депозиты у себя, чтобы я мог у них там одеваться. Вообще, платили мне деньги за то, что я прихожу к ним».

На фото — два уральца: Александр и блогер Дина Саева Источник: sasha.vizual / Instagram*

Бывали ситуации, когда Сашу пытались выгнать из магазина, но он всегда отстаивает свои права и снимает видео, несмотря на запреты. Также некоторые ролики он делает с известными блогерами и звездными ведущими. «Я хочу быть популярным, а не просто играть в блогера на Урале» Как только блог начал набирать обороты, Александр решил переехать в Москву. Он признался, что ему была необходима смена обстановки. Парень отлично понимал, что развиваться в столице будет намного проще, нежели в Екатеринбурге.

Блогер мечтал уехать в столицу и развиваться именно там Источник: sasha.vizual / Instagram*

«Я хочу быть популярным и хочу развиваться, а не просто играть в блогера на Урале. У нас очень много блогеров, которые дорастают до 100 тысяч подписчиков, и всё. Кто смотрит всегда выше, они все уезжают в Москву, где самый эпицентр всех событий», — пояснил Александр. Он признался, что ни капли не пожалел о переезде в столицу, ведь это была его мечта с детства.

В Москве Александр словно в своей тарелке Источник: sasha.vizual / Instagram*

«Почему-то моя мама не верила, что я перееду, а сейчас гордится мной. Я как будто бы с детства был готов к этому. Не знаю почему, мне все говорили: „Москва — это так тяжело“. Тут время идет по-другому: очень долго ехать из точки А в точку Б. Но меня это абсолютно не пугает, меня как будто сразу рожали для столицы и для блогерства». «Даже выйти до магазина спокойно не могу» Несмотря на скандальную подачу модных обзоров, хейтеров у блогера практически нет. Парню удалось собрать людей, которые тоже увлекаются стилем и просто хотят быть в курсе событий. «Бывают залетные птицы, которые пишут негативные комментарии, и в личку много пишут всякого, но я просто не читаю. А зачем это читать?» — убежден он.

У блогера появилась целая армия фанатов Источник: sasha.vizual / Instagram*

Именно в Москве блогера начали узнавать на улицах, а в Екатеринбурге фанаты поджидали его чуть ли не на каждом шагу. «В Екатеринбурге друзья меня позвали в заведение. Там каждый начал ко мне приставать: можно фото, можно видео с вами снять. У некоторых было неадекватное поведение. На улице, бывает, и хватают, и снимают исподтишка. Я такое вообще не люблю. Подойди, спроси: „Можно сфотографироваться? Можно сняться?“ Я никогда не отказываю. Но сейчас процент узнаваемости, видимо, из-за того, что у меня очень яркая личность, у меня очень большой. Я даже выйти до магазина спокойно не могу», — объяснил Александр. «Мне просто было необходимо быстро похудеть» У популярности есть и свои плюсы. Теперь Александр может позволить себе не только путешествия и красивую одежду, но и пластические операции. Изменениями в своей жизни он тоже делится с подписчиками. Сначала блогер решил сделать себе нос. Тогда-то, как он признался, на него обрушился сильный хейт: «Писали, что „как мужчина может себе делать пластические операции?“ У меня были проблемы с дыханием, мало кислорода поступало. Я не сделал какой-то вылизанный нос».

Форму носа он изменил ради своего здоровья, а не эстетики Источник: sasha.vizual / Instagram*

Позже блогер сделал операцию на всё тело: он убрал лишний жир. «Я очень сильно набрал в весе, а ходить в спортзал, я честно скажу, я человек ленивый, как и многие, для меня спортзал — это очень тяжело. На операции мне убрали весь лишний жир. Теперь буду себя как-то перебарывать, ходить в зал, чтобы поддерживать эту форму. Я очень много занимаюсь работой, и поэтому мне просто было необходимо быстро похудеть», — поделился Александр.

Александр полностью переделал свое тело с помощью хирургии Источник: sasha.vizual / Instagram*

Парню не нравились его широкие бедра — такое уж телосложение. Из-за профессии ему хочется, чтобы одежда на нем смотрелась красиво и стильно. Но операция далась нелегко: «Это тяжело, потому что нужно ходить в специальном белье два месяца, и кожа прирастает к телу заново, восстанавливаются все нервные окончания».

Сейчас Саша выглядит так Источник: sasha.vizual / Instagram*