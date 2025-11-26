НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Тени в стиле 90-х и размазанные глаза: главные тренды в макияже зимой-2025/2026

Тени в стиле 90-х и размазанные глаза: главные тренды в макияже зимой-2025/2026

Правило сезона — не надо напрягаться, надо радоваться

264
Блестки далеко не убирайте, зимой они вам еще понадобятся | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUБлестки далеко не убирайте, зимой они вам еще понадобятся | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Блестки далеко не убирайте, зимой они вам еще понадобятся

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

В бьюти-мире перемены — тренд clean girl уступает место «уставшей девушке» (tired girl). Визажист Наталья Коркина отмечает, что сейчас в моде естественная красота, но теперь она иногда может граничить с небрежностью. Зимой актуально делать макияж просто и быстро.

На создание аккуратных стрелок, графичных бровей и безупречного контурирования лица уходит много времени, так что обо всём этом пришло время забыть.

Наталья Коркина

Девушки устали от перфекционизма, они хотят создавать макияж в легкости, при минимальном количестве косметических средств и времени.

Наталья Коркина

визажист, бьюти-преподаватель, опыт работы более 10 лет

Эффект свежести лица

В тренде быть выспавшейся и отдохнувшей. Понимаем, миссия не из легких, поэтому здесь на помощь приходит парочка бьюти-хитростей. Принято считать, что лето — время BB-крема, а зимой надо с чистой совестью расчехлить плотные тональники, но нет. Подобные продукты только превратят ваше лицо в маску, а свежести совсем не добавят.

Наталья Коркина предлагает вне зависимости от сезона использовать легкие текстуры — BB и СС-кремы. Они не подчеркивают несовершенства и подстраиваются под тон кожи. Далее уходим от привычек фрейлин королевы пудриться по поводу и без, а вместо этого используем фиксатор для макияжа. Пара пшиков — всё готово.

Источник: korkinanatamakeup / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: korkinanatamakeup / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

korkinanatamakeup / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Если у вас жирный тип кожи, советую использовать матовые тональные основы и матирующий спрей для макияжа, — рекомендует Наталья.

Монохромный макияж

Пришел звездный час румян. Летом в трендах взлетел макияж «гуава герл», для которого девушки наносили их везде, где только можно: на щеки, веки, губы и т. д. Делали модницы это с одной целью — выглядеть напитанной и посвежевшей. Однако, видимо, все поняли, что это еще и очень удобно, когда вместо нескольких тюбиков с хайлайтером, тенями, помадой и много чем еще нужен лишь один — с кремовыми румянами.

Источник: maribusinessbr / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: maribusinessbr / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

maribusinessbr / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Если вы обладательница светлого оттенка кожи, выбирайте розовые, нежные ягодные оттенки, а если более смуглый оттенок кожи — тогда персиковые и коричневые цвета, — поделилась визажист.

Эффект «размазанных после вечеринки» глаз

В тренде естественная красота — бесспорно, но объединить её с дневным и вечерним макияжем пока не получается. Если впереди корпоратив, Новый год или поход в клуб, на помощь приходит смоки-айз. Кстати, зимой этот классический вариант обзавелся крутыми гранжевыми нотками. Помните те моменты, когда утром смываешь макияж, а он всё еще выглядит эффектно? Теперь не нужно ждать следующего дня — можно сразу создать такой образ с самого начала

Источник: arizona_muse / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: arizona_muse / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

arizona_muse / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Вам понадобятся всего три продукта: кремовые тени, карандаш-кайал и тушь для ресниц. Рекомендую даже не использовать кисти для данного макияжа. Нанесите кремовые тени на нижнее и верхнее веко и чуть подтушуйте их пальчиком. На нижнюю слизистую глаза нанесите карандаш-кайал, прокрасьте ресницы черной тушью, — описала эксперт.

Тушь в оттенке бургунди

Зимой делаем акцент на глазах. Для этого Наталья Коркина советует использовать тушь в оттенке бургунди. Глубокий винно‑красный цвет придает взгляду загадочность и выразительность, при этом выглядит неожиданно и стильно.

Источник: pinterest.comИсточник: pinterest.com
Источник:

pinterest.com

Тушь подойдет обладательницам любого оттенка глаз, если вы не боитесь привлечь к себе достаточно внимания. Главное, при покупке обратите внимание на пигментацию и щеточку. Комочки или плохо прокрашенные ресницы с таким оттенком будут сразу бросаться в глаза.

Наталья Коркина

Если ваши глаза «уставшие» и красные, закапайте капли с витаминами и нанесите на нижнюю слизистую глаза бежевый карандаш-кайал.

Наталья Коркина

визажист, бьюти-преподаватель, опыт работы более 10 лет

Естественные брови

Для оформления бровей используйте только гель. Как бы ни хотелось сделать поярче, попушистее, зачастую сразу заметно, что это плод длительных трудов, а не дар природы.

Источник: heileybieber / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: heileybieber / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

heileybieber / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Если вы обладательница не совсем густых бровей, можно использовать лайнер и подрисовать некоторые волоски самостоятельно, — рассказала визажист.

Макияж губ без четкого контура

Зимой макияж губ не должен вызывать мысли: «Как же целоваться, пить, есть? Всё же сотрется, и пиши пропало». Яркие матовые помады, четкий карандашный контур, который отделяет губы от остального лица, в прошлом. Губы не живут отдельной жизнью, они плавно дополняют весь образ и при этом выделяются своей напитанностью и увлажненностью.

Источник: pinterest.comИсточник: pinterest.com
Источник:

pinterest.com

— Подойдут тинт прозрачной текстуры, масло, пламперы или бальзамы для губ нежных оттенков, — перечислила Наталья.

Эффект сияющих глаз

Зимой сиять можно не только в новогоднюю ночь. Для блеска глаз используйте пастельные оттенки теней, как из лихих 90-х, но уже с легким шиммером. За счет нежных цветов и мелких частиц сияние выглядит деликатным и дополнит не только вечерний макияж, но и дневной.

Источник: Мария Романова / Городские медиаИсточник: Мария Романова / Городские медиа
Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Для особых случаев эффект можно усилить. Наталья рекомендует дополнить макияж глаз одним из двух бьюти-продуктов.

— Можно добавить на глаза спаркл, нанести на верхнее подвижное веко, или нарисовать тонкую стрелочку жидким глиттером, — дала наводку для новогоднего образа визажист.

Какой макияж делаете зимой?

Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Макияж Тренд Зима Мода Стиль
