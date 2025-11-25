НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Песец, лиса и норка: в моду вернулся мех, но есть одно маленькое но

Учимся носить тренд стильно, а не как все

Мех — это не только про тепло. Его можно носить безумно стильно и красиво

Мех — это не только про тепло. Его можно носить безумно стильно и красиво

Источник:

Юрий Орлов / Городские медиа

В новом сезоне улицы превратятся в городские джунгли: на волю выйдут тигрицы, лисицы и леопарды. Мех снова в моде, и это не просто несколько новых шуб — меховыми могут быть даже трусы, спасибо Ким Кардашьян. Рассказываем, что можно купить к предстоящему зимнему сезону, чтобы было не только тепло, но и стильно.

Непривычно, но дайте тренду утвердиться в своих правах

Непривычно, но дайте тренду утвердиться в своих правах

Источник:

ru.pinterest.com

У анораков есть своя армия поклонников

У анораков есть своя армия поклонников

Источник:

ru.pinterest.com

Меховой бомбер или анорак: короткий, практичный, его можно и накинуть на плечи, чтобы добежать в магазин, и надеть с шикарным платьем, чтобы отправиться на новогодний корпоратив. В повседневном варианте носим с джинсами и зимними кроссовками или с классическими брюками, утепленными юбками, обувь — казаки на меху.

Классика всегда в цене

Классика всегда в цене

Источник:

ru.pinterest.com

Для улицы — вряд ли, а в офисе, где постоянно проветривают коллеги, пригодится

Для улицы — вряд ли, а в офисе, где постоянно проветривают коллеги, пригодится

Источник:

ru.pinterest.com

Меховой пиджак: два в одном — и верхняя одежда, и повседневный офисный вариант (вдруг у вас холодно). С длинным или коротким ворсом — решайте сами. Цвета: черный, коричневый, серый или белый. Без кричащих деталей и оттенков «вырви глаз».

Признавайтесь, захотелесь?

Признавайтесь, захотелесь?

Источник:

ru.pinterest.com

Не верьте тем, кто считает коровий принт ушедшим трендом

Не верьте тем, кто считает коровий принт ушедшим трендом

Источник:

ru.pinterest.com

Анималистичная шуба: расцветка далматинца и даже коровья — почему нет? Альтернатива для тех, кто устал от вездесущего леопарда. Есть правило: с таким видом шуб главное, чтобы ее носили вы, а не она вас. Сочетайте с простыми лаконичными вещами без принтов и блесток.

Хит сезона — меховая манишка. Берем?

Хит сезона — меховая манишка. Берем?

Источник:

ru.pinterest.com

В этом луке идеально всё

В этом луке идеально всё

Источник:

ru.pinterest.com

Меховой шарф или манишка: тренд только заходит в повседневность, нужно время, чтобы привыкнуть. Носим с пальто или куртками, с шубами такой вариант смотрится неудачно. Меховой воротник — элегантный акцент образа, не переборщите.

Алёна Золотухина
Журналист НГС
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Шуба Мех Мода Тренд Стиль Красота Одежда
