Песец, лиса и норка: в моду вернулся мех, но есть одно маленькое но

Мех — это не только про тепло. Его можно носить безумно стильно и красиво Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

В новом сезоне улицы превратятся в городские джунгли: на волю выйдут тигрицы, лисицы и леопарды. Мех снова в моде, и это не просто несколько новых шуб — меховыми могут быть даже трусы, спасибо Ким Кардашьян. Рассказываем, что можно купить к предстоящему зимнему сезону, чтобы было не только тепло, но и стильно.

Непривычно, но дайте тренду утвердиться в своих правах Источник: ru.pinterest.com У анораков есть своя армия поклонников Источник: ru.pinterest.com

Меховой бомбер или анорак: короткий, практичный, его можно и накинуть на плечи, чтобы добежать в магазин, и надеть с шикарным платьем, чтобы отправиться на новогодний корпоратив. В повседневном варианте носим с джинсами и зимними кроссовками или с классическими брюками, утепленными юбками, обувь — казаки на меху.

Классика всегда в цене Источник: ru.pinterest.com Для улицы — вряд ли, а в офисе, где постоянно проветривают коллеги, пригодится Источник: ru.pinterest.com

Меховой пиджак: два в одном — и верхняя одежда, и повседневный офисный вариант (вдруг у вас холодно). С длинным или коротким ворсом — решайте сами. Цвета: черный, коричневый, серый или белый. Без кричащих деталей и оттенков «вырви глаз».

Признавайтесь, захотелесь? Источник: ru.pinterest.com Не верьте тем, кто считает коровий принт ушедшим трендом Источник: ru.pinterest.com

Анималистичная шуба: расцветка далматинца и даже коровья — почему нет? Альтернатива для тех, кто устал от вездесущего леопарда. Есть правило: с таким видом шуб главное, чтобы ее носили вы, а не она вас. Сочетайте с простыми лаконичными вещами без принтов и блесток.

Хит сезона — меховая манишка. Берем? Источник: ru.pinterest.com В этом луке идеально всё Источник: ru.pinterest.com