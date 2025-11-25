Песец, лиса и норка: в моду вернулся мех, но есть одно маленькое но

В новом сезоне улицы превратятся в городские джунгли: на волю выйдут тигрицы, лисицы и леопарды. Мех снова в моде, и это не просто несколько новых шуб — меховыми могут быть даже трусы, спасибо Ким Кардашьян. Рассказываем, что можно купить к предстоящему зимнему сезону, чтобы было не только тепло, но и стильно.
Меховой бомбер или анорак: короткий, практичный, его можно и накинуть на плечи, чтобы добежать в магазин, и надеть с шикарным платьем, чтобы отправиться на новогодний корпоратив. В повседневном варианте носим с джинсами и зимними кроссовками или с классическими брюками, утепленными юбками, обувь — казаки на меху.
Меховой пиджак: два в одном — и верхняя одежда, и повседневный офисный вариант (вдруг у вас холодно). С длинным или коротким ворсом — решайте сами. Цвета: черный, коричневый, серый или белый. Без кричащих деталей и оттенков «вырви глаз».
Анималистичная шуба: расцветка далматинца и даже коровья — почему нет? Альтернатива для тех, кто устал от вездесущего леопарда. Есть правило: с таким видом шуб главное, чтобы ее носили вы, а не она вас. Сочетайте с простыми лаконичными вещами без принтов и блесток.
Меховой шарф или манишка: тренд только заходит в повседневность, нужно время, чтобы привыкнуть. Носим с пальто или куртками, с шубами такой вариант смотрится неудачно. Меховой воротник — элегантный акцент образа, не переборщите.