Самая красивая девушка в мире: кто победил в конкурсе «Мисс Вселенная — 2025». 10 обворожительных фото

Самая красивая девушка в мире: кто победил в конкурсе «Мисс Вселенная — 2025». 10 обворожительных фото

Корону взяла представительница Мексики

455
Кажется, Фатима Бош одним только взглядом завоевала сердца жюри

Кажется, Фатима Бош одним только взглядом завоевала сердца жюри

Источник:

fatimaboschfdz / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В Таиланде объявили имя мисс Вселенной — 2025. Ей стала Фатима Бош из Мексики. Хотя девушку редко называли фавориткой, это не помешало ей обойти 130 участниц со всего мира. Бош зацепила поклонников конкурса и членов жюри не только своей красотой, но и сильным характером. Так давайте же посмотрим, кто стал самой красивой девушкой в мире.

Источник: fatimaboschfdz / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

fatimaboschfdz / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Фатима родилась в самом жарком штате Мексики — Табаско. Ее детство нельзя было назвать радужным. В школе ее часто дразнили из-за того, что она была рассеянная и страдала дислексией. Одноклассники никак не могли понять, почему Фатима не может усидеть на месте и не всегда с ходу понимает то, что объясняет учитель.

Источник: fatimaboschfdz / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

fatimaboschfdz / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Несмотря на свой диагноз и сложности с концентрацией, Фатима успешно закончила факультет дизайна одежды в Ибероамериканском университете в Мексике. Мир моды настолько завлек ее, что после она также училась в Милане и США.

Источник: fatimaboschfdz / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

fatimaboschfdz / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Впервые в конкурсе красоты Фатима поучаствовала в 2018 году. Тогда, завоевав звание самой красивой девушки штата Табаско, она не придала этому большого значения и вернулась к учебе, как ни в чем не бывало.

Источник: fatimaboschfdz / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

fatimaboschfdz / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Казалось, конкурсный мир ей ничуть не интересен, но в 2025 году появилась на подиуме, представляя свой родной штат на «Мисс Мексика», и вновь одержала победу. Причем она стала первой представительницей Табаско, которая забрала главный приз. Однако не все оказались тогда рады ее победе. Некоторые зрители и участницы считали, что корона должна была достаться другой конкурсантке — Йоане Гутьеррес из Халиско.

Источник: fatimaboschfdz / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

fatimaboschfdz / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После объявления имени победительницы только четыре участницы поздравили Бош, другие же демонстративно проигнорировали. Это сильно ранило Фатиму, которая будто снова оказалась в школе.

Источник: fatimaboschfdz / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

fatimaboschfdz / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Когда что-то подобное происходит со взрослым человеком, он невольно снова чувствует себя тем уязвимым ребенком в классе. Но мы не можем позволить кому-то влиять на наше настроение. Если ты заслужил корону, значит, ты ее заслужил, — позже прокомментировала Фатима свою победу.

Источник: fatimaboschfdz / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

fatimaboschfdz / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Одним скандалом тернистый путь Бош к короне не закончился. В Таиланде во время предварительных мероприятий вице‑президент «Мисс Вселенная — 2025» Нават Ицарагрисил публично отчитал Фатиму за пропуск спонсорской фотосессии. Он назвал ее «тупой» и потребовал, чтобы она покинула зал.

Источник: fatimaboschfdz / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

fatimaboschfdz / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Фатима не стала молчать. Она ушла с мероприятия, вместе с ней это сделали и другие участницы, которые поддержали Бош. После мексиканка придала случившемуся огласку и добилась того, что вице-президент принес свои извинения и его отстранили от должности.

Источник: fatimaboschfdz / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

fatimaboschfdz / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Он сказал мне: «Заткнись», — и еще много разных вещей. Я думаю, что мир должен это узнать, потому что мы наделенные властью женщины, и это платформа для нашего голоса. Никто не может заткнуть мой голос, никто не смеет так со мной поступать, — не стала принимать оскорбления как должное Фатима.

Источник: fatimaboschfdz / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

fatimaboschfdz / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Фатима помогает детям с патологиями здоровья: участвует в благотворительных акциях, навещает в больницах, выделяет деньги на лечение в уже существующие фонды. Ее мечта — открыть собственную организацию, которая будет постоянно помогать малышам и их семьям.

Бош также отмечает, что она не замужем и пока не планирует заводить серьезные отношения.

— У меня нет парня. Любовь может подождать, — отвечает на расспросы о личной жизни Фатима.

Источник:

missuniverse / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Кроме Бош на «Мисс Вселенная — 2025» наградили четырех вице-мисс: Правенар Сингх из Таиланда, Стефанию Абасали из Венесуэлы, филиппинку Ахтису Манало и Оливию Ясе из Кот-д’Ивуара.

Источник: anastasia_venza / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

anastasia_venza / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Представительница России, Анастасия Венза, выбыла из конкурса на первом этапе.

Как вам победительница?

Красивая девушка, достойна победы
Обычная внешность, но история сильная
Другие конкурсантки мне больше понравились
Я болел за Анастасию Вензу, и всё тут
Анна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
