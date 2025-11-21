Самая красивая девушка в мире: кто победил в конкурсе «Мисс Вселенная — 2025». 10 обворожительных фото

Кажется, Фатима Бош одним только взглядом завоевала сердца жюри Источник: fatimaboschfdz / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В Таиланде объявили имя мисс Вселенной — 2025. Ей стала Фатима Бош из Мексики. Хотя девушку редко называли фавориткой, это не помешало ей обойти 130 участниц со всего мира. Бош зацепила поклонников конкурса и членов жюри не только своей красотой, но и сильным характером. Так давайте же посмотрим, кто стал самой красивой девушкой в мире.

Фатима родилась в самом жарком штате Мексики — Табаско. Ее детство нельзя было назвать радужным. В школе ее часто дразнили из-за того, что она была рассеянная и страдала дислексией. Одноклассники никак не могли понять, почему Фатима не может усидеть на месте и не всегда с ходу понимает то, что объясняет учитель.

Несмотря на свой диагноз и сложности с концентрацией, Фатима успешно закончила факультет дизайна одежды в Ибероамериканском университете в Мексике. Мир моды настолько завлек ее, что после она также училась в Милане и США.

Впервые в конкурсе красоты Фатима поучаствовала в 2018 году. Тогда, завоевав звание самой красивой девушки штата Табаско, она не придала этому большого значения и вернулась к учебе, как ни в чем не бывало.

Казалось, конкурсный мир ей ничуть не интересен, но в 2025 году появилась на подиуме, представляя свой родной штат на «Мисс Мексика», и вновь одержала победу. Причем она стала первой представительницей Табаско, которая забрала главный приз. Однако не все оказались тогда рады ее победе. Некоторые зрители и участницы считали, что корона должна была достаться другой конкурсантке — Йоане Гутьеррес из Халиско.

После объявления имени победительницы только четыре участницы поздравили Бош, другие же демонстративно проигнорировали. Это сильно ранило Фатиму, которая будто снова оказалась в школе.

— Когда что-то подобное происходит со взрослым человеком, он невольно снова чувствует себя тем уязвимым ребенком в классе. Но мы не можем позволить кому-то влиять на наше настроение. Если ты заслужил корону, значит, ты ее заслужил, — позже прокомментировала Фатима свою победу.

Одним скандалом тернистый путь Бош к короне не закончился. В Таиланде во время предварительных мероприятий вице‑президент «Мисс Вселенная — 2025» Нават Ицарагрисил публично отчитал Фатиму за пропуск спонсорской фотосессии. Он назвал ее «тупой» и потребовал, чтобы она покинула зал.

Фатима не стала молчать. Она ушла с мероприятия, вместе с ней это сделали и другие участницы, которые поддержали Бош. После мексиканка придала случившемуся огласку и добилась того, что вице-президент принес свои извинения и его отстранили от должности.

— Он сказал мне: «Заткнись», — и еще много разных вещей. Я думаю, что мир должен это узнать, потому что мы наделенные властью женщины, и это платформа для нашего голоса. Никто не может заткнуть мой голос, никто не смеет так со мной поступать, — не стала принимать оскорбления как должное Фатима.

Фатима помогает детям с патологиями здоровья: участвует в благотворительных акциях, навещает в больницах, выделяет деньги на лечение в уже существующие фонды. Ее мечта — открыть собственную организацию, которая будет постоянно помогать малышам и их семьям. Бош также отмечает, что она не замужем и пока не планирует заводить серьезные отношения. — У меня нет парня. Любовь может подождать, — отвечает на расспросы о личной жизни Фатима.

Кроме Бош на «Мисс Вселенная — 2025» наградили четырех вице-мисс: Правенар Сингх из Таиланда, Стефанию Абасали из Венесуэлы, филиппинку Ахтису Манало и Оливию Ясе из Кот-д’Ивуара.

Представительница России, Анастасия Венза, выбыла из конкурса на первом этапе.