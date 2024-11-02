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Стиль и красота обзор Спойлер: дешево не получится! Где в Ярославле купить стильную зимнюю куртку — обзор цен

Спойлер: дешево не получится! Где в Ярославле купить стильную зимнюю куртку — обзор цен

Рассказываем, сколько стоят пуховики в этом сезоне

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Смотрим, какие куртки представлены в магазинах

Зима уже на пороге, а это значит, что пора обзавестись теплой и стильной верхней одеждой.

Мы прошлись по популярным магазинам одежды в ТЦ «Аура» в Ярославле и собрали обзор ассортимента с ценами.

Пуховики, пальто и экошубы

В «RE» есть как женская, так и мужская и детская линейки одежды

К началу ноября во всех магазинах уже вывесили зимние куртки и пальто. Тем временем осенние модели распродают на скидках.

В магазине «RE» цена на пуховик в среднем начинается от 5,5 тысячи рублей. Модели представлены самые разные: дубленки, короткие куртки, пуховики-кимоно и др.

+1

В этом сезоне в моде снова шубы. Эта с экомехом стоит 7999 рублей

В магазине большинство моделей курток — нейтральных тонов. Но есть и варианты для любителей выделиться.

Пуховик стоит 6999 рублей

Болотная куртка стоит 3999 рублей

Пуховик за 16 тысяч?

В ярославском LIME только женский отдел

В магазине LIME также представлены куртки на еврозиму. Они предназначены в основном на погоду до -15 градусов. Правда, цены тут в разы выше.

+2

Судя по ассортименту в магазинах, шубы и леопард — снова в моде. Если у вас залежались в шкафу старые модели, смело доставайте и носите.

Шубы из искусственного меха стоят 15 999 рублей

Леопардовый пуховик также обойдется вам в 15 999 рублей

Распродажа до -50%

В MO сейчас проходит межсезонная распродажа

По ситуации на 1 ноября в магазине MO представлено всего несколько вариантов зимней верхней одежды.

+1

Также в MO сейчас проходит межсезонная распродажа. Осенние модели курток и безрукавок продаются вполцены.

Безрукавки стоят 1199 рублей

Куртка — 2499

Цены на распродажу начинаются от 1199 рублей

Пуховик ценой в среднюю зарплату

Тут пуховики за 5 тысяч не найти

В магазине FINN FLARE продается одежда финского производства. Ценовая политика там выше, чем основных магазинах. Зимние пуховики стоят в районе 20 тысяч рублей и выше.

+2

Однако цена в десятки тысяч рублей неконечная. До 11 ноября в магазине проходит скидочная акция — на всё минус 22%.

Длится акция до 11 ноября

Пуховик представлен в двух цветах — черном и белом

Оба стоят 36 999 рублей

Красные пуховики и леопардовые куртки 

В этом магазине представлена только женская линейка одежды

В LOVE REPUBLIC продаются все трендовые модели верхней одежды. Пуховики в базовых цветах, дубленки, шубы из экокожи.

+1

По всей видимости, красный пуховик — тренд этой зимы. В LOVE REPUBLIC такая стоит 13 999 рублей

Распродажа уже началась

С недавних пор в ZARINA появилась мужская коллекция одежды

Почти во всех магазинах представлены одни и те же модели верхней одежды. Надо постараться, чтобы найти яркую или необычную куртку.

+1

В ZARINA также сейчас проходит распродажа на осеннюю верхнюю одежду.

Распродажа — только на выборочный сегмент одежды

Одно и то же

Смотрим цены на одинаковые модели курток

Магазины VILET, ECRU, DUB, MAAG принадлежат ближневосточной компании Daher Group. Коллекции там схожие. Цены на одежду отличаются незначительно.

Шубы разных цветов продаются во всех магазинах сети.

+1

Какая зима без леопардового принта!

В VILET подобная стоит 7999 рублей

В DUB — дороже. Пальто стоит 8999 рублей

Ранее у нас выходил материал со стилистом с рекомендациями в выборе одежды на осень 2024 года. Подробнее — читайте в этом материале.

А где вы покупаете верхнюю одежду? Делитесь в комментариях, сколько готовы отдать за пуховик?

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