Спойлер: дешево не получится! Где в Ярославле купить стильную зимнюю куртку — обзор цен

Смотрим, какие куртки представлены в магазинах Источник: Кристина Геворкян / 76.RU











Зима уже на пороге, а это значит, что пора обзавестись теплой и стильной верхней одеждой.

Мы прошлись по популярным магазинам одежды в ТЦ «Аура» в Ярославле и собрали обзор ассортимента с ценами.

Пуховики, пальто и экошубы

В «RE» есть как женская, так и мужская и детская линейки одежды Источник: Кристина Геворкян / 76.RU











К началу ноября во всех магазинах уже вывесили зимние куртки и пальто. Тем временем осенние модели распродают на скидках.

В магазине «RE» цена на пуховик в среднем начинается от 5,5 тысячи рублей. Модели представлены самые разные: дубленки, короткие куртки, пуховики-кимоно и др.

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В этом сезоне в моде снова шубы. Эта с экомехом стоит 7999 рублей Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

В магазине большинство моделей курток — нейтральных тонов. Но есть и варианты для любителей выделиться.

Пуховик стоит 6999 рублей Источник: Кристина Геворкян / 76.RU Болотная куртка стоит 3999 рублей Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Пуховик за 16 тысяч?

В ярославском LIME только женский отдел Источник: Кристина Геворкян / 76.RU











В магазине LIME также представлены куртки на еврозиму. Они предназначены в основном на погоду до -15 градусов. Правда, цены тут в разы выше.

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Судя по ассортименту в магазинах, шубы и леопард — снова в моде. Если у вас залежались в шкафу старые модели, смело доставайте и носите.

Шубы из искусственного меха стоят 15 999 рублей Источник: Кристина Геворкян / 76.RU Леопардовый пуховик также обойдется вам в 15 999 рублей Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Распродажа до -50%

В MO сейчас проходит межсезонная распродажа Источник: Кристина Геворкян / 76.RU











По ситуации на 1 ноября в магазине MO представлено всего несколько вариантов зимней верхней одежды.

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Также в MO сейчас проходит межсезонная распродажа. Осенние модели курток и безрукавок продаются вполцены.

Безрукавки стоят 1199 рублей Источник: Кристина Геворкян / 76.RU Куртка — 2499 Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Цены на распродажу начинаются от 1199 рублей Источник: Кристина Геворкян / 76.RU











Пуховик ценой в среднюю зарплату

Тут пуховики за 5 тысяч не найти Источник: Кристина Геворкян / 76.RU











В магазине FINN FLARE продается одежда финского производства. Ценовая политика там выше, чем основных магазинах. Зимние пуховики стоят в районе 20 тысяч рублей и выше.

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Однако цена в десятки тысяч рублей неконечная. До 11 ноября в магазине проходит скидочная акция — на всё минус 22%.

Длится акция до 11 ноября Источник: Кристина Геворкян / 76.RU











Пуховик представлен в двух цветах — черном и белом Источник: Кристина Геворкян / 76.RU Оба стоят 36 999 рублей Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Красные пуховики и леопардовые куртки

В этом магазине представлена только женская линейка одежды Источник: Кристина Геворкян / 76.RU











В LOVE REPUBLIC продаются все трендовые модели верхней одежды. Пуховики в базовых цветах, дубленки, шубы из экокожи.

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По всей видимости, красный пуховик — тренд этой зимы. В LOVE REPUBLIC такая стоит 13 999 рублей Источник: Кристина Геворкян / 76.RU











Распродажа уже началась

С недавних пор в ZARINA появилась мужская коллекция одежды Источник: Кристина Геворкян / 76.RU











Почти во всех магазинах представлены одни и те же модели верхней одежды. Надо постараться, чтобы найти яркую или необычную куртку.

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В ZARINA также сейчас проходит распродажа на осеннюю верхнюю одежду.

Распродажа — только на выборочный сегмент одежды Источник: Кристина Геворкян / 76.RU











Одно и то же

Смотрим цены на одинаковые модели курток Источник: Кристина Геворкян / 76.RU











Магазины VILET, ECRU, DUB, MAAG принадлежат ближневосточной компании Daher Group. Коллекции там схожие. Цены на одежду отличаются незначительно.

Шубы разных цветов продаются во всех магазинах сети.

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Какая зима без леопардового принта!

В VILET подобная стоит 7999 рублей Источник: Кристина Геворкян / 76.RU В DUB — дороже. Пальто стоит 8999 рублей Источник: Кристина Геворкян / 76.RU