Спойлер: дешево не получится! Где в Ярославле купить стильную зимнюю куртку — обзор цен

Зима уже на пороге, а это значит, что пора обзавестись теплой и стильной верхней одеждой.
Мы прошлись по популярным магазинам одежды в ТЦ «Аура» в Ярославле и собрали обзор ассортимента с ценами.
Пуховики, пальто и экошубы
К началу ноября во всех магазинах уже вывесили зимние куртки и пальто. Тем временем осенние модели распродают на скидках.
В магазине «RE» цена на пуховик в среднем начинается от 5,5 тысячи рублей. Модели представлены самые разные: дубленки, короткие куртки, пуховики-кимоно и др.
В магазине большинство моделей курток — нейтральных тонов. Но есть и варианты для любителей выделиться.
Пуховик за 16 тысяч?
В магазине LIME также представлены куртки на еврозиму. Они предназначены в основном на погоду до -15 градусов. Правда, цены тут в разы выше.
Судя по ассортименту в магазинах, шубы и леопард — снова в моде. Если у вас залежались в шкафу старые модели, смело доставайте и носите.
Распродажа до -50%
По ситуации на 1 ноября в магазине MO представлено всего несколько вариантов зимней верхней одежды.
Также в MO сейчас проходит межсезонная распродажа. Осенние модели курток и безрукавок продаются вполцены.
Пуховик ценой в среднюю зарплату
В магазине FINN FLARE продается одежда финского производства. Ценовая политика там выше, чем основных магазинах. Зимние пуховики стоят в районе 20 тысяч рублей и выше.
Однако цена в десятки тысяч рублей неконечная. До 11 ноября в магазине проходит скидочная акция — на всё минус 22%.
Красные пуховики и леопардовые куртки
В LOVE REPUBLIC продаются все трендовые модели верхней одежды. Пуховики в базовых цветах, дубленки, шубы из экокожи.
Распродажа уже началась
Почти во всех магазинах представлены одни и те же модели верхней одежды. Надо постараться, чтобы найти яркую или необычную куртку.
В ZARINA также сейчас проходит распродажа на осеннюю верхнюю одежду.
Одно и то же
Магазины VILET, ECRU, DUB, MAAG принадлежат ближневосточной компании Daher Group. Коллекции там схожие. Цены на одежду отличаются незначительно.
Шубы разных цветов продаются во всех магазинах сети.
Какая зима без леопардового принта!
Ранее у нас выходил материал со стилистом с рекомендациями в выборе одежды на осень 2024 года. Подробнее — читайте в этом материале.