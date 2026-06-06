Забудьте про увядшие кусты: секретный трюк при посадке томатов, о котором молчат соседи

Читайте, как спасти рассаду томатов от гибели после пересадки Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Вот так вырастишь саженцы помидоров дома, и вроде бы они крепкие, тургор радует, а пересаживаешь в открытый грунт или теплицу, и начинается — вялость, угнетение, никакой, в общем, радости, одни расстройства. Но агрономы филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области пришли на помощь и рассказали нашим коллегам из издания 72.RU, что сделать, чтобы томаты прижились на грядке. И вы должны это знать!

По словам специалистов, рассаду после высадки необходимо притенить — солнце может навредить растениям и обжечь молодые листья. Чтобы создать посадкам подходящие условия, соорудите дуги и накройте укрывным материалом.

Чтобы томаты набрали силу и активно росли, агрономы советуют опрыскать их специальным стимулятором, например, «Эпином».

— Корням требуется кислород. После вечернего полива на следующий день прорыхлите почву у куста. Это вернет воздух задыхающимся корням, — советуют специалисты.

При этом не надо торопиться с первой подкормкой удобрениями после высадки в грунт. Рассада должна адаптироваться. Так что подкармливайте через две недели, не раньше. Возьмите суперфосфат (15–20 граммов) и сульфат калия (10–15 граммов), растворите их в десяти литрах воды и полейте под корень.

— Азотные удобрения в этот период уже не стоит применять, поскольку может произойти жирование томатов, они будут наращивать зеленую массу, не формируя плоды, — поясняют специалисты.