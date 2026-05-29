Последний удар холода: синоптики рассказали, когда потеплеет в Центральной России

Стало известно, когда потеплеет в Центральной России Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Все ближе начало лета, но по погоде в Центральной России так и не скажешь. В последнюю неделю весны в регионах резко похолодало до нулевой отметки, хотя еще в 20-х числах мая было +30 °С.

«На территории ЦФО, в его северо-восточной части, заморозки фиксируются второй день подряд. На этот раз ниже нуля опустилась температура в городе Шарья Костромской области, там минимум составил − 0,7 °С. Близко к нулевой отметке было и в соседнем в Кологриве — +0,2 °С. Около +1 °С показывали термометры на некоторых метеостанциях Ярославской (Борисоглебский — +0,9 °С) и Ивановской (Приволжск — +1,1 °С) областей», — сообщили специалисты центра «Фобос».

По их данным, холодное вторжение подходит к своему финалу, и жителям Центрального федерального округа осталось пережить последнюю холодную ночь — с 29 на 30 мая.

Согласно прогнозу «Погода 76.RU», в выходные, 30 и 31 мая, в Ярославле днем столбик термометров поднимется до +18 градусов. При этом в оба дня возможен небольшой дождь.

Погода на неделю в Ярославле