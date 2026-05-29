Последний удар холода: синоптики рассказали, когда потеплеет в Центральной России

Все ближе начало лета, но по погоде в Центральной России так и не скажешь. В последнюю неделю весны в регионах резко похолодало до нулевой отметки, хотя еще в 20-х числах мая было +30 °С.
«На территории ЦФО, в его северо-восточной части, заморозки фиксируются второй день подряд. На этот раз ниже нуля опустилась температура в городе Шарья Костромской области, там минимум составил − 0,7 °С. Близко к нулевой отметке было и в соседнем в Кологриве — +0,2 °С. Около +1 °С показывали термометры на некоторых метеостанциях Ярославской (Борисоглебский — +0,9 °С) и Ивановской (Приволжск — +1,1 °С) областей», — сообщили специалисты центра «Фобос».
По их данным, холодное вторжение подходит к своему финалу, и жителям Центрального федерального округа осталось пережить последнюю холодную ночь — с 29 на 30 мая.
Согласно прогнозу «Погода 76.RU», в выходные, 30 и 31 мая, в Ярославле днем столбик термометров поднимется до +18 градусов. При этом в оба дня возможен небольшой дождь.
Погода на неделю в Ярославле
в субботу, 30 мая, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура ночью +3..+5 °С, днем +14..16 °, С ветер слабый;
в воскресенье, 31 мая, ожидается малооблачная погода, небольшой дождь. Ночью +5..+7 °С, днем +16..18 °С, ветер умеренный;
в понедельник, 1 июня, в течение суток прогнозируется переменная облачность, небольшой дождь. Ночью +6..+8 °С, днем +13..15 °С, ветер умеренный;
во вторник, 2 июня, ожидается переменная облачность. Температура ночью +10..12 °С, днем +17..19 °С, ветер умеренный;
в среду, 3 июня, в течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью +6..+8 °С, днем +18..20 °С, ветер слабый;
в четверг, 4 июня, ожидается переменная облачность. Температура ночью +9..11 °С, днем +19..21 °С, ветер слабый.