НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

облачно, без осадков

ощущается как +7

0 м/c,

 743мм 71%
Подробнее
3 Пробки
USD 71,37
EUR 83,69
Пожар после атаки БПЛА
Афиша на День города
Где россияне отдыхают в 2026 году?
Концерты звезд
Как отметить свадьбу в Ярославле
Кто может стать тренером «Локомотива»
Новый офисный центр
Застройка у третьего моста
Рецензия на сериал «Когда горит огонь»
Весна Последний удар холода: синоптики рассказали, когда потеплеет в Центральной России

Последний удар холода: синоптики рассказали, когда потеплеет в Центральной России

Какая погода будет в Ярославле в ближайшие дни

171
Стало известно, когда потеплеет в Центральной России | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтало известно, когда потеплеет в Центральной России | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стало известно, когда потеплеет в Центральной России

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Все ближе начало лета, но по погоде в Центральной России так и не скажешь. В последнюю неделю весны в регионах резко похолодало до нулевой отметки, хотя еще в 20-х числах мая было +30 °С.

«На территории ЦФО, в его северо-восточной части, заморозки фиксируются второй день подряд. На этот раз ниже нуля опустилась температура в городе Шарья Костромской области, там минимум составил − 0,7 °С. Близко к нулевой отметке было и в соседнем в Кологриве — +0,2 °С. Около +1 °С показывали термометры на некоторых метеостанциях Ярославской (Борисоглебский — +0,9 °С) и Ивановской (Приволжск — +1,1 °С) областей», — сообщили специалисты центра «Фобос».

По их данным, холодное вторжение подходит к своему финалу, и жителям Центрального федерального округа осталось пережить последнюю холодную ночь — с 29 на 30 мая.

Согласно прогнозу «Погода 76.RU», в выходные, 30 и 31 мая, в Ярославле днем столбик термометров поднимется до +18 градусов. При этом в оба дня возможен небольшой дождь.

Погода на неделю в Ярославле

  • в субботу, 30 мая, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура ночью +3..+5 °С, днем +14..16 °, С ветер слабый;

  • в воскресенье, 31 мая, ожидается малооблачная погода, небольшой дождь. Ночью +5..+7 °С, днем +16..18 °С, ветер умеренный;

  • в понедельник, 1 июня, в течение суток прогнозируется переменная облачность, небольшой дождь. Ночью +6..+8 °С, днем +13..15 °С, ветер умеренный;

  • во вторник, 2 июня, ожидается переменная облачность. Температура ночью +10..12 °С, днем +17..19 °С, ветер умеренный;

  • в среду, 3 июня, в течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью +6..+8 °С, днем +18..20 °С, ветер слабый;

  • в четверг, 4 июня, ожидается переменная облачность. Температура ночью +9..11 °С, днем +19..21 °С, ветер слабый.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Погода
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Никто любить твое животное не обязан». За что покупатели ненавидят культуру «пет-френдли», которая захватила магазины
Глеб Чёрный
Автор мнения
Мнение
«За воровство здесь руки отрубают на самом деле»: бизнесмен закрыл свое дело и поехал работать нефтяником в Афганистан
Анонимный автор
Мнение
«Ничего не отвалилось»: автолюбитель год отъездил на китайском авто из салона — плюсы и минусы
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Сдаст даже молчавший на уроках неуч»: почему новый обязательный экзамен по истории для девятиклассников не имеет смысла
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Мнение
Плакала только один день. Откровения студентки о ЕГЭ
Дарья Харламова
Рекомендуем