«Что за чудо-юдо»? Ярославец наткнулся в лесу на удивительные «грибы»

Миколог рассказала, что за представитель флоры на фото Источник: Павел Анатольевич, «Грибы Ярославской области» / Vk.com











Житель Ярославля Павел набрел в лесу на странное растение. Черные волнистые то ли листики, то ли грибные шляпки образовали небольшой островок у самой земли.

«Что это за Чудо-Юдо? Кто знает?», — спросил он у спецов по тихой охоте в группе «Грибы Ярославской области». Но никто на вопрос не ответил.

«Похоже на грибы. Сверху шляпка темная, а снизу белая с наростами-иголочками. Нашел это 11 мая в лесу недалеко от ЖК „Зеленый квартал“ в Заволжском районе», — рассказал порталу 76.RU автор снимка.

Мы показали фотографию ярославскому микологу Ольге Лазаревой.

«Это не грибы, а лишайники из рода Пельтигера. В Ярославской области на почве встречается довольно часто», — рассказала эксперт.

Лишайники — симбиотические организмы, представляющие собой сожительство гриба, микроскопиеских зеленыъх водорослей и цианобактерий (серо-зеленых водорослей). В мире насчитывается более 25 тысяч видов лишайников. Считается, что лишайники чувствительны к химическому загрязнению окружающей среды, поэтому растут в экологически благоприятных местах.