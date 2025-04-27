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Весна «Первая добыча»: в ярославских лесах пошли грибы. Где собирать лесной урожай

«Первая добыча»: в ярославских лесах пошли грибы. Где собирать лесной урожай

Ярославцы показали весенние уловы

4 365
14 комментариев
Ярославцы показали, чего насобирали в лесах | Источник: Марина Лапенкова, Елена Тихонова, Грибы Ярославской области / Vk.comЯрославцы показали, чего насобирали в лесах | Источник: Марина Лапенкова, Елена Тихонова, Грибы Ярославской области / Vk.com

Ярославцы показали, чего насобирали в лесах

Источник:

Марина Лапенкова, Елена Тихонова, Грибы Ярославской области / Vk.com

Жители Ярославской области открыли сезон тихой охоты. Первые весенние грибы выросли в лесах в разных районах региона.

«Первая добыча в этом году. Птицы поют! Цветы цветут! Сирень молоденькая распустилась. Вроде видела даже [гриб] стробилюрус, но не уверена. Вот сморчки, строчки никак ловиться не хотят», — рассказала ярославна Марина.

По словам грибников, на опушках можно найти сморчки и саркосцифу, или «эльфову чашу».

  • Саркосцифа алая (в народе «бабушкины ушки» или «эльфова чаша») — съедобный гриб низкого качества, растет на разлагающихся стволах и ветвях деревьев. Отличается ярким цветом шляпки и ствола.

  • Сморчки — съедобные грибы с морщинистой шляпкой, растут весной в лесах, парках, садах.

  • Строчки — грибы с неправильно-округлой, морщинистой шляпкой и округлой ножкой, уходящей в землю. В разрезе строчка — лабиринт ходов. Считаются условно съедобными, поскольку смертельно опасны в сыром виде.

Ярославна показала, как растет саркосцифа

Источник:

Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com

Первая «жареха» в этом году | Источник: Селиванов Дмитрий, Грибы Ярославской области / Vk.comПервая «жареха» в этом году | Источник: Селиванов Дмитрий, Грибы Ярославской области / Vk.com

Первая «жареха» в этом году

Источник:

Селиванов Дмитрий, Грибы Ярославской области / Vk.com

Елена Тихонова нашла полянку строчков в Угличском районе.

«Строчки растут в апреле–мае на опушках, вдоль дорог, на вырубках в хвойных (преимущественно в сосняках), редко в лиственных лесах. Точнее не могу сказать, сама первый раз нашла», — пишет Елена.

Первый весенний улов&nbsp;— строчки | Источник: Елена Тихонова, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.comПервый весенний улов&nbsp;— строчки | Источник: Елена Тихонова, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com

Первый весенний улов — строчки

Источник:

Елена Тихонова, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com

Необычные грибы растут полянками | Источник: Елена Тихонова, Грибы Ярославской области / Vk.comНеобычные грибы растут полянками | Источник: Елена Тихонова, Грибы Ярославской области / Vk.com

Необычные грибы растут полянками

Источник:

Елена Тихонова, Грибы Ярославской области / Vk.com

А это саркосцифа, или «эльфова чаша» | Источник: Марина Лапенкова, Грибы Ярославской области / Vk.comА это саркосцифа, или «эльфова чаша» | Источник: Марина Лапенкова, Грибы Ярославской области / Vk.com

А это саркосцифа, или «эльфова чаша»

Источник:

Марина Лапенкова, Грибы Ярославской области / Vk.com

Яркий красный гриб появляется в наших лесах в апреле | Источник: Марина Лапенкова, Грибы Ярославской области / Vk.comЯркий красный гриб появляется в наших лесах в апреле | Источник: Марина Лапенкова, Грибы Ярославской области / Vk.com

Яркий красный гриб появляется в наших лесах в апреле

Источник:

Марина Лапенкова, Грибы Ярославской области / Vk.com

Такие грибы перед употреблением нужно обязательно отваривать | Источник: Ольга Ильичёва, Грибы Ярославской области / Vk.comТакие грибы перед употреблением нужно обязательно отваривать | Источник: Ольга Ильичёва, Грибы Ярославской области / Vk.com

Такие грибы перед употреблением нужно обязательно отваривать

Источник:

Ольга Ильичёва, Грибы Ярославской области / Vk.com

«Борисоглебский, 23 апреля. Первые сморчковые шапочки. Маленькие совсем. Взять нечего. Нужны дожди!» — пишет Дмитрий Селиванов.

Первые шапочки сморчков | Источник: Дмитрий Селиванов, Грибы Ярославской области / Vk.comПервые шапочки сморчков | Источник: Дмитрий Селиванов, Грибы Ярославской области / Vk.com

Первые шапочки сморчков

Источник:

Дмитрий Селиванов, Грибы Ярославской области / Vk.com

Где собирать весенние грибы

Саркоцифы:

  • Тутаевский район;

  • Туношна, Ярославский район;

  • Рыбинский район.

Сморчки:

  • Угличский район;

  • Борисоглебский райоон;

  • Мышкинский район;

  • Заволжский район, Ярославль;

  • Прусово, Ярославский район.

Какие грибы условно-съедобные | Источник: Виталий Калистратов / Городские порталыКакие грибы условно-съедобные | Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы

Какие грибы условно-съедобные

Источник:

Виталий Калистратов / Городские порталы

Как объясняла миколог Ольга Лазарева, в нашей полосе — четыре волны роста грибов. Первая приходится на конец апреля — первую половину мая, в это время как раз растут сморчки и строчки. Вторая волна начинается во второй половине июня. В этот период можно набрать подберезовиков, подосиновиков и даже белых. В третью волну растут наиболее разнообразные грибы, они идет в конце июля и августе. В это время к белым и подберезовикам добавляются сыроежки, грузди и другие грибы. Четвертая волна обычно бывает в период с середины сентября до середины октября. В этот период начинают расти опята и рядовки.

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В этом году первые экземпляры в лесах появились в конце марта.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Грибы Миколог Сморчки Строчки Саркосцифы
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Комментарии
14
Гость
10 часов
да да, все грибники с удовольствием раскрывают самые грибные места.
Гость
10 часов
Сейчас грибы это русская рулетка, не знаешь как стрельнет. Столько лет свинушки ели, а оказалось ей нельзя спирт закусывать.
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