«Первая добыча»: в ярославских лесах пошли грибы. Где собирать лесной урожай

Жители Ярославской области открыли сезон тихой охоты. Первые весенние грибы выросли в лесах в разных районах региона.
«Первая добыча в этом году. Птицы поют! Цветы цветут! Сирень молоденькая распустилась. Вроде видела даже [гриб] стробилюрус, но не уверена. Вот сморчки, строчки никак ловиться не хотят», — рассказала ярославна Марина.
По словам грибников, на опушках можно найти сморчки и саркосцифу, или «эльфову чашу».
Саркосцифа алая (в народе «бабушкины ушки» или «эльфова чаша») — съедобный гриб низкого качества, растет на разлагающихся стволах и ветвях деревьев. Отличается ярким цветом шляпки и ствола.
Сморчки — съедобные грибы с морщинистой шляпкой, растут весной в лесах, парках, садах.
Строчки — грибы с неправильно-округлой, морщинистой шляпкой и округлой ножкой, уходящей в землю. В разрезе строчка — лабиринт ходов. Считаются условно съедобными, поскольку смертельно опасны в сыром виде.
Елена Тихонова нашла полянку строчков в Угличском районе.
«Строчки растут в апреле–мае на опушках, вдоль дорог, на вырубках в хвойных (преимущественно в сосняках), редко в лиственных лесах. Точнее не могу сказать, сама первый раз нашла», — пишет Елена.
«Борисоглебский, 23 апреля. Первые сморчковые шапочки. Маленькие совсем. Взять нечего. Нужны дожди!» — пишет Дмитрий Селиванов.
Где собирать весенние грибы
Саркоцифы:
Тутаевский район;
Туношна, Ярославский район;
Рыбинский район.
Сморчки:
Угличский район;
Борисоглебский райоон;
Мышкинский район;
Заволжский район, Ярославль;
Прусово, Ярославский район.
Как объясняла миколог Ольга Лазарева, в нашей полосе — четыре волны роста грибов. Первая приходится на конец апреля — первую половину мая, в это время как раз растут сморчки и строчки. Вторая волна начинается во второй половине июня. В этот период можно набрать подберезовиков, подосиновиков и даже белых. В третью волну растут наиболее разнообразные грибы, они идет в конце июля и августе. В это время к белым и подберезовикам добавляются сыроежки, грузди и другие грибы. Четвертая волна обычно бывает в период с середины сентября до середины октября. В этот период начинают расти опята и рядовки.
В этом году первые экземпляры в лесах появились в конце марта.