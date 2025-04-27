«Первая добыча»: в ярославских лесах пошли грибы. Где собирать лесной урожай

Где собирать весенние грибы

Саркоцифы:

Сморчки:

Как объясняла миколог Ольга Лазарева, в нашей полосе — четыре волны роста грибов. Первая приходится на конец апреля — первую половину мая, в это время как раз растут сморчки и строчки. Вторая волна начинается во второй половине июня. В этот период можно набрать подберезовиков, подосиновиков и даже белых. В третью волну растут наиболее разнообразные грибы, они идет в конце июля и августе. В это время к белым и подберезовикам добавляются сыроежки, грузди и другие грибы. Четвертая волна обычно бывает в период с середины сентября до середины октября. В этот период начинают расти опята и рядовки.