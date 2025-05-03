За что вас накажут на собственном участке? Тест для садоводов

Нет ничего лучше в теплые деньки, чем поехать на дачу. Кто-то здесь просто отдыхает и жарит шашлыки, кто-то трудится в поте лица во имя богатого урожая. Но что объединяет всех дачников — так это законы и правила, которых стоит прислушиваться, а еще лучше — следовать им. Дачное законодательство обновляется каждый год, и всегда надо быть начеку, чтобы не напороться на штраф или, чего доброго, лишиться дачи. А вы уверены, что прекрасно знаете, что можно и нельзя делать на даче?