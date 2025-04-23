Обрушится ненастье: выпустили экстренное предупреждение о погоде в Ярославской области

На Ярославскую область надвигается гроза Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославской области днем 23 апреля будет греметь гроза. Предупреждение об ухудшении погоды выпустили в Министерстве региональной безопасности.

«Кратковременные дожди, в отдельных районах гроза, при грозе порывы ветра до 15 метров в секунду ожидаются местами по Ярославской области. Будьте внимательны и осторожны. Нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно», — говорится в сообщении.

О грядущей грозе ранее предупреждали эксперты Ярославского ЦГМС. Специалисты уточнили, что до Ярославля ненастье может не добраться.

«Скорее всего, грозы начнутся в северных районах. В Ярославле днем без существенных осадков», — говорили корреспонденту 76.RU в региональном ЦГМС.

По расчетам экспертов, 23 апреля грозы прогремят в Угличе и Брейтово.