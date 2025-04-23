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Весна Обрушится ненастье: выпустили экстренное предупреждение о погоде в Ярославской области

Обрушится ненастье: выпустили экстренное предупреждение о погоде в Ярославской области

К чему готовиться жителям региона

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5 комментариев
На Ярославскую область надвигается гроза | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUНа Ярославскую область надвигается гроза | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

На Ярославскую область надвигается гроза

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области днем 23 апреля будет греметь гроза. Предупреждение об ухудшении погоды выпустили в Министерстве региональной безопасности.

«Кратковременные дожди, в отдельных районах гроза, при грозе порывы ветра до 15 метров в секунду ожидаются местами по Ярославской области. Будьте внимательны и осторожны. Нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно», — говорится в сообщении.

О грядущей грозе ранее предупреждали эксперты Ярославского ЦГМС. Специалисты уточнили, что до Ярославля ненастье может не добраться.

«Скорее всего, грозы начнутся в северных районах. В Ярославле днем без существенных осадков», — говорили корреспонденту 76.RU в региональном ЦГМС.

По расчетам экспертов, 23 апреля грозы прогремят в Угличе и Брейтово.

Тем временем в центре «Фобос» предупреждают о скором похолодании. К выходным дневные показатели температуры опустятся до 5°С.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Гроза Погода Экстренное предупреждение
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Комментарии
6
Гость
26 минут
Апрель, изменчива погода. Видать опять напал циклон. Заморосил дождь понемногу, Свинцовым стал весь небосклон. Вдруг налетел холодный ветер, Из тучи дождь сильней пошел. Враз потемнело, словно вечер На землю к нам уже сошел.
Гость
23 минуты
Недолго радовались теплой погодке.
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