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Весна «Пятый рекорд жары подряд»: в конце апреля погода резко изменится. Чего ждать

«Пятый рекорд жары подряд»: в конце апреля погода резко изменится. Чего ждать

Прогноз на ближайшие дни

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В Ярославле резко похолодает после аномальной жары | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле резко похолодает после аномальной жары | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле резко похолодает после аномальной жары

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области, как и в большинстве регионов Центральной России, держится почти летнее тепло. В центре «Фобос» рассказали, что в середине весны температура 25-27°С обычно держится в Северной Африке.

«А в Центральной России даже в июле обычно бывает немного прохладнее», — рассказали в «Фобосе».

Причина такой погоды на Русской равнине — малооблачный антициклон. Из-за того, что небо ясное, ничего не мешает солнечному теплу прогревать воздух и почву.

«Сегодня антициклон по-прежнему будет блокировать продвижение вглубь Русской равнины холодного атмосферного фронта, поэтому температурный режим будет весьма контрастный. Так, на севере в разгар дня показания термометров не превысят 5…10°С. А вот в средних широтах и на юге задержится летняя жара — в днём до 22…27°», — рассказали в «Фобосе».

По прогнозам во многих городах Центральной России прежние исторические температурные максимумы окажутся превышены сразу на 2–3°С.

«В Москве будет установлен пятый рекорд жары подряд, что само по себе является рекордом для апреля», — рассказали в «Фобосе».

Правда, сейчас на территорию пытается прорваться циклон. Со временем вместе с ним придет похолодание. В Москве вплоть рекордная жара будет держаться до среды. В столице 22 апреля прогнозируют локальные ливни и грозы. А днем 25°С.

«А в среду вероятность осадков сократится до минимума, и в полуденные часы уже около 28°С, под угрозой абсолютный рекорд тепла всего апреля. Затем по вине атмосферного фронта начнётся похолодание — к субботе дневная температура понизится до 10°С», — рассказали эксперты «Фобоса».

Погода по дням

По данным «Гидрометцентра», днем 22 апреля в Ярославской области 17°С, небольшой кратковременный дождь. Ночью 5°С, без осадков.

Днем 23 апреля 24°С, облачно с прояснениями и временами небольшой дождь. Ночью похолодает до 7°С, осадки сохранятся.

Днем 24 апреля 18°С, ночью 5°С, небольшой дождь.

По данным сервиса «Погода 76.RU», в пятницу, 25 апреля днем похолодает до 6°С, ночью 2°С. Прогнозируют небольшие дожди и снег.

В субботу 26 апреля днем 5°С, пасмурно, небольшие дожди. Ночью 1°С без осадков.

Днем 27 апреля 4°С, пасмурно, небольшие дожди.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Погода Центр Фобос
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