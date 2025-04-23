В Ярославской области отгремели первые грозы. Когда ждать следующую

В Ярославской области отгремели первые грозы. По данным специалистов регионального ЦГМС, непогода бушевала не во всех районах.
«21 апреля была гроза в Пошехонье и Брейтово, а 19 апреля в Переславле», — рассказали 76.RU в Ярославском ЦГМС.
По данным специалистов, грозы обрушатся на отдельные районы региона и 23 апреля. Но вот доберется ненастье до Ярославля или нет — вопрос.
«Скорее всего, грозы начнутся в северных районах. В Ярославле днем без существенных осадков. Это же локальное явление. Может быть и будет. Но завтра мы прогнозируем во второй половине дня по области», — пояснили в ЦГМС.
По расчетам специалистов, 23 апреля грозы прогремят в Угличе, Брейтово. К вечеру ненастье может приблизиться к Ярославлю.
Тем временем синоптики предупреждают, что в конце апреля в регионе резко изменится погода. В Ярославской области на протяжении нескольких дней держалась почти летняя погода. Но в течение нескольких дней столбики термометров будут показывать совсем другую температуру.