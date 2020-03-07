«Локомотив» одержал победу над «Йокеритом»

«Локомотив» наконец-то одержал победу над «Йокеритом» на своей арене. Матч закончился в пользу ярославцев со счётом 3:4.

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Основным вратарем сегодня выступил Илья Коновалов. А в стартовой пятёрке вышли нападающие Магнус Пяярви, Антон Ландер, Михаил Беляев и защитники Рушан Рафиков и Стаффан Кронвалль.

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На этот раз счёт был открыт только на 20-й минуте. Финны организовали контратаку и вышли 2 в 1. Гол забил Марко Антилла с передачи Брайана О'Нилла. Первый период завершился в пользу гостей.

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Вторая двадцатиминутка осталась за ярославцами. С разницей в две минуты железнодорожники поразили ворота соперника. Сначала забросил от синей линии Никита Черепанов, а затем из-за ворот забил Артур Каюмов.

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Третий период начался с гола Егора Аверина, отправленного в ворота с пятака. Но «Йокерит» продолжает бороться и на 54-й минуте уменьшает отставание. Несмотря на тренерский запрос на помеху вратарю, шайба впоследствии засчитана. За четыре минуты до конца матча ударяют автора первого гола Антиллу. Ярославцам удаётся реализовать большинство. Стефан да Коста забивает в ближний угол. Однако за 30 секунд до конца игры финны поражают ворота Коновалова в равенстве. Матч заканчивается победой «Локомотива».

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Ярославский клуб смог переломить полосу побед «Йокерита» и сохранил возможность бороться дальше. Счет в серии стал 3:1 в пользу финнов. Следующая игра соперников теперь пройдёт в Хельсинки.

