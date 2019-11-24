Волевая победа по буллитам: ярославский «Локомотив» обыграл команду «Йокерит»

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Сегодня ярославский «Локомотив» провёл встречу с «Йокеритом». До начала матча финская команда опережала ярославскую на одно очко, при этом «Йокерит» имеет в запасе две игры. В этом сезоне клубы уже боролись за очки 31 октября. «Локомотив» в гостях разгромил соперника со счётом (1:4). Для обеих команд это важный матч, определяющий возможность будущего выхода в плей-офф. Давайте посмотрим, как прошла сегодня игра оппонентов.
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Ворота «Локомотива» защищал Илья Коновалов, а в первой пятёрке сыграли легионеры Магнус Пяярви, Антон Ландер, Стаффан Кронвалль, Якуб Накладал и вместе с ними Егор Аверин.
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На старте матча обе команды действовали осторожно. Ни те, ни другие не бросали много по воротам. На 8-й минуте судья удалил за подножку Даниила Альпакова. «Локомотив» остался отбиваться вчетвером в меньшинстве. Открытый пас знакомого ярославцам Петри Контиолы на Петера Регина завершился голом. Финны реализовали момент. Это взбодрило железнодорожников. И уже на 17-й минуте счёт сравнял 20-летний Николай Коваленко, пройдя через четырёх соперников.
На 10-й минуте второго периода Николай Коваленко снова отличился голом. Молодой хоккеист не перестаёт радовать ярославских болельщиков! Нападающий стал активно набирать очки в последних играх. Дважды в этой двадцатиминутке «Локомотиву» выпадал шанс поиграть в большинстве. Но команда не забила при игре в неравных составах.
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В третьем периоде на 6-й минуте «Йокерит» догнал ярославский клуб. Шайбу на добивании забросил Хенрик Хаапала. Ярославцы 4 раза за это время удалялись, поэтому не могли проводить полноценные атаки. По результатам основанного времени на табло — 2:2.
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В овертайме команды не смогли забить гол. Счёт матча хоккеисты выяснили в серии послематчевых бросков. Первый буллит реализовал Николай Коваленко. Игрок однозначно попадёт в тройку лучших в этой игре. Но затем Брайн О’Нейлл смог пробить Илью Коваленко. Победу ярославцам принёс бросок защитника Стаффана Кронвалля. Итоговый счёт матча: 2:3 в пользу «Локомотива».
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Последний выездной матч в этой серии ярославцы проведут в Москве против «Динамо». А потом железнодорожники сыграют на домашней арене.