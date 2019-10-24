Важная победа «Локомотива» над «Барысом»: изменения пошли на пользу команде

«Локомотив» обыграл одного из лидеров Востока «Барыса», достойного и серьёзного соперника. Это станет хорошей мотивацией для команды.

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«Локомотив» провёл этот матч в обновлённом составе. В первом звене выступили нападающий Магнус Пяярви, новобранец клуба, и Рушан Рафиков, игрок, давно не попадавший в заявку. Но из-за травм Стаффан Кронвалль и Антон Ландер не приняли участие во встрече с «Барысом».

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Перед игрой болельщики смогли получить автографы у защитника Георгия Иванова и пообщаться с хоккеистом.

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Обе команды играли аккуратно, почти не удаляясь. На протяжении первого периода клубы присматривались друг другу. Но в самом начале второй 20-минутки за одну минуту казахи забили два гола «Локомотиву». Сначала отличился Алихан Асетов, а затем ворота ярославцев атаковал Роман Старченко.

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«Локомотив» ответил оппонентам почти сразу же. На 11-й минуте нападающий третьего звена Артур Каюмов реализовал удачный момент. В последних играх хоккеист начал раскрывать свой потенциал и радовать болельщиков регулярными голами. На 16-й минуте счёт сравнял Степан Санников, игрок четвёртого звена. Далее оба клуба стали особенно аккуратно действовать в своей зоне, ведь любая ошибка могла стать роковой в этом матче.

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В третьем периоде у ярославцев появилась возможность поиграть в большинстве и забросить шайбу в неравных составах. Но им это не удалось. По статистике, ярославская команда крайне редко реализует большинство в этом сезоне.

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«Локомотив» и «Барыс» не смогли выяснить, кто сильнее в основное время. И игра перетекла в овертайм. На 59-й секунде дополнительного времени ярославцы забили долгожданный гол. Шайбу забросил Рушан Рафиков, нападающий первого звена.