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Важная победа «Локомотива» над «Барысом»: изменения пошли на пользу команде

Кто отличился в ярославской команде

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«Локомотив» провёл этот матч в обновлённом составе

«Локомотив» провёл этот матч в обновлённом составе

«Локомотив» обыграл одного из лидеров Востока «Барыса», достойного и серьёзного соперника. Это станет хорошей мотивацией для команды.

«Локомотив» провёл этот матч в обновлённом составе. В первом звене выступили нападающий Магнус Пяярви, новобранец клуба, и Рушан Рафиков, игрок, давно не попадавший в заявку. Но из-за травм Стаффан Кронвалль и Антон Ландер не приняли участие во встрече с «Барысом».

Перед игрой болельщики смогли получить автографы у защитника Георгия Иванова и пообщаться с хоккеистом.

Обе команды играли аккуратно, почти не удаляясь. На протяжении первого периода клубы присматривались друг другу. Но в самом начале второй 20-минутки за одну минуту казахи забили два гола «Локомотиву». Сначала отличился Алихан Асетов, а затем ворота ярославцев атаковал Роман Старченко.

«Локомотив» ответил оппонентам почти сразу же. На 11-й минуте нападающий третьего звена Артур Каюмов реализовал удачный момент. В последних играх хоккеист начал раскрывать свой потенциал и радовать болельщиков регулярными голами. На 16-й минуте счёт сравнял Степан Санников, игрок четвёртого звена. Далее оба клуба стали особенно аккуратно действовать в своей зоне, ведь любая ошибка могла стать роковой в этом матче.

В третьем периоде у ярославцев появилась возможность поиграть в большинстве и забросить шайбу в неравных составах. Но им это не удалось. По статистике, ярославская команда крайне редко реализует большинство в этом сезоне.

«Локомотив» и «Барыс» не смогли выяснить, кто сильнее в основное время. И игра перетекла в овертайм. На 59-й секунде дополнительного времени ярославцы забили долгожданный гол. Шайбу забросил Рушан Рафиков, нападающий первого звена.

Итог матча: 3:2.

«Локомотив» наконец-то попал в зону плей-офф, заняв 8-е место в Западной конференции. Но этот результат нужно не только удержать, но и улучшить. Следующую встречу железнодорожники проведут против СКА 26 октября в 17:30.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    Гость
    25 окт 2019 в 00:37

    Спасибо за игру но она не есть ВАША возможность ( да зачем Яков продал или не продлил , видимо не заплатили ) мы с вами и если Якова но убрать . Сделайте Вам многие болельщики простят и поймут .А так готовьтесь к смене тренера .

    Роман
    24 окт 2019 в 23:22

    Ребята! Мы ждём от вас ярких побед! Рыбинск за вас тоже болеет. КЛЮКИНА, погибшего, я видел, в 10 лет, когда он тренировался в "Полете". Сделайте Всех. Вы же лучшие!!!

    гость
    24 окт 2019 в 23:01

    Рафиков защитник, а не нападющий