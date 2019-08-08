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«Слаб я в этот раз»: ярославский пауэрлифтер взял золото на чемпионате в Европе

Алексей Невейков выиграл в своей категории

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Алексей занял почётное место на пьедестале

Фото: Алексей Невейков / Vk.com

— Абсолютный чемпион Европы в М2, — написал на своей страничке во «ВКонтакте» ярославец Алексей Невейков. Спортсмен выиграл чемпионат по пауэрлифтингу в своей категории.

— Поздравляем Алексея Невейкрова с золотой медалью первенства Европы по жиму классическому 2019 года, Хамм, — сообщила Федерация пауэрлифтинга России.

Спортсмена, конечно, поддержали болельщики.

— А иного мы от тебя и не ждали! Красавец! — написал Дмитрий Ильин.

Но сам спортсмен относится к себе более критично. Переживает, видимо, что не побил свой рекорд:

— Слаб я в этот раз, — считает Невейков.

В пауэрлифтинге отличаются у нас не только мужчины. Ярославны тоже показывают силушку богатырскую.

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