«Слаб я в этот раз»: ярославский пауэрлифтер взял золото на чемпионате в Европе

Алексей занял почётное место на пьедестале
Фото: Алексей Невейков / Vk.com
— Абсолютный чемпион Европы в М2, — написал на своей страничке во «ВКонтакте» ярославец Алексей Невейков. Спортсмен выиграл чемпионат по пауэрлифтингу в своей категории.
— Поздравляем Алексея Невейкрова с золотой медалью первенства Европы по жиму классическому 2019 года, Хамм, — сообщила Федерация пауэрлифтинга России.
Спортсмена, конечно, поддержали болельщики.
— А иного мы от тебя и не ждали! Красавец! — написал Дмитрий Ильин.
Но сам спортсмен относится к себе более критично. Переживает, видимо, что не побил свой рекорд:
— Слаб я в этот раз, — считает Невейков.
В пауэрлифтинге отличаются у нас не только мужчины. Ярославны тоже показывают силушку богатырскую.