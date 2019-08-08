«Слаб я в этот раз»: ярославский пауэрлифтер взял золото на чемпионате в Европе

— Абсолютный чемпион Европы в М2, — написал на своей страничке во «ВКонтакте» ярославец Алексей Невейков. Спортсмен выиграл чемпионат по пауэрлифтингу в своей категории.

— Поздравляем Алексея Невейкрова с золотой медалью первенства Европы по жиму классическому 2019 года, Хамм, — сообщила Федерация пауэрлифтинга России.



Спортсмена, конечно, поддержали болельщики.

— А иного мы от тебя и не ждали! Красавец! — написал Дмитрий Ильин.



Но сам спортсмен относится к себе более критично. Переживает, видимо, что не побил свой рекорд: