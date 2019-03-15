Музыканты сочинили и спели гимн в честь 70-летия ярославского хоккея: редкие кадры хроники

Ярославскому хоккею — 70 лет
Популярная ярославская группа «Мамульки BAND» — настоящий хоккейный коллектив. Все болельщики «Локомотива» знают знаменитые частушки и гимны, которые музыканты сочиняли для «железнодорожников». Поэтому кому, как не им, представилась возможность написать очередной гимн, но уже посвященный 70-летию всего ярославского хоккея. За это время в области этот спорт прошел долгий путь.
— Отметят праздник 25 марта на Советской площади большим матчем, в котором примут участие ветераны СССР и легенды ярославского хоккея, — рассказали организаторы юбилейных акций.
Под новую песню уже готов клип, который сегодня в соцсети выложили музыканты. В видеоролике отражена вся история становления ярославского «Локомотива». Современность переплетается с редкими кадрами ретрохроники. Не забыли и страшную трагедию, унесшую жизнь целой команды в 2011 году...