Провал Канады и сказка Норвегии: чем запомнится чемпионат мира по хоккею

Норвегия впервые в истории добралась до медалей

В Швейцарии завершился чемпионат мира по хоккею — матчи турнира принимали Цюрих и Фрибур. Сборные России и Белоруссии были отстранены от турнира Международной федерацией хоккея (IIHF).

Рассказываем, чем запомнился 89-й чемпионат мира по хоккею.

Канадский провал

«Кленовые листья» ехали в Швейцарию, чтобы реабилитироваться за поражение в финале Олимпиады. В составе команды было много хороших игроков — среди них выделялись Сидни Кросби и Маклин Селебрини.

На групповом этапе канадцы подтвердили статус главного фаворита, не потерпев ни одного поражения. В 1/4 финала их ждали американцы. Сборная США после победы на Олимпиаде привезла в альпийскую страну скромный состав.

Канадцы без проблем обыграли США со счетом 4:0. В полуфинале Кросби и компания оступились, проиграв Финляндии — 2:4. Домой сборная Канады вернется без медалей. В матче за третье место ее сенсационно обыграла Норвегия (2:3 овертайм).

Норвежское чудо

А теперь поговорим о тех самых норвежцах. Хоккейная сборная этой страны звезд с неба никогда не хватала. Перед стартом турнира на выход Норвегии из группы давали коэффициент 8.00, на медали можно было поставить за 100.00.

На турнире в Швейцарии в их составе не было ни одной большой звезды. Движущей силой команды стали молодые хоккеисты, прошедшие драфт НХЛ, но в главной лиге мира еще никогда не выступавшие.

Уже на групповом этапе норвежцы стали удивлять. Сначала они только в овертайме проиграли Канаде (5:6 овертайм), а затем обыграли шведов (3:2) — две шайбы были заброшены в меньшинстве.

Пострадал от их клюшек и еще один хоккейный гранд. Чехи были обыграны со счетом 4:1. В плей-офф скандинавы вышли со второго места. В 1/4 финала соперником Норвегии стала Латвия. Прибалты были обыграны всухую — 2:0.

Выход в полуфинал уже стал достижением для северян. Там они были разгромлены швейцарцами — 0:6. В матче за третье место сборной Норвегии ничего хорошего не светило. Ее соперником была сборная Канады, которая без медалей из Швейцарии уезжать явно не собиралась.

Все предматчевые расклады оказались в мусорном ведре. К 32-й минуте норвежцы вели 2:0. Точные броски нанесли Матиас Эмилио Петтерсен и Стиан Солберг. Канадцы безуспешно пытались переиграть вратаря Хенрика Хаукеланна. В третьем периоде норвежцы имели несколько возможностей, чтобы забросить третью шайбу. Однако они не попали в пустые ворота.

В концовке матча мастерство канадцев всё же сказалось. За 2 минуты до конца сократили отставание, а за 7 секунд до сирены сравняли счет.

Норвежцы не пали духом и в овертайме вырвали победу. Героем стал 21-летний Ноа Стеен. Сборная Норвегии впервые в истории завоевала медали чемпионата мира по хоккею. После матча игроки праздновали так, будто завоевали золото.

Швейцарская драма

Сборная Швейцарии за последние 15 лет превратилась из середняка в одну из топовых сборных. В 2024 и 2025 годах альпийцы доходили до финалов, но уступали там командам Чехии и США. Прервать неудачную серию и впервые завоевать золотые медали они хотели на домашнем турнире.

На групповом этапе сборная Швейцарии катком прошлась по соперникам — 7 побед из 7 возможных. В плей-офф не было никаких проблем.

В 1/4 финала была обыграна Швеция (3:1), а в полуфинале были разгромлены норвежцы (6:0). Хозяева турнира были в шаге от исторического успеха.

Финал против Финляндии зрелищным не назовешь. Основное время решающего матча второй год подряд завершилось со счетом 0:0. В овертайме удачливее оказались финны — точный бросок нанес 20-летний нападающий Конста Хелениус.

Талантливое поколение швейцарских хоккеистов в очередной раз остановилось в шаге от победы. Защитник Нино Нидерайтер стал первым хоккеистом, проигравшим в 5 финалах чемпионата мира.

Одной строкой

Если бы не Норвегия, то главной сенсацией турнира стала бы команда Латвии под руководством главного тренера Харийса Витолиньша — он долгое время работал в КХЛ и сборной России. На групповом этапе латыши взяли свои очки с Германией, Венгрией и Великобританией. Также были обыграны действующие чемпионы мира американцы — 4:2 В плей-офф в битве сенсаций сильнее оказались норвежцы.

Чемпионом мира стала сборная Финляндии. Главной звездой команды был хоккеист с российским корнями Александр Барков. Сезон НХЛ — 2025/26 он пропустил из-за травмы, но на чемпионат мира приехал.

Финны играли в свой традиционный вязкий хоккей. На групповом этапе они проиграли только Швейцарии. В плей-офф были побеждены чехи (4:1) и канадцы (4:2). В матче за золото команда Финляндии взяла реванш у хозяев турнира.

Для финнов это пятая в истории победа на чемпионате мира по хоккею — первая с 2022 года.

Результаты

Рассказывать обо всех матчах группового этапа не будем. В плей-офф неожиданно вышли Латвия и Норвегия, не пустив туда Германию и Словакию соответственно.

Последние места в группах заняли Италия и Великобритания. В следующем году в элитном дивизионе их заменят Украина и Казахстан.