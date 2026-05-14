«Мы — „темная лошадка“»: казанский «Ак Барс» высказался о победе над «Локомотивом»

Обе стороны признали, кто был в этом матче силен, а кто нет Источник: Максим Цирулев / 76.RU

«Ак Барс» крупно переиграл ярославский «Локомотив» во втором матче финала Кубка Гагарина-2026. Счет в серии стал равный, 1-1. Ярославцы пропустили пять шайб, сумев забросить одну. Что думают о прошедшем матче сами хоккеисты — публикуем ниже.

«Меньше ответственности»

Стартовый отрезок встречи ярославцы провели откровенно плохо. Казанцы забрали инициативу и раз за разом создавали опасные моменты в зоне ярославцев. Всё это до перерыва привело к двум заброшенным шайбам «Ак Барса». Защитники Илья Карпухин и Митчелл Миллер распечатали ворота Исаева.

Железнодорожники сдали в этой игре, а казанцы — наоборот Источник: Максим Цирулев / 76.RU

После встречи автор первой заброшенной шайбы ответил на вопрос о точных бросках игроков обороны своей команды.

«Шайбы защитников? Голы — это эквивалент правильной игры всей команды. Каждый делал свою работу. Знал, что по ходу серий делают прогнозы и на нас никто не ставит. Нас всех это подбадривает и подпитывает», — сказал казанский защитник Карпухин.

Мы «темная лошадка», меньше ответственности. Это окрыляет Илья Карпухин Защитник ХК «Ак Барс»

«Наш план не сработал»

Второй период «Локомотив» провел в разы активнее. Отличные моменты у ярославцев были в большинстве, но вратарь «Ак Барса» Билялов держал свою команду в игре.

Канадский нападающий «Локомотива» Байрон Фрэз после игры высказался о неудачах своей команды.

«Сегодня мы недостаточно хорошо играли. Прошлый матч был совсем другим. Наш план не сработал. „Ак Барс“ — очень быстрая команда. У них хорошо выстроена защита», — ответил после игры Фрэз.

Байрон Фрэз признал, что играли недостаточно хорошо Источник: Максим Цирулев / 76.RU

К заключительному отрезку матча казанцы еще раз смогли поразить ворота хозяев, увеличив разрыв в счете до трех шайб.

«Отступать нам было сегодня некуда. С 0-2 уезжать из Ярославля — такой себе сценарий. Мы выходили на победу, понимали, что в первой игре не до конца выложились», — рассказал после встречи защитник «Ак Барса» Никита Лямкин.

Думали, что игра будет легкой

«Локомотив» не бросил играть и пытался искать свои моменты в атаке, но, как и в первой игре серии, хозяев подводила дисциплина. Очередное удаление — и снова гол «Ак Барса». Ближе к концу ярославцы все же смогли лишить вратаря Билялова «сухого» матча. На дальней штанге замкнул передачу своего партнера нападающий Георгий Иванов.

«Каждый из нас допустил мысль, что сегодня будет легкая игра. Нас за это начали наказывать. Вышли не готовые с первых смен, хотя об этом матче много говорили. Нам преподали хороший урок. Мы должны начать кататься, так как всю игру сегодня просто стояли. Стычки? Нужно более хладнокровно относиться, не тратить на это эмоции», — заявил после игры форвард ярославцев Иванов.

Георгий Иванов отвечал на вопросы журналистов дольше всех Источник: Максим Цирулев / 76.RU

В концовке матча Ярославль решился заменить вратаря на шестого полевого игрока, но что-то показать в этом формате не получилось. Быстро поразил пустые ворота защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер, который записал на свой счет хет-трик во втором матче серии. Счет в серии финального противостояния стал равным, 1-1.

Партнер Миллера по паре обороны Никита Лямкин высказался об удачном матче.

«Я прокачиваю Миллера? Да его прокачивать не надо. Последний IOS у него в Америке установили, так что он в порядке. Понимали, что „Локомотив“ играет низко. Мы с Митчеллом катаемся много по синей линии, чтобы запутать их нападающих, если играть прямолинейно, то тяжело. Там ребята обученные», — сказал после игры Лямкин.

Тренер железнодорожников Боб Хартли после матча сказал, что ярославцы получили то, что заслуживали. Текстовый онлайн матча можно почитать тут.