«Не противоречит правилам»: ярославские власти прокомментировали инцидент на соревнованиях по гандболу

Эти кадры с места ЧП публиковали следователи Источник: «Центральное МСУТ СК России» / Telegram

В правительстве Ярославской области дали комментарий по инциденту, который произошел на соревнованиях по гандболу в Ярославле. Команде из Челябинска присудили техническое поражение из-за опоздания. Причиной того, что спортсменки не смогли попасть на матч вовремя, стала задержка поезда из-за ЧП на железной дороге.

Челябинская команда считает такое решение несправедливым. В администрации Челябинска сообщили, что подключались к проблеме, но пояснили, что изменить что-то вряд ли удастся.

«Всероссийские соревнования по гандболу сезона 2025-2026 проводятся общероссийской общественной организацией „Федерация гандбола России“, министерством спорта Ярославской области, департаментом по физической культуре и спорту мэрии Ярославля, региональной общественной организацией „Ярославская федерация гандбола“. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. Главной судейской коллегией было предложено перенести встречу на другое время, однако соперники челябинок — команда Ростовской области — от данного предложения отказалась, что не противоречит Правилам вида спорта „гандбол“, утвержденным приказом Минспорта России», — сообщили порталу 76.RU в правительстве Ярославской области.