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Спорт «Не противоречит правилам»: ярославские власти прокомментировали инцидент на соревнованиях по гандболу

«Не противоречит правилам»: ярославские власти прокомментировали инцидент на соревнованиях по гандболу

Команде из Челябинска засчитали техническое поражение из-за опоздания поезда

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Эти кадры с места ЧП публиковали следователи | Источник: «Центральное МСУТ СК России» / TelegramЭти кадры с места ЧП публиковали следователи | Источник: «Центральное МСУТ СК России» / Telegram

Эти кадры с места ЧП публиковали следователи

Источник:

«Центральное МСУТ СК России» / Telegram

В правительстве Ярославской области дали комментарий по инциденту, который произошел на соревнованиях по гандболу в Ярославле. Команде из Челябинска присудили техническое поражение из-за опоздания. Причиной того, что спортсменки не смогли попасть на матч вовремя, стала задержка поезда из-за ЧП на железной дороге.

Челябинская команда считает такое решение несправедливым. В администрации Челябинска сообщили, что подключались к проблеме, но пояснили, что изменить что-то вряд ли удастся.

«Всероссийские соревнования по гандболу сезона 2025-2026 проводятся общероссийской общественной организацией „Федерация гандбола России“, министерством спорта Ярославской области, департаментом по физической культуре и спорту мэрии Ярославля, региональной общественной организацией „Ярославская федерация гандбола“. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. Главной судейской коллегией было предложено перенести встречу на другое время, однако соперники челябинок  — команда Ростовской области — от данного предложения отказалась, что не противоречит Правилам вида спорта „гандбол“, утвержденным приказом Минспорта России», — сообщили порталу 76.RU в правительстве Ярославской области.

При этом власти отметили, что в Министерство спорта Ярославской области обращений по проблеме от команды из Челябинска или ее представителей не поступало.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Гандбол Техническое поражение Опоздание поезда Челябинск
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Комментарии
11
Гость
7 февраля, 02:31
Тут вопрос не в абстрактеой справедливости (и так ясно, что несправедливо), а в правилах. Если кто-то утвердил такие правила, то тут вопрос об их скорейшей отмене, это надо делать сейчас, чтобы в следующий раз не повторилось
Гость
6 февраля, 12:10
Нужна была такая "победа"? Как теперь выездные играть? Да и вообще..."Заплюют" - и правильно сделают.
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Гость
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