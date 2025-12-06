НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Результат был бы иным»: и. о. главного тренера «Адмирала» — о проигрыше в матче с «Локомотивом»

Ярославская команда одержала победу

«Результат был бы иным»: и. о. главного тренера «Адмирала» — о проигрыше в матче с «Локомотивом»

Ярославская команда одержала победу

350
«Локомотив» обыграл «Адмирал» | Источник: ХК «Адмирал» Владивосток / Vk.com

«Локомотив» обыграл «Адмирал»

Источник:

ХК «Адмирал» Владивосток / Vk.com

Исполняющий обязанности главного тренера хоккейной команды «Адмирал» Ильнур Гизатуллин высказался о поражении в матче с ярославским «Локомотивом». Железнодорожники 6 декабря обыграли дальневосточных соперников со счетом 3:1 на льду хозяев во Владивостоке.

«Немножко не дотерпели. Реализация большинства опять хромает, и вообще реализация моментов, создаваемых. С такой командой, нужно, конечно, забивать. Тогда, я думаю, результат был бы иным. Так, хороший соперник, лидер чемпионата. Мы примерно так и предполагали, как он будет играть, так оно и получилось», — рассказал исполняющий обязанности главного тренера «Адмирала» Ильнур Гизатуллин.

В этом матче две из трех шайб «Адмиралу» забросил нападающий Максим Шалунов. Ранее стало известно, что у любимца ярославских болельщиков родилась дочка. Из-за этого он пропустил матч между «Локомотивом» и «Амуром», который состоялся 4 декабря в Хабаровске. Железнодорожники выиграли со счетом 3:0.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ХК Локомотив ХК Адмирал Матч Счет Главный тренер
Комментарии
2
Гость
18 минут
На его месте, должен быть Я! (Б.Хартли))))))))))))))))))))))))))
Гость
16 минут
Как и прежде, Боб сам по себе, команда сама по себе! (Я в плане дисциплины).
Гость
