«Результат был бы иным»: и. о. главного тренера «Адмирала» — о проигрыше в матче с «Локомотивом»

Исполняющий обязанности главного тренера хоккейной команды «Адмирал» Ильнур Гизатуллин высказался о поражении в матче с ярославским «Локомотивом». Железнодорожники 6 декабря обыграли дальневосточных соперников со счетом 3:1 на льду хозяев во Владивостоке.
«Немножко не дотерпели. Реализация большинства опять хромает, и вообще реализация моментов, создаваемых. С такой командой, нужно, конечно, забивать. Тогда, я думаю, результат был бы иным. Так, хороший соперник, лидер чемпионата. Мы примерно так и предполагали, как он будет играть, так оно и получилось», — рассказал исполняющий обязанности главного тренера «Адмирала» Ильнур Гизатуллин.
В этом матче две из трех шайб «Адмиралу» забросил нападающий Максим Шалунов. Ранее стало известно, что у любимца ярославских болельщиков родилась дочка. Из-за этого он пропустил матч между «Локомотивом» и «Амуром», который состоялся 4 декабря в Хабаровске. Железнодорожники выиграли со счетом 3:0.