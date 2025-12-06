«Результат был бы иным»: и. о. главного тренера «Адмирала» — о проигрыше в матче с «Локомотивом»

«Немножко не дотерпели. Реализация большинства опять хромает, и вообще реализация моментов, создаваемых. С такой командой, нужно, конечно, забивать. Тогда, я думаю, результат был бы иным. Так, хороший соперник, лидер чемпионата. Мы примерно так и предполагали, как он будет играть, так оно и получилось», — рассказал исполняющий обязанности главного тренера «Адмирала» Ильнур Гизатуллин.