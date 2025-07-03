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Спорт В КХЛ рассказали, с кем ярославский «Локомотив» сыграет в новом сезоне

В КХЛ рассказали, с кем ярославский «Локомотив» сыграет в новом сезоне

Первые матчи пройдут на домашнем льду

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5 комментариев
Ярославский «Локомотив» сыграет первый матч в новом сезоне против «Трактора» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Ярославский «Локомотив» сыграет первый матч в новом сезоне против «Трактора» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославский «Локомотив» сыграет первый матч в новом сезоне против «Трактора»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославский «Локомотив» начнет новый сезон тремя домашними играми. Первыми соперниками станут «Трактор», СКА и «Северсталь». Полное расписание игр будет известно 4 июля.

«18-й сезон КХЛ стартует в пятницу, 5 сентября, матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина „Локомотивом“ и финалистом „Трактором“», — сообщили в пресс-службе КХЛ.

Кубок Открытия — трофей, вручаемый победителю первой игры каждого регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. Традиционно за него борются победитель розыгрыша Кубка Гагарина и второй финалист.

Кстати, действующим обладателем Кубка Открытия является «Локомотив». Команда получила трофей в начале сезона 24/25 после победы над магнитогорским «Металлургом» — обладателем Кубка Гагарина в сезоне 23/24.

«Сегодня узнали, что вслед за „Трактором“ (5 сентября) наша команда на своем льду будет принимать СКА (7 сентября) и „Северсталь“ (9 сентября)», — объявили даты в пресс-службе «Локомотива».

Новый главный тренер команды все еще не известен. Ранее клуб покинул наставник нападающих — Антон Курьянов. В тренерском штабе у ярославцев остались всего двое: Дмитрий Красоткин и Вячеслав Гусов.

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Хоккей ХК Локомотив КХЛ Игра ХК Трактор
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Комментарии
5
Гость
1 час
Кому хоть интересен дворовый спорт?
Гость
1 час
Тренера нет, а уже играть собрались. 😁
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