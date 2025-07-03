Хоккеист ярославского «Локомотива» увез Кубок Гагарина в Татарстан: зачем он это сделал

Артур Каюмов отправился на родину с Кубком Гагарина Источник: Исполнительный комитет Бугульминского муниципального района

Ярославский нападающий Артур Каюмов привез Кубок Гагарина на родину в Республику Татарстан — город Бугульму. Там он родился и начал заниматься хоккеем. Игрок провел свой день с наградой.

«Как истинный железнодорожник, наш чемпион привез Кубок Гагарина в Татарстан на поезде в компании болельщиков. А после ответил на вопросы и раздал автографы», — сообщили в пресс-службе ХК «Локомотив».

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Артур Каюмов — один из результативных нападающих ярославского клуба. За регулярный чемпионат 24/25 хоккеист набрал 45 очков, из которых 22 шайбы и 23 передачи. В плей-офф за 21 игру набрал 12 очков. Из них шайб — 5, передач — 7. Каюмов вошел в лучшую тройку нападающих «Локомотива» в прошедшем сезоне.

Ярославский «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина 21 мая 2025. После победы чемпионы по очереди проводят день с кубком. Это хоккейная традиция, когда один из игроков получается награду на один или несколько дней. Кубок Гагарина — главный трофей Континентальной хоккейной лиги. Свое название он получил в честь первого космонавта Юрия Гагарина. Кубок вручают с 2009 года.

Кубок Гагарина побывал уже у многих хоккеистов чемпионского состава. Из него ели пельмени, кормили лошадь, также с ним устраивали фотосессии. Как ранее рассказывали в КХЛ, хоккеисты не ограничены в действиях с наградой. Единственное, что от них требует лига, — вернуть Кубок Гагарина в целости и сохранности.