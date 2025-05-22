«Мы восхищаемся вашей стойкостью»: ярославские бойцы СВО поздравили «Локомотив» с победой. Видео

«Командование и личный состав дивизиона имени Толбухина искренне поздравляет хоккейный клуб „Локомотив“ с заслуженной победой в финале Кубка Гагарина. Мы восхищаемся вашей стойкостью и мастерством, которое вы продемонстрировали на льду. Это победа коллектива, которая вдохновляет нас для успешного решения боевых задач. Желаем вам не останавливаться на достигнутом. Пусть каждая ваша игра будет наполнена энергией. А каждый бросок, как выстрел артиллерийского орудия — точностью и уверенностью. Помните, что за вами следит множество болельщиков в зоне проведения СВО. И мы верим в ваш успех», — произнесли военные в своем послании к хоккеистам.