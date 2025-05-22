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Спорт «Мы восхищаемся вашей стойкостью»: ярославские бойцы СВО поздравили «Локомотив» с победой. Видео

«Мы восхищаемся вашей стойкостью»: ярославские бойцы СВО поздравили «Локомотив» с победой. Видео

Военные записали обращение к хоккеистам

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1 комментарий
Военные поздравили хоккеистов «Локомотива» с победой | Источник: Народный фронт | Ярославская область / TelegramВоенные поздравили хоккеистов «Локомотива» с победой | Источник: Народный фронт | Ярославская область / Telegram

Военные поздравили хоккеистов «Локомотива» с победой

Источник:

Народный фронт | Ярославская область / Telegram

Ярославские бойцы СВО поздравили «Локомотив» с победой в финальной серии (6+) плей-офф. Обращение военных опубликовали в ярославском региональном отделении «Народного фронта».

Артиллеристы Толбухинского дивизиона через «Народный фронт» обратились к железнодорожникам и записали для хоккеистов видео.

«Командование и личный состав дивизиона имени Толбухина искренне поздравляет хоккейный клуб „Локомотив“ с заслуженной победой в финале Кубка Гагарина. Мы восхищаемся вашей стойкостью и мастерством, которое вы продемонстрировали на льду. Это победа коллектива, которая вдохновляет нас для успешного решения боевых задач. Желаем вам не останавливаться на достигнутом. Пусть каждая ваша игра будет наполнена энергией. А каждый бросок, как выстрел артиллерийского орудия — точностью и уверенностью. Помните, что за вами следит множество болельщиков в зоне проведения СВО. И мы верим в ваш успех», — произнесли военные в своем послании к хоккеистам.

Ярославские военные переживали за хоккейную команду

Источник:

Народный фронт | Ярославская область / Telegram

Ранее мы публиковали эмоциональные кадры с финала Кубка Гагарина.

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Алина Шибаева
Специальный корреспондент
ХК Локомотив Бойцы СВО Кубок Гагарина
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Комментарии
1
Гость
22 мая, 20:48
Никто из хоккеистов это послание не прочитает.
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