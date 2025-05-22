Челябинский губернатор сделал заявление после поражения «Трактора» в финале плей-офф в Ярославле

Губернатор Челябинской области высказался после поражения «Трактора» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Наталья Лапцевич / 74.RU











Губернатор Челябинской области Алексей Текслер высказался после того, как «Трактор» проиграл ярославскому «Локомотиву» в финале плей-офф (6+). Сообщение в телеграм-канале главы региона появилось после того, как железнодорожники забросили шайбу в овертайме вечером 21 мая и вырвали победу в серии со счетом 4:1.

«Спасибо „Трактору“ за сезон, за эмоции, за надежду! И, конечно, болельщикам — они у нас лучшие!», — лаконично отреагировал на проигрыш команды губернатор Челябинской области.

«Локомотив» обыграл челябинсикй «Трактор» во время пятой игры финальной серии плей-офф. Железнодорожники забрали победу в овертайме, забросив шайбу, что привело к счету 2:1 в пользу ярославцев.

На «Арене-2000» и в фан-зонах было жарко. Болельщики не скрывали эмоций после победы любимой команды. Главного тренера команды Игоря Никитина поздравил президент России Владимир Путин.

В онлайн-трансляции мы показывали самые яркие моменты игры, а также того, что происходило после победы «Локомотива».