У «Трактора» шансы-то были? Хоккейный эксперт объяснил, почему «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина

Источник: «Трактор»

Вечером 21 мая 2025 года «Трактор» играл с «Локомотивом» в пятом матче финальной серии плей-офф КХЛ. Железнодорожники обыграли черно-белых с общим счетом в серии 4:1 и взяли Кубок Гагарина.



В продолжение прошлого детального разбора наши коллеги из 74.RU раз разобрались в заброшенных и пропущенных шайбах четвертой и пятой игры (6+) серии. В это материале анализируем, что пошло не так для «черно-белых».

Матч 4. «Трактор» — «Локомотив» 1:3

Впервые в серии челябинцы не смогли открыть счет — это сделал ярославец Максим Березкин.

0:1 Березкин (Шалунов, Каюмов) Источник: КХЛ

Яркий пример того, как иногда «Трактор» легко дарил моменты сопернику на ровном месте. И еще одна критическая стрела в сторону Максима Шабанова — на чистом льду не принял вылетевшую из угла шайбу и был ограблен Артуром Каюмовым.

В момент отбора «железнодорожники» уже готовы выходить 3 в 3 — по ним никто не играл, хотя уже энное время хозяевам грозит позиционная атака. Да, Сергей Телегин толкнул Каюмова в борт, но какой толк, если никто из «черно-белых» не готовился к подбору? Так ли нужен был этот силовой?

Возник выход 2 в 1 в исполнении Максима Шалунова и Березкина против Артема Блажиевского. Только после этого Шабанов и Александр Кадейкин (ненадолго) побежали за соперниками.

Шалунов до последнего прятал бросок, но так и не бросил. Блажиевский предполагал поперечный пас на Березкина и потому в отчаянной попытке распластался между соперниками.

Сделал это слишком рано, а перед этим фактически не пошел ни на Шалунова, ни на Березкина. Потом защитник что-то попытался сделать, кувыркаясь на спине, но фактически он сам себя выключил из эпизода.

Зак Фукале до последнего играл по Шалунову, но был беспомощен, когда номер 78 прострелил партнеру — Березкину оставалось лишь жестко поставить клюшку и замкнуть штангу. 23-летний форвард забросил свою третью шайбу в финале (и стал его лучшим снайпером) — не забивал только во втором и пятом матче.

Дальше долго не было шайб, но хозяевам приходилось тяжко. Формально «Трактор» немало владел шайбой и бросал, были даже какие-никакие позиционные атаки и шансы, но вновь по их остроте лучше был «Локомотив» — в итоге по ожидаемым голам 1,59-1,34 в пользу лидера Запада. Ярославль умеет чувствовать себя уверенно при минимальном преимуществе.

«Локомотивец» Илья Николаев был джокером четвертого матча полуфинала против «Салавата Юлаева», он же — снова едва появившись на льду (5 смен в первом периоде, ни одной во втором) — внезапно стал автором переломного гола. Его даже не сразу разглядели арбитры (но, конечно, все видел Александр Радулов).

0:2 Николаев (Красковский) Источник: КХЛ

Красковский выиграл у Кадейкина вбрасывание в атаке (у челябинца лишь 24,49% на «точке» в домашних играх серии) и чуть толкнул соперника корпусом в борьбе сразу после вбрасывания, отняв пару мгновений.

Пока это происходило, Николаев укрыл шайбу от Егора Попова, проехался по краю круга вбрасывания и, прежде чем в него воткнулся Стивен Кэмпфер, забросил, как оказалось, победную шайбу встречи.

Фукале логично перекрыл собой правую часть ворот, прижавшись к штанге. Но Николаев ухитрился бросить вратарю в затылок. От шлема канадца шайба зашла в ворота.

Впечатляющее исполнение и само принципиальное решение от 23-летнего форварда, для которого гол стал вторым за четыре встречи. На тот момент это был его десятый матч в КХЛ вообще — провел четыре матча на «гладком» этапе (1+0, отличился в первой же игре с «Куньлунем») и шесть в плей-офф.

«Трактор» далеко не сразу устроил последний штурм. Лишь в третьем периоде подопечные Бенуа Гру стали реально регулярно бросать с близкой дистанции. Как мы уже отмечали в прошлом обзоре, «черно-белым» очень нужны базовые решения. В этом случае именно таким «рабоче-крестьянским» методом удалось оставить Даниила Исаева без «сухаря», хоть это и не самый типичный наброс на ворота.

1:2 Ткачев (Робинсон) 6 на 5 Источник: КХЛ

Он не типичный, потому что произошел в атаке сходу, а не в «позиционке». И здесь следует положительно выделить Владимира Ткачева не только за первый с 6 апреля (13 матчей) гол, но и за то, как номер 55 проник в чужую зону.

Но прежде всего тут проявил себя Телегин. Номер 72 доехал до середины площадки, укрыл шайбу от Никиты Кирьянова и сбросил соперника по инерции. Справа выдвинулся Радулов, Кирьянов вынужден был тормозить и разворачиваться (читай — тратить время на то, чтобы заново оценить обстановку).

Ткачев пошел в соло против четверых. С одной стороны это фиаско гостей, с другой — впечатляющий вход от капитана хозяев. Владимир укрыл шайбу от Радулова (тот на разнице скоростей уже не успевал), прокинул ее вперед и сумел ассистировать Чарльзу Робинсону прямо перед клюшкой Байрона Фрэза.

Кадр на отметке 0:08 выглядит комично: забавно и то, как скучковались в центре ярославцы, и то, как оказались на заднем плане аж трое челябинцев.

Все так и задумано Источник: КХЛ

Ткачев двинул дальше на «пятак». Что против него не сыграл Рушан Рафиков — логично. Ему требовалось действовать по Робинсону. Почему не доработал тогда Александр Елесин — вопрос к нему.

Робинсон сделал отличный прострел под клюшкой Рафикова и попал в конек Ткачева. Так и получился перевод в ворота гостей. Поскольку не было акцентированного движения ногой, гол засчитан справедливо.

Счет стал скользким, но, вообще-то, нельзя сказать, что хозяева продолжали давить — лишь один бросок в створ после 1:2. При том, что «Локо» сам себе создал проблему: Фрэз откровенно подвел свою команду, бездумно ударив Григория Дронова клюшкой между ног. Если бы «Трактор» забил, то в гипотетическом овертайме имел бы еще кусок «несгораемого» пятиминутного большинства.

Но «Трактор» не просто не забил, но и снова нелепо пропустил, и снова в центре событий, причем опять справа, оказался Максим Шабанов.

1:3 Алексеев 4 на 6 Источник: КХЛ

В третьем матче от него отскочила шайба в пустые, а здесь, как и перед 0:1, он не смог адекватно обработать шайбу опять же на чистом льду. После этого «локомотивец» Денис Алексеев воспользовался подарком судьбы.

Это не удается объяснить рационально. Вероятно, Шабанов слишком нервничает в этом финале. Такого не может быть, что без пяти минут MVP всего плей-офф вдруг просто так начинает откровенно привозить.

«Локомотив» очень и очень слажен, строг и уверен, неверно преуменьшать их огромный труд и характер. Но вместе с тем «Трактор» снова сам себе стрелял в ногу. Такого объема невынужденных ошибок не должно быть не то, что на уровне финала, а вообще в профессиональном хоккее.

Матч 5. «Локомотив» — «Трактор» 2:1ОТ

И снова счет открыли подопечные Игоря Никитина.

Капитан «черно-белых» Владимир Ткачев сыграл высоко поднятой клюшкой против защитника ярославцев Алексея Береглазова. Через пять секунд большинства — уже 1:0.

1:0 Гернат (Сурин) 5 на 4 Источник: КХЛ

Базовая база — выигранное вбрасывание, перепас на синей под мощный щелчок, во время которого Фрэз закрыл обзор Заку Фукале. Канадец стал не единственным, кто помешал голкиперу разглядеть момент отрыва шайбы от клюшки словака, — в не меньшей степени помешал Георгий Иванов и собственный игрок обороны Артем Блажиевский.

Дальше вплоть до гола «Трактор» проводил вполне бодрый матч, явно владея преимуществом, но при этом создавая не слишком много моментов для такого, казалось бы, доминирования.

Редкая возможность Светлакова Источник: КХЛ

Было четырехминутное большинство и попадание в штангу, но на счет это не влияло. Игра челябинцев 5 на 4 словно выдохлась еще в конце первого раунда. 16 игр без шайб в большинстве — это аномалия. Напоминает то, насколько не работало меньшинство у «Салавата» в первых двух раундах (оно в итоге стало пятым худшим в истории).

Но «черно-белым» все равно удалось прижать хозяев к канатам и сравнять счет практически симметричным методом.

1:1 Кэмпфер (Кадейкин) Источник: КХЛ

Здесь уже уместно выделить Максима Шабанова — номер 49 выиграл у Александра Елесина борьбу в углу и отправил шайбу по закруглению партнерам.

Александр Кадейкин скинул с плеч Рушана Рафикова и воспользовался неожиданно чистым льдом: отчего-то Артур Каюмов отъехал обратно в центр после несостоявшегося отбора против Стивена Кэмпфера.

Кадейкин поднял шайбу Стивену и как раз в это время Шабанов покатил на «пятак» экранировать Даниила Исаева. Кэмпфер бросил в касание и забросил, как оказалось, последнюю шайбу челябинцев в сезоне.

Вас разочаровала игра Шабанова? Да, ждали от него больше Нет, до этого тащил команду

Серия впервые дошла до овертайма, в котором команды вовсе не осторожничали. Через 8 минут 1 секунду уроженец Челябинска и воспитанник «Трактора» Максим Шалунов, выступающий за «Локомотив» забросил главную шайбу сезона.

2:1ОТ Шалунов (Сергеев, Каюмов) Источник: КХЛ

Есть впечатление, что в этой смене «Трактор» перенервничал и поэтому игроки обороны потеряли опекаемых соперников.

Прежде всего — здесь здорово сыграл опытный Андрей Сергеев. В самом начале видео он якобы выдержал паузу перед кистевым броском (в условиях трафика это логично) и тем самым обхитрил Никиту Коростелева, заставив соперника готовиться к блокшоту.

Защитник развернулся, утянул за собой Коростелева и сделал пас Березкину мимо Чарльза Робинсона. Понятно, что у Бадди нет глаз на затылке, но непонятно, почему он медлил и не выдвинулся наперекор передаче, лишь в последний момент выставив клюшку. Ведь Робинсон видит, что перед ним трое соперников, а по двум другим все равно сыграют два его партнера. Стоило сыграть активнее.

Березкин обработал пас (праворукому на левом борту все-таки неудобно), но промахнулся. В момент броска Максима вся пятерка гостей находится на левой половине зоны — все тот же Коростелев зря продолжал движение по инерции.

Сергеев воспользовался возникшим пустым пространством и стал первым на подборе. Шалунов заранее открылся между Коростелевым и Григорием Дроновым на случай, если Сергеев сделает скидку назад.

Каюмов тоже оценил ситуацию. Когда Сергеев накрывал шайбу на правом борту, номер 16 заблаговременно сместился за ворота. Даже если бы в итоге ярославцы не смогли забить, это решение хотя бы продлило их владение в зоне атаки.

Учитывая, что в нечетных овертаймах команды меняются воротами, положение скамеек становится, как во вторых периодах, то есть, «железнодорожники» смогли бы провести наложение звеньев против «наевшихся» в обороне гостей.

Но в итоге все закончилось для них куда лучше.

Сергеев не стал дожидаться давления от Дронова и плавно передал вдоль борта Каюмову. Тот видел, что по Шалунову не играет никто: Андрей Светлаков зачем-то идет вторым за ворота, Робинсон вообще смещается на другой борт.

Как это объяснить? Ожидал, что стоящий лицом в поле Каюмов, на которого сейчас налетят аж трое, зачем-то решит развернуться или отправить шайбу себе за спину вслепую с неудобной руки? Вот и кажется, что «черно-белые» растерялись.

Каюмов снабдил пасом никем не опекаемого Шалунова и челябинец отправил родной клуб в нокаут броском в касание.

Зак Фукале в этот момент вообще повернулся направо. Непросто понять, что его могло отвлечь. Что может быть интереснее, чем соперник с 5+7 за плей-офф на чистом льду? Который входит в топ-20 по матчам в плей-офф за всю историю КХЛ? В овертайме матча, который вы не имеет права проигрывать?

«Трактор» проделал огромную работу, чтобы, как выражается комментатор Роман Скворцов, «выжать воду из камня» и хотя бы сравнять счет. Но пропустил нелепо. Разумеется, не один Фукале виноват в таком поражении, но Зак однозначно проиграл вратарскую дуэль Исаеву и в игре, и в серии. Будет удивительно, если приз лучшему голкиперу сезона вручат не Даниилу.

Почему «Трактор» оказался хуже?

Прежде всего — то, что Челябинск проиграл финал, не означает, что команда Бенуа Гру прямо-таки плохая. Плохие команды не выигрывают конференцию и не добираются до главной серии сезона, по ходу пьесы регулярно отыгрываясь с 0:2 и убирая с пути весьма яркие и интересные команды.

Сначала надо сказать, что лучше оказался «Локомотив», и привести всем известные слова о том, что команда строилась Игорем Никитиным с осени 2021 года, что они зверски проводят вторые периоды, много накладывают сочетания, что они самые крупные, отлично физически подготовлены, шикарно контратакуют и мучительно душат прессингом, много блокируют и уверенны на вбрасываниях. Плюс горький опыт прошлогодних 0:4 в финальной серии от «Магнитогорского Металлурга».

Это из категории «всем понятно», но справиться с таким отлаженным, физически мощным коллективом крайне трудно. Неверно называть «Трактор» новой командой или командой-выскочкой. В том смысле, что они, в отличие от оппонента, только собрались, долго не строились и быстро дошли до финала. Все-таки и при Алексее Заварухине в прошлом году это была солидная банда.

Но на фоне «Локомотива» это не долгострой. А в хоккее часто чемпионами становятся все-таки те, кто шел к трофею долго. «Сент-Луис»-2019 — пожалуй, единственное безоговорочное исключение за последние годы.

«Трактор» слишком много и слишком грубо ошибался в этой серии. Нельзя так регулярно терять позицию, проигрывать борьбу, не закрывать зону, играя с пустыми воротами. И при этом разучиться забивать в большинстве, остаться без голевого вклада не только от боттома, но и от ряда лидеров, и с большим трудом пробиваться на качественные бросковые позиции.

Клуб ждет очень непростое лето на рынке. Заканчиваются контракты аж у 17 игроков, включая основного вратаря Зака Фукале и лучшего бомбардира Максима Шабанова. Будет очень интересно наблюдать за тем, каким путем пойдет руководство «Трактора» и какие сделает выводы.