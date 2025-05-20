Радулов получил кулаком в лицо: как завершился победный матч ярославского «Локомотива». Видео

Александр Радулов получил кулаком в лицо Источник: Кинопоиск / КХЛ матч «Трактор» — «Локомотив» Финал Кубка Гагарина. Игра #4 19.05.2025











19 мая хоккеист «Трактора» ударил нападающего Александра Радулова кулаком в лицо. Потасовка произошла после победы «Локомотива» в четвертом матче (6+) финальной серии плей-офф.

Александр Радулов подъехал к игроку челябинской команды Василию Глотову, когда тот что-то говорил ярославскому хоккеисту. Один судья удерживал Глотова, второй собирался подъехать к Радулову, однако Александр успел зацепить Василия за лицо. После этого Чарльз Робинсон с размаху ударил кулаком Радулова в лицо.

Ярославский хоккеист хотел сразу же ринуться в драку, но его сдержал арбитр, он же поймал Павла Красковского, который ехал заступаться за Радулова. Робинсон сразу отъехал от игроков «Локомотива».

Александра Радулова ударил игрок «Трактора» Источник: Кинопоиск / КХЛ матч «Трактор» — «Локомотив» Финал Кубка Гагарина. Игра #4 19.05.2025

Железнодорожники одержали победу в матче со счетом 3:1. После игры свои комментарии дал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

Пятый матч пройдет 21 мая на «Арене-2000». Ярославский «Локомотив» от Кубка Гагарина отделяет одна победа в серии. О ярких моментах четвертой встречи можно прочитать у нас в трансляции.