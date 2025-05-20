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Спорт Финал плей-офф Радулов получил кулаком в лицо: как завершился победный матч ярославского «Локомотива». Видео

Радулов получил кулаком в лицо: как завершился победный матч ярославского «Локомотива». Видео

Александр не ожидал атаки со стороны

862
3 комментария
Александр Радулов получил кулаком в лицо | Источник: Кинопоиск / КХЛ матч «Трактор»&nbsp;— «Локомотив» Финал Кубка Гагарина. Игра #4&nbsp;19.05.2025Александр Радулов получил кулаком в лицо | Источник: Кинопоиск / КХЛ матч «Трактор»&nbsp;— «Локомотив» Финал Кубка Гагарина. Игра #4&nbsp;19.05.2025

Александр Радулов получил кулаком в лицо

Источник:

Кинопоиск / КХЛ матч «Трактор» — «Локомотив» Финал Кубка Гагарина. Игра #4 19.05.2025

19 мая хоккеист «Трактора» ударил нападающего Александра Радулова кулаком в лицо. Потасовка произошла после победы «Локомотива» в четвертом матче (6+) финальной серии плей-офф.

Александр Радулов подъехал к игроку челябинской команды Василию Глотову, когда тот что-то говорил ярославскому хоккеисту. Один судья удерживал Глотова, второй собирался подъехать к Радулову, однако Александр успел зацепить Василия за лицо. После этого Чарльз Робинсон с размаху ударил кулаком Радулова в лицо.

Ярославский хоккеист хотел сразу же ринуться в драку, но его сдержал арбитр, он же поймал Павла Красковского, который ехал заступаться за Радулова. Робинсон сразу отъехал от игроков «Локомотива».

Александра Радулова ударил игрок «Трактора»

Источник:

Кинопоиск / КХЛ матч «Трактор» — «Локомотив» Финал Кубка Гагарина. Игра #4 19.05.2025

Железнодорожники одержали победу в матче со счетом 3:1. После игры свои комментарии дал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

Пятый матч пройдет 21 мая на «Арене-2000». Ярославский «Локомотив» от Кубка Гагарина отделяет одна победа в серии. О ярких моментах четвертой встречи можно прочитать у нас в трансляции.

А на чьей стороне вы?

Я за Радулова!
Александр сам спровоцировал
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Варвара Киселёва
корреспондент
Локомотив КХЛ Хоккей Кубок Гагарина Плей-офф Александр Радулов
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Комментарии
3
Гость
1 час
А почему сейчас не дисквалифицируют за неспортивное поведение? Уровень культуры как у дворовых команд.
Гость
14 минут
С "Локомотивом" всё ясно, а вот почему Вы ничего не пишите про "Шинник", который потерпел разгромное поражение ( 0:4) от последней команды лиги - саратовского "Сокола"? Причем это четвёртое поражение подряд и в этих матчах не забито ни одного гола. Позорище !!! Видимо, в команде происходят какие-то мутки и пресса не должна об этом умалчивать.
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