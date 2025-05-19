Волнуются и кричат во весь голос: показываем эмоции болельщиков на игре «Трактор» — «Локомотив»

Вечером 19 мая в Челябинске началась четвертая игра (6+) серии плей-офф между «Трактором» и ярославским «Локомотивом». Железнодорожники ведут с общим счетом 2:1.
Во время игры в Челябинске второй период закончился со счетом 1:0 в пользу «Локомотива». Ярославцы болеют за своих и в столице Золотого кольца, и в Челябинске. Местные тоже волнуются и надеются на победу «Трактора».
В этом фоторепортаже показываем, как зрители переживают за свои команды.
Мы ведем онлайн-трансляцию, где показываем самые яркие моменты игры.
Ранее мы сравнивали вратарей «Трактора» и «Локомотива». В этом разборе можно узнать о сильных сторонах игроков обеих команд.
Следующий матч (6+) между «Локомотивом» и «Трактором» должен состояться 21 мая в Ярославле. Команды будут играть, пока одна из них не наберет четыре победы в серии. Максимум может пройти семь матчей. Счет в последнем из них станет решающим.