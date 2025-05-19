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Спорт Финал плей-офф Фоторепортаж Волнуются и кричат во весь голос: показываем эмоции болельщиков на игре «Трактор» — «Локомотив»

Волнуются и кричат во весь голос: показываем эмоции болельщиков на игре «Трактор» — «Локомотив»

Ярославцы даже приехали в Челябинск, чтобы посмотреть игру вживую

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Ярославцы внимательно следят за игрой «Локомотива» и «Трактора» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцы внимательно следят за игрой «Локомотива» и «Трактора» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы внимательно следят за игрой «Локомотива» и «Трактора»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вечером 19 мая в Челябинске началась четвертая игра (6+) серии плей-офф между «Трактором» и ярославским «Локомотивом». Железнодорожники ведут с общим счетом 2:1.

Во время игры в Челябинске второй период закончился со счетом 1:0 в пользу «Локомотива». Ярославцы болеют за своих и в столице Золотого кольца, и в Челябинске. Местные тоже волнуются и надеются на победу «Трактора».

В этом фоторепортаже показываем, как зрители переживают за свои команды.

Некоторые пришли смотреть матч в фан-зону на Советской площади | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНекоторые пришли смотреть матч в фан-зону на Советской площади | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторые пришли смотреть матч в фан-зону на Советской площади

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

И не забыли про атрибуты с символикой любимой команды, конечно же! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИ не забыли про атрибуты с символикой любимой команды, конечно же! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

И не забыли про атрибуты с символикой любимой команды, конечно же!

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В «Арене-2000» сегодня тоже многолюдно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ «Арене-2000» сегодня тоже многолюдно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В «Арене-2000» сегодня тоже многолюдно

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Челябинске переживают за «Трактор» | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUВ Челябинске переживают за «Трактор» | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В Челябинске переживают за «Трактор»

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Люди верят в победу команды | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUЛюди верят в победу команды | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Люди верят в победу команды

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Ярославцы радуются заброшенной шайбе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцы радуются заброшенной шайбе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы радуются заброшенной шайбе

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Волнительно, понимаем! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВолнительно, понимаем! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Волнительно, понимаем!

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Болельщики внимательно наблюдают за игрой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБолельщики внимательно наблюдают за игрой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Болельщики внимательно наблюдают за игрой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Челябинске зрители тоже не отводят глаз от экрана | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUВ Челябинске зрители тоже не отводят глаз от экрана | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В Челябинске зрители тоже не отводят глаз от экрана

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Ну и как тут без эмоций? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНу и как тут без эмоций? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ну и как тут без эмоций?

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Зрители стараются не пропустить ни единого момента | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗрители стараются не пропустить ни единого момента | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Зрители стараются не пропустить ни единого момента

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Мы ведем онлайн-трансляцию, где показываем самые яркие моменты игры.

Ранее мы сравнивали вратарей «Трактора» и «Локомотива». В этом разборе можно узнать о сильных сторонах игроков обеих команд.

Следующий матч (6+) между «Локомотивом» и «Трактором» должен состояться 21 мая в Ярославле. Команды будут играть, пока одна из них не наберет четыре победы в серии. Максимум может пройти семь матчей. Счет в последнем из них станет решающим.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Финал плей-офф Локомотив Трактор Кубок Гагарина
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