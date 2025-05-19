Волнуются и кричат во весь голос: показываем эмоции болельщиков на игре «Трактор» — «Локомотив»

Ярославцы внимательно следят за игрой «Локомотива» и «Трактора» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Вечером 19 мая в Челябинске началась четвертая игра (6+) серии плей-офф между «Трактором» и ярославским «Локомотивом». Железнодорожники ведут с общим счетом 2:1.

Во время игры в Челябинске второй период закончился со счетом 1:0 в пользу «Локомотива». Ярославцы болеют за своих и в столице Золотого кольца, и в Челябинске. Местные тоже волнуются и надеются на победу «Трактора».

В этом фоторепортаже показываем, как зрители переживают за свои команды.

Некоторые пришли смотреть матч в фан-зону на Советской площади Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











И не забыли про атрибуты с символикой любимой команды, конечно же! Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В «Арене-2000» сегодня тоже многолюдно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Челябинске переживают за «Трактор» Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Люди верят в победу команды Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Ярославцы радуются заброшенной шайбе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Волнительно, понимаем! Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Болельщики внимательно наблюдают за игрой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Челябинске зрители тоже не отводят глаз от экрана Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Ну и как тут без эмоций? Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Зрители стараются не пропустить ни единого момента Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Мы ведем онлайн-трансляцию, где показываем самые яркие моменты игры.

Ранее мы сравнивали вратарей «Трактора» и «Локомотива». В этом разборе можно узнать о сильных сторонах игроков обеих команд.