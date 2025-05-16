«„Локомотив“ поднял планку»: хоккеисты «Трактора» высказались после поражения ярославцам

Хоккеисты «Локомотива» высказались после победы над «Трактором» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











После первой победы ярославского «Локомотива» в финале плей-офф над челябинским «Трактором» хоккеисты команд прокомментировали игру. Встреча завершилась счетом 4:1. К журналистам после матча от железнодорожников вышли нападающий Артур Каюмов и защитник Рушан Рафиков.

«Психологически, конечно, стало легче. Первая победа за два финала. Мы порадовались. Сейчас сразу готовимся к следующей игре, она через день», — сказал Артур Каюмов.

Ярославцы впервые победили в финале с 2009 года. В первом сезоне КХЛ «Локомотив» дошел до финала, но там уступил казанскому «Ак Барсу». В 2024 году железнодорожники проиграли в решающем этапе Кубка Гагарина магнитогорскому «Металлургу» со счетом 0:4.

«Тяжелый матч, как в принципе и первый (в серии с „Трактором“ — Прим. Ред.), но приятно победить», — рассказал защитник Рушан Рафиков.

У Рушана Рафикова в день матча был день рождения Источник: Киселева Варвара 76.RU











«Локомотив» пропустил одну шайбу за весь матч в первом периоде. В этот игровой отрезок свои моменты железнодорожники не реализовали. Журналисты поинтересовались, как на лавке хоккеисты отреагировали на пропущенную шайбу в большинстве.

«Хочу сказать, что на лавке все более-менее было спокойно, тихо, в рабочем режиме, так что мы продолжали гнуть свою линию, в целом спокойно было», — объяснил Артур Каюмов.

От «Трактора» ответить на вопросы журналистов вышли нападающие Василий Глотов, Никита Коростелев и защитник Сергей Телегин.

Александр Полунин забросил первую шайбу от «Локомотива» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











«Локомотив поднял свою планку. Это было ожидаемо после их игр с Омском, с Уфой. После поражений они выходили и поднимали планку. Мы это прекрасно понимали. Сегодня „Трактор“ был хуже, чем в первой игре», — объяснил Василий Глотов.

Во время матча хоккеист Чарльз Робинсон попал под силовой прием нападающего «Локомотива» Максима Шалунова. Это произошло во втором периоде. Хоккеиста увели под руки со льда.

«Я не очень понимаю такую ситуацию в финале со стороны игроков соперника. Играть по-честному жёстко — это нормально. Но вот эти ситуации не красят игру. Но я буду честен — это второстепенный фактор. Нужно понимать, что в финале всё будет. И минус игроки, и тяжёлые силовые, где-то грязные», — прокомментировал момент Василий Глотов.

Журналисты напомнили о моменте с Робинсоном нападающему челябинской команды Никите Коростелеву и поинтересовались у него: нет ли желания отомстить ярославскому игроку Максиму Шалунову.

«Нужно голову на плечах сохранять. Да, конечно, партнера терять — это не просто обидно, это неприятно очень, но ставки высоки», — ответил Никита Коростелев.

В нашем телеграм-канале прошла трансляция с матча Источник: 76.RU / Telegram