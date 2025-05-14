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Спорт Финал плей-офф Фоторепортаж Тысячи болельщиков и стычки на льду: как прошел первый матч между «Локомотивом» и «Трактором»

Тысячи болельщиков и стычки на льду: как прошел первый матч между «Локомотивом» и «Трактором»

Финальная серия Кубка Гагарина началась в Ярославле

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1 комментарий
Как прошел первый матч финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКак прошел первый матч финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как прошел первый матч финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

13 мая в Ярославле прошел первый матч финальной серии Кубка Гагарина (6+) между «Локомотивом» и «Трактором». Болельщики начали собираться у «Арены-2000» еще за два часа до начала.

Игра выдалась эмоциональной и насыщенной на моменты. Игроки обеих команд активно атаковали ворота друг друга. Счет открыл лишь в третьем периоде хоккеист «Трактора» Максим Шабанов, а спустя 13 секунда его удвоил Александр Кадейкин. Последнюю шайбу в матче забросил игрок «Локомотива» Максим Березкин. Итоговый счет игры 1:2 в пользу черно-белых.

В этом фоторепортаже показываем, как прошел первый матч финальной серии плей-офф в Ярославле. 

Болельщики шли к «Арене-2000» в отличном настроении | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБолельщики шли к «Арене-2000» в отличном настроении | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Болельщики шли к «Арене-2000» в отличном настроении

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Так же приехали поболеть за «Трактор» жители Челябинска | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТак же приехали поболеть за «Трактор» жители Челябинска | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Так же приехали поболеть за «Трактор» жители Челябинска

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А вот и заветный Кубок Гагарина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА вот и заветный Кубок Гагарина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А вот и заветный Кубок Гагарина

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Болельщики подходили к кубку, чтобы сделать памятную фотографию | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБолельщики подходили к кубку, чтобы сделать памятную фотографию | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Болельщики подходили к кубку, чтобы сделать памятную фотографию

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Фанаты «Локомотива» подготовили баннер к финалу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUФанаты «Локомотива» подготовили баннер к финалу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Фанаты «Локомотива» подготовили баннер к финалу

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Болельщики «Трактора» яро поддерживали свою команду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБолельщики «Трактора» яро поддерживали свою команду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Болельщики «Трактора» яро поддерживали свою команду

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Поболеть за челябинский клуб приехал актер Стас Ярушин | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПоболеть за челябинский клуб приехал актер Стас Ярушин | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Поболеть за челябинский клуб приехал актер Стас Ярушин

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Игроки обеих команд начали матч с атак | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИгроки обеих команд начали матч с атак | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Игроки обеих команд начали матч с атак

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Шайба чудом не залетела в ворота «Локомотива» в этом моменте | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUШайба чудом не залетела в ворота «Локомотива» в этом моменте | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Шайба чудом не залетела в ворота «Локомотива» в этом моменте

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Поддержки на трибунах было много | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПоддержки на трибунах было много | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Поддержки на трибунах было много

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Болельщик поделился своими любимыми игроками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБолельщик поделился своими любимыми игроками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Болельщик поделился своими любимыми игроками

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В первом и втором периодах было много моментов, но ни один не закончился забитой шайбой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ первом и втором периодах было много моментов, но ни один не закончился забитой шайбой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В первом и втором периодах было много моментов, но ни один не закончился забитой шайбой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Счет открыл «Трактор» лишь в третьем периоде | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСчет открыл «Трактор» лишь в третьем периоде | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Счет открыл «Трактор» лишь в третьем периоде

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Спустя секунды челябинская команда забросила вторую шайбу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСпустя секунды челябинская команда забросила вторую шайбу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Спустя секунды челябинская команда забросила вторую шайбу

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Болельщики были в растерянности | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБолельщики были в растерянности | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Болельщики были в растерянности

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Но продолжали поддерживать команду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНо продолжали поддерживать команду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Но продолжали поддерживать команду

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В матче было много стычек | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ матче было много стычек | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В матче было много стычек

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В одной из них не обошлось без помощи судей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ одной из них не обошлось без помощи судей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В одной из них не обошлось без помощи судей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру эмоционально общался с игроками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГлавный тренер «Трактора» Бенуа Гру эмоционально общался с игроками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру эмоционально общался с игроками

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Болельщики ждали шайбу от ярославских хоккеистов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБолельщики ждали шайбу от ярославских хоккеистов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Болельщики ждали шайбу от ярославских хоккеистов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Фанаты внимательно следили за игрой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUФанаты внимательно следили за игрой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Фанаты внимательно следили за игрой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Единственную шайбу «Локомотива» забросил Максим Березкин | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕдинственную шайбу «Локомотива» забросил Максим Березкин | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Единственную шайбу «Локомотива» забросил Максим Березкин

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Александр Радулов участвовал в результативной атаке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАлександр Радулов участвовал в результативной атаке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Александр Радулов участвовал в результативной атаке

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Болельщики поддерживали команду до конца | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБолельщики поддерживали команду до конца | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Болельщики поддерживали команду до конца

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу «Трактора» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМатч закончился со счетом 2:1 в пользу «Трактора» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу «Трактора»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Все новости о финале плей-офф мы публикуем в специальном сюжете.

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Комментарии
1
Гость
31 минута
Антон Мартынов приехал матч посмотреть)а почему трезвый?)
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