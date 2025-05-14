Тысячи болельщиков и стычки на льду: как прошел первый матч между «Локомотивом» и «Трактором»
Финальная серия Кубка Гагарина началась в Ярославле
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13 мая в Ярославле прошел первый матч финальной серии Кубка Гагарина (6+) между «Локомотивом» и «Трактором». Болельщики начали собираться у «Арены-2000» еще за два часа до начала.
Игра выдалась эмоциональной и насыщенной на моменты. Игроки обеих команд активно атаковали ворота друг друга. Счет открыл лишь в третьем периоде хоккеист «Трактора» Максим Шабанов, а спустя 13 секунда его удвоил Александр Кадейкин. Последнюю шайбу в матче забросил игрок «Локомотива» Максим Березкин. Итоговый счет игры 1:2 в пользу черно-белых.
В этом фоторепортаже показываем, как прошел первый матч финальной серии плей-офф в Ярославле.