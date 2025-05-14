Тысячи болельщиков и стычки на льду: как прошел первый матч между «Локомотивом» и «Трактором»

Как прошел первый матч финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











13 мая в Ярославле прошел первый матч финальной серии Кубка Гагарина (6+) между «Локомотивом» и «Трактором». Болельщики начали собираться у «Арены-2000» еще за два часа до начала.

Игра выдалась эмоциональной и насыщенной на моменты. Игроки обеих команд активно атаковали ворота друг друга. Счет открыл лишь в третьем периоде хоккеист «Трактора» Максим Шабанов, а спустя 13 секунда его удвоил Александр Кадейкин. Последнюю шайбу в матче забросил игрок «Локомотива» Максим Березкин. Итоговый счет игры 1:2 в пользу черно-белых.

В этом фоторепортаже показываем, как прошел первый матч финальной серии плей-офф в Ярославле.

Болельщики шли к «Арене-2000» в отличном настроении Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Так же приехали поболеть за «Трактор» жители Челябинска Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











А вот и заветный Кубок Гагарина Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Болельщики подходили к кубку, чтобы сделать памятную фотографию Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Фанаты «Локомотива» подготовили баннер к финалу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Болельщики «Трактора» яро поддерживали свою команду Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Поболеть за челябинский клуб приехал актер Стас Ярушин Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Игроки обеих команд начали матч с атак Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Шайба чудом не залетела в ворота «Локомотива» в этом моменте Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Поддержки на трибунах было много Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Болельщик поделился своими любимыми игроками Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В первом и втором периодах было много моментов, но ни один не закончился забитой шайбой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Счет открыл «Трактор» лишь в третьем периоде Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Спустя секунды челябинская команда забросила вторую шайбу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Болельщики были в растерянности Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Но продолжали поддерживать команду Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В матче было много стычек Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В одной из них не обошлось без помощи судей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру эмоционально общался с игроками Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Болельщики ждали шайбу от ярославских хоккеистов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Фанаты внимательно следили за игрой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Единственную шайбу «Локомотива» забросил Максим Березкин Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Александр Радулов участвовал в результативной атаке Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Болельщики поддерживали команду до конца Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Матч закончился со счетом 2:1 в пользу «Трактора» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









