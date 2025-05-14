«Готовы убивать»: тренеры и ярославский хоккеист высказались о первом матче плей-офф

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В Ярославле прошел первый матч финальной серии | Источник: ХК «Локомотив» / Vk.comВ Ярославле прошел первый матч финальной серии | Источник: ХК «Локомотив» / Vk.com

В Ярославле прошел первый матч финальной серии

Источник:

ХК «Локомотив» / Vk.com

13 мая ярославский «Локомотив» проиграл челябинскому «Трактору» в первом матче (6+) финала плей-офф. Главные тренеры и нападающий железнодорожников Георгий Иванов подвели итоги встречи.

«Это был матч уровня плей-офф. Плотная игра, мы рады, что удалось победить со счетом 2:1», — сообщил главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.

Ранее наставник челябинцев назвал вратаря «Локомотива» недостаточно хорошим. Журналисты попытались узнать у Гру, что он думает о Данииле Исаеве после первого матча.

«Когда меня спрашивают об игроках по ходу серии, я на них не отвечаю. Если у меня спросят это после серии, я обязательно скажу», — объяснил Бенуа Гру.

<p>Бенуа Гру </p><p>Бенуа Гру </p>

Ни в нашей команде, ни в команде соперника никто не хочет навредить. Это не мой стиль и не стиль Никитина.

Бенуа Гру

главный тренер «Трактора»

Разница между первым и вторым голом в ворота «Локомотива» составила 13 секунд.

«Первый гол немного обескуражил всю лавку. Перед третьим периодом было нарисовано, что делать. Команда — живой организм и так выразила протест на предыдущую смену», — сообщил Игорь Никитин.

Во время третьего периода Георгий Иванов заступился за товарища по команде. Мы вели трансляцию с «Арены», где описали самые яркие моменты. Тогда хоккеист «Трактора» применил силовой прием к Артуру Каюмову.

После обе команды получили штрафное время, однако Георгий — 2 минуты, а хоккеист «Трактора» — 5. Журналисты поинтересовались, как Никитин отнесся к поступку Георгия Иванова.

Артур Каюмов упал на лед

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

«Я Жору полностью поддерживаю, а если бы не дали пять минут большинства? А так Жора молодчик», — объяснил Игорь Никитин.

Сам нападающий «Локомотива» Георгий Иванов не жалеет об упущенных минутах большинства.

«Я думаю, в таких моментах любой из нашей команды пошел бы спасать своего партнера. Такие моменты недопустимы. У нас каждый друг за друга, и мы готовы убивать (заступаться. — Прим. ред.) за такое», — ответил Георгий Иванов.

<p>Георгий Иванов</p><p>Георгий Иванов</p>

Каждый должен покопаться в себе. Это в первую очередь проблема в каждом из нас. Недопустимо так начинать.

Георгий Иванов

нападающий «Локомотива»

Следующая встреча финалистов пройдет на ярославском льду 15 мая. В состав «Локомотива» вернулся ранее получивший повреждение Байрон Фрэз.

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корреспондент
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