НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +9

2 м/c,

с-в.

 745мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,55
EUR 89,70
«Локомотив» в финале плей-офф
Экстренное предупреждение о грозе
Перерасчет за отопление
Погода на ближайшие дни
Новые аттракционы
Подробности смертельного ДТП
Попал под ИВЛ в командировке
Сколько стоит квартира в новостройке
Утечка газа в центре города
Спорт Финал плей-офф Байорн Фрэз вернулся в состав «Локомотива» после травмы

Байорн Фрэз вернулся в состав «Локомотива» после травмы

Хоккеист заявлен на первую игру финальной серии

41
Написать комментарий
Байорн Фрэз вернется на лед после травмы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБайорн Фрэз вернется на лед после травмы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Байорн Фрэз вернется на лед после травмы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Байорн Фрэз вернулся в состав «Локомотива». Хоккеист получил травму во время игры (6+) с «Салаватом Юлаевым» 1 мая 2025 года. Спортсмен на скорости влетел в ограждение после столкновения с уфимским защитником Динаром Хафизуллиным. После этого Фрэз не выходил на лед.

5 мая на пресс-конференции с журналистами главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин отметил, что Байрон Фрэз возобновил тренировки. Уже в первой игре (6+) финальной серии хоккеист вернулся в состав.

Состав «Локомотива» в финале КХЛ | Источник: хоккейный клуб «Локомотив»Состав «Локомотива» в финале КХЛ | Источник: хоккейный клуб «Локомотив»

Состав «Локомотива» в финале КХЛ

Источник:

хоккейный клуб «Локомотив»

13 мая в 19:00 ярославский «Локомотив» встретится в финале Кубка Гагарина с челябинским «Трактором» (6+). Первые два матча серии пройдут на домашнем льду железнодорожников. Журналисты 76.RU уже работают в «Арене». В онлайн-трансляции будем собирать всё самое яркое с первого матча финала плей-офф.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Хоккей Плей-офф
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
За скорую помощь — автомобиль или вертолет — вы заплатите от 5 до 10 евро: россиянин откровенно рассказал о немецкой медицине
Степан
Мнение
«И как это купить»: журналист пытается взять авто в кредит — почему он впадает в уныние
Анатолий Кузнецов
Мнение
Куба далеко, а страсть к ней — рядом. История большой любви к Фиделю Кастро
Денис Лебедев
Мнение
«Превращает рейс в аттракцион». Бортпроводник назвал топ худших стюардесс
Кирилл Фрош
Мнение
«Льготы у нас только на бумаге»: силовик — о переработках и мизерной зарплате
Анонимный Автор
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление