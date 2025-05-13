Байорн Фрэз вернулся в состав «Локомотива» после травмы

Байорн Фрэз вернулся в состав «Локомотива». Хоккеист получил травму во время игры (6+) с «Салаватом Юлаевым» 1 мая 2025 года. Спортсмен на скорости влетел в ограждение после столкновения с уфимским защитником Динаром Хафизуллиным. После этого Фрэз не выходил на лед.
5 мая на пресс-конференции с журналистами главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин отметил, что Байрон Фрэз возобновил тренировки. Уже в первой игре (6+) финальной серии хоккеист вернулся в состав.
13 мая в 19:00 ярославский «Локомотив» встретится в финале Кубка Гагарина с челябинским «Трактором» (6+). Первые два матча серии пройдут на домашнем льду железнодорожников. Журналисты 76.RU уже работают в «Арене». В онлайн-трансляции будем собирать всё самое яркое с первого матча финала плей-офф.