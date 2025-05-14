«Надо играть агрессивнее»: губернатор Ярославской области сделал заявление после поражения «Локомотива»

«Локомотив» проиграл «Трактору» в первом матче финала Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Губернатор Ярославской области Михаил Евраев потребовал от «Локомотива» играть агрессивнее после проигрыша челябинскому «Трактору» в первом матче (6+) финала Кубка Гагарина. Об этом он написал в своем телеграм-канале ночью 14 мая.

«Проиграли первую встречу в серии с челябинским „Трактором“. Несколько раз попали в штангу соперника. Шайба в ворота идти в этот раз не хотела. „Трактор“ играет не сильнее нас, и есть все шансы на победу. Надо играть агрессивнее, дожимать соперника и выигрывать», — обозначил задачу глава Ярославской области.

Губернатор также выложил фото с трибун Источник: Михаил Евраев / Telegram











Первый матч команды провели в Ярославле, и игра получилась вязкой — открыть счет удалось только в третьем периоде. До этого команды много и упорно боролись, но реализоваться не удавалось больше 40 минут.

«Сегодня был хоккей уровня плей-офф. Была плотная игра, нам пришлось тяжело бороться. Мы рады, что победили со счетом 2:1», — подвел итог на послематчевой пресс-конференции главный тренер челябинского клуба Бенуа Гру.

Для «Локомотива» это уже третье подряд поражение в первом матче серии, что, впрочем, не помешало хоккеистам дойти до финала.

«Да, звенья одной цепи», — прокомментировал неудачный старт главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин. — «Результат — на табло. К сожалению, мы на тех же звеньях той же цепи».

Запоминающимся эпизодом в матче стало удаление защитника «Трактора» Логана Дэя, который после удара в голову Артуру Каюмову из «Локомотива» получил пять минут штрафа.

После инцидента на льду хоккеист «Трактора» получил штраф Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Логан Дэй провел сегодня хороший матч. Удаления — это часть игры. На льду было много эмоций, Логан хотел пойти в силовую борьбу», — прокомментировал этот эпизод Бенуа Гру.

Он также прокомментировал игру американского защитника:

«С моей точки обзора казалось будто бы Дэй вроде бы не отрывал ног, но это только с моей точки зрения и как мне показалось. Все, кто знает Логана, скажут, что он абсолютно не злобный и не грязный игрок и ни в коем случае не хотел навредить сопернику, только его остановить. Сегодня было много событий на льду, где и наши ребята получали по лицу, но я уверен, что ни в нашей команде, ни в команде соперника никто умышленно не хочет навредить другому. Это не мой стиль и не стиль Никитина».

При этом силовой прием Дэя закончился дракой. За Каюмова вступился Георгий Иванов из «Локомотива» и тоже заработал штраф, но двухминутный.

«Полностью поддерживаю Жору», — дал оценку действиям Иванова Игорь Никитин. — «Жора — молодчик».

У «Локомотива» была мощная поддержка родных трибун Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Челябинский «Трактор» болельщики тоже поддерживали мощно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Челябинские болельщики матч смотрели в фан-зоне в Парке Гагарина, там собралось порядка восьми тысяч человек. Ярославцам подобная идея понравилась. Люди стали просить у главы региона организовать подобные зоны в столице Золотого кольца.

Вот так в Челябинске радовались победе «Трактора» Источник: Стас Ярушин / T.me

«А фан-зону-то организуют на гостевые матчи?» — написал губернатору в соцсетях один из болельщиков «Локомотива». — «Наткнулся сегодня на видео из Челябинска, сколько народу болело у большого экрана на площади за свою команду. Я думаю, у нас тоже собралось бы немало болельщиков, которые переживают за свою родную команду».

Следующий матч (6+) команды проведут в четверг, 15 мая, в Ярославле, а 17-го и 19-го они встретятся в Челябинске.