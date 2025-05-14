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«Надо играть агрессивнее»: губернатор Ярославской области сделал заявление после поражения «Локомотива»

Хоккеисты проиграли в матче с челябинским «Трактором»

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19 комментариев
«Локомотив» проиграл «Трактору» в первом матче финала | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Локомотив» проиграл «Трактору» в первом матче финала | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Локомотив» проиграл «Трактору» в первом матче финала

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев потребовал от «Локомотива» играть агрессивнее после проигрыша челябинскому «Трактору» в первом матче (6+) финала Кубка Гагарина. Об этом он написал в своем телеграм-канале ночью 14 мая.

«Проиграли первую встречу в серии с челябинским „Трактором“. Несколько раз попали в штангу соперника. Шайба в ворота идти в этот раз не хотела. „Трактор“ играет не сильнее нас, и есть все шансы на победу. Надо играть агрессивнее, дожимать соперника и выигрывать», — обозначил задачу глава Ярославской области.

Губернатор также выложил фото с трибун | Источник: Михаил Евраев / TelegramГубернатор также выложил фото с трибун | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Губернатор также выложил фото с трибун

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

Первый матч команды провели в Ярославле, и игра получилась вязкой — открыть счет удалось только в третьем периоде. До этого команды много и упорно боролись, но реализоваться не удавалось больше 40 минут.

«Сегодня был хоккей уровня плей-офф. Была плотная игра, нам пришлось тяжело бороться. Мы рады, что победили со счетом 2:1», — подвел итог на послематчевой пресс-конференции главный тренер челябинского клуба Бенуа Гру.

Для «Локомотива» это уже третье подряд поражение в первом матче серии, что, впрочем, не помешало хоккеистам дойти до финала.

«Да, звенья одной цепи», — прокомментировал неудачный старт главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин. — «Результат — на табло. К сожалению, мы на тех же звеньях той же цепи».

Запоминающимся эпизодом в матче стало удаление защитника «Трактора» Логана Дэя, который после удара в голову Артуру Каюмову из «Локомотива» получил пять минут штрафа.

После инцидента на льду хоккеист «Трактора» получил штраф

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

«Логан Дэй провел сегодня хороший матч. Удаления — это часть игры. На льду было много эмоций, Логан хотел пойти в силовую борьбу», — прокомментировал этот эпизод Бенуа Гру.

Он также прокомментировал игру американского защитника:

«С моей точки обзора казалось будто бы Дэй вроде бы не отрывал ног, но это только с моей точки зрения и как мне показалось. Все, кто знает Логана, скажут, что он абсолютно не злобный и не грязный игрок и ни в коем случае не хотел навредить сопернику, только его остановить. Сегодня было много событий на льду, где и наши ребята получали по лицу, но я уверен, что ни в нашей команде, ни в команде соперника никто умышленно не хочет навредить другому. Это не мой стиль и не стиль Никитина».

При этом силовой прием Дэя закончился дракой. За Каюмова вступился Георгий Иванов из «Локомотива» и тоже заработал штраф, но двухминутный.

«Полностью поддерживаю Жору», — дал оценку действиям Иванова Игорь Никитин. — «Жора — молодчик».

У «Локомотива» была мощная поддержка родных трибун | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУ «Локомотива» была мощная поддержка родных трибун | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

У «Локомотива» была мощная поддержка родных трибун

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Челябинский «Трактор» болельщики тоже поддерживали мощно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧелябинский «Трактор» болельщики тоже поддерживали мощно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Челябинский «Трактор» болельщики тоже поддерживали мощно

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Челябинские болельщики матч смотрели в фан-зоне в Парке Гагарина, там собралось порядка восьми тысяч человек. Ярославцам подобная идея понравилась. Люди стали просить у главы региона организовать подобные зоны в столице Золотого кольца.

Вот так в Челябинске радовались победе «Трактора»

Источник:

Стас Ярушин / T.me

«А фан-зону-то организуют на гостевые матчи?» — написал губернатору в соцсетях один из болельщиков «Локомотива». — «Наткнулся сегодня на видео из Челябинска, сколько народу болело у большого экрана на площади за свою команду. Я думаю, у нас тоже собралось бы немало болельщиков, которые переживают за свою родную команду».

Следующий матч (6+) команды проведут в четверг, 15 мая, в Ярославле, а 17-го и 19-го они встретятся в Челябинске.

Мы вели онлайн-трансляцию во время игры. Там можно посмотреть, как проходило противостояние «Локомотива» и «Трактора».

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корреспондент
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Алина Шибаева
Специальный корреспондент
ХК Локомотив Плей-офф КХЛ Кубок Гагарина Хоккей ХК Трактор
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Комментарии
19
Гость
1 час
Вот бы людям помог Губернатор записаться к онкологу
Гость
2 часа
Агрессия — наше всё!
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