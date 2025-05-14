«Надо играть агрессивнее»: губернатор Ярославской области сделал заявление после поражения «Локомотива»

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев потребовал от «Локомотива» играть агрессивнее после проигрыша челябинскому «Трактору» в первом матче (6+) финала Кубка Гагарина. Об этом он написал в своем телеграм-канале ночью 14 мая.
«Проиграли первую встречу в серии с челябинским „Трактором“. Несколько раз попали в штангу соперника. Шайба в ворота идти в этот раз не хотела. „Трактор“ играет не сильнее нас, и есть все шансы на победу. Надо играть агрессивнее, дожимать соперника и выигрывать», — обозначил задачу глава Ярославской области.
Первый матч команды провели в Ярославле, и игра получилась вязкой — открыть счет удалось только в третьем периоде. До этого команды много и упорно боролись, но реализоваться не удавалось больше 40 минут.
«Сегодня был хоккей уровня плей-офф. Была плотная игра, нам пришлось тяжело бороться. Мы рады, что победили со счетом 2:1», — подвел итог на послематчевой пресс-конференции главный тренер челябинского клуба Бенуа Гру.
Для «Локомотива» это уже третье подряд поражение в первом матче серии, что, впрочем, не помешало хоккеистам дойти до финала.
«Да, звенья одной цепи», — прокомментировал неудачный старт главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин. — «Результат — на табло. К сожалению, мы на тех же звеньях той же цепи».
Запоминающимся эпизодом в матче стало удаление защитника «Трактора» Логана Дэя, который после удара в голову Артуру Каюмову из «Локомотива» получил пять минут штрафа.
«Логан Дэй провел сегодня хороший матч. Удаления — это часть игры. На льду было много эмоций, Логан хотел пойти в силовую борьбу», — прокомментировал этот эпизод Бенуа Гру.
Он также прокомментировал игру американского защитника:
«С моей точки обзора казалось будто бы Дэй вроде бы не отрывал ног, но это только с моей точки зрения и как мне показалось. Все, кто знает Логана, скажут, что он абсолютно не злобный и не грязный игрок и ни в коем случае не хотел навредить сопернику, только его остановить. Сегодня было много событий на льду, где и наши ребята получали по лицу, но я уверен, что ни в нашей команде, ни в команде соперника никто умышленно не хочет навредить другому. Это не мой стиль и не стиль Никитина».
При этом силовой прием Дэя закончился дракой. За Каюмова вступился Георгий Иванов из «Локомотива» и тоже заработал штраф, но двухминутный.
«Полностью поддерживаю Жору», — дал оценку действиям Иванова Игорь Никитин. — «Жора — молодчик».
Челябинские болельщики матч смотрели в фан-зоне в Парке Гагарина, там собралось порядка восьми тысяч человек. Ярославцам подобная идея понравилась. Люди стали просить у главы региона организовать подобные зоны в столице Золотого кольца.
«А фан-зону-то организуют на гостевые матчи?» — написал губернатору в соцсетях один из болельщиков «Локомотива». — «Наткнулся сегодня на видео из Челябинска, сколько народу болело у большого экрана на площади за свою команду. Я думаю, у нас тоже собралось бы немало болельщиков, которые переживают за свою родную команду».
Следующий матч (6+) команды проведут в четверг, 15 мая, в Ярославле, а 17-го и 19-го они встретятся в Челябинске.
Мы вели онлайн-трансляцию во время игры. Там можно посмотреть, как проходило противостояние «Локомотива» и «Трактора».