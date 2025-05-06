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Спорт Хоккеист ярославского «Локомотива» рассказал о серии против «Салавата Юлаева» и подготовке к финалу

Хоккеист ярославского «Локомотива» рассказал о серии против «Салавата Юлаева» и подготовке к финалу

Нападающий поделился мнением с 76.RU

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Егор Сурин высказался о провокациях | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕгор Сурин высказался о провокациях | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Егор Сурин высказался о провокациях

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

После того как «Локомотив» вышел в финал плей-офф, 76.RU поговорил с одним из героев пятого матча с «Салаватом Юлаевым» (6+) — нападающим ярославского «Локомотива» Егором Суриным. Молодой хоккеист признался: серия была эмоциональной.

«Серия похожа на Омск [на второй раунд в плей-офф с „Авангардом“]. Правда, сделали выводы и не довели до седьмого матча», — сказал Егор Сурин.

Матч завершился со счетом 4:2, «Локомотив» победил, а на счету Егора две заброшенные шайбы.

Ранее хоккеист признавался, у него есть свои фишки, направленные на провокации. В одном из матчей с «Авангардом» Сурин подъезжал к вратарю «Авангарда» и даже поднимал ему шлем. В этот раз хоккеист направил свои фишки на защитника «Салавата Юлаева» — Андрея Василевского.

«К вратарю пока не подъезжаем», — уточнил Егор Сурин.

«Локомотив» сыграет в первом матче финала 13 мая. Егор Сурин рассказал, как собирается проводить время до решающего этапа: «Я думаю, буду больше времени проводить дома. Никуда выходить не буду. Не то чтобы видеться с кем-то или пересекаться. Лучше просто буду наблюдать за хоккеем, за хоккейным миром и готовиться к матчу».

Егору всего 18 лет, и плей-офф сезона-24/25 стал для него первым в КХЛ. Хоккеист рассказал, что в эмоциональном плане на него это не давит и с этим проблем точно нет.

«Первая серия была напряженная эмоционально. Стрессоустойчивость была подвижная. А сейчас уже просто выходишь на лед и получаешь удовольствие», — заявил Егор Сурин.

Заслуги Сурина отметил и главный тренер ярославского «Локомотива» — Игорь Никитин. На послематчевой пресс-конференции журналисты поинтересовались, что он может сказать по игре молодого хоккеиста.

«Я-то вижу его на тренировках ежедневно, я понимаю, что он способен делать. Он сегодня сделал то, что отличает настоящих игроков — игроков, которые могут обыграть 1:1, из полмомента создать момент. Их очень мало, он один из них», — сказал Никитин

Соперник «Локомотива» скоро определиться. Им может стать либо челябинский «Трактор», либо московское «Динамо». Мы сделали разбор сильных сторон обеих команд.

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