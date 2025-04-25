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Спорт Хоккеисты ярославского «Локомотива» — о серии с «Авангардом» и травмах в плей-офф: «Запомню надолго»

Хоккеисты ярославского «Локомотива» — о серии с «Авангардом» и травмах в плей-офф: «Запомню надолго»

Чего легионеры ждут от следующих матчей

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1 комментарий
Ярославские хоккеисты поговорили с журналистами на открытой тренировке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Ярославские хоккеисты поговорили с журналистами на открытой тренировке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославские хоккеисты поговорили с журналистами на открытой тренировке

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

25 апреля на разговор с журналистами вышли легионеры ярославского «Локомотива» словацкий защитник Мартин Гернат и канадский нападающий Байрон Фрэз. Слова игроков журналистам передал переводчик.

«Большие игры были в моей карьере, но такой шайбы, настолько важной еще не было и, конечно, я запомню надолго», — сказал о победной шайбе в седьмом матче (6+) против омского «Авангарда» Байрон Фрэз.

Ранее 76.RU сообщал о травме Рихарда Паника. Игорь Никитин сказал, что его уже прооперировали. Увести игрока со льда пришлось после столкновения с Фрэзом.

Слова иностранных игроков переводили для журналистов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСлова иностранных игроков переводили для журналистов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Слова иностранных игроков переводили для журналистов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

«Это неприятная ситуация, абсолютная случайность. Он не видел меня, я не видел его. К сожалению, так произошло, ничего уже нельзя было поделать», — объяснил игровой момент Байрон Фрэз.

Журналисты отметили, что сам по себе Байрон спокойный игрок, но на вбрасываниях может показать максимум эмоций и применить к противнику силовой прием. Игрок отреагировал на это заявление с улыбкой.

«Стараюсь проявлять эмоции только в те моменты, когда это необходимо, чтобы завести ребят на лавке. Эмоциональность именно на вбрасывании — это страстная часть моей игры», — рассказал нападающий Байрон Фрэз.

Игорь Никитин объяснил игрокам, что делать на открытой тренировке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИгорь Никитин объяснил игрокам, что делать на открытой тренировке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Игроки внимательно слушали главного тренера | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИгроки внимательно слушали главного тренера | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Хоккеисты сохраняют веселый настрой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUХоккеисты сохраняют веселый настрой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Так как у Байрона Фрэза есть опыт игры в НХЛ, журналисты поинтересовались у него, какие различия в двух лигах он мог бы выделить.

Национальная хоккейная лига — профессиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные клубы США и Канады.

«Больше схожести, чем различий. Дело в высокой интенсивности, неважно как ты играл в сезоне, ты долго строил что-то, но потом это могло разрушаться в один момент. Мы просто должны показывать тот же уровень, который мы сейчас демонстрируем в плане скорости, в плане борьбы», — сказал Байрон Фрэз.

Мартин Гернат, словацкий защитник, признался: серию с «Авангардом» завершили не так, как изначально хотели. Второй овертайм был ментально тяжелым, но команда выстояла это испытание и готовиться к следующему сопернику.

Мартин Гернат признался, что не ходит в баню | Источник: Кирилл Поверинов / 76. RUМартин Гернат признался, что не ходит в баню | Источник: Кирилл Поверинов / 76. RU

Мартин Гернат признался, что не ходит в баню

Источник:

Кирилл Поверинов / 76. RU

Защитник прокомментировал травму Рихарда Паника, и отметил, что он — важный игрок для команды:

«Это тяжелая ситуация для него, но мы здесь, чтобы поддержать его. Хорошо, что он рвется в бой, но, надо дождаться нужного времени».

Так как Мартин упомянул о травмах, назвав их обычным делом во время плей-офф, журналисты спросили, ходит ли он в баню для восстановления.

«Хожу только в то, что есть на базе, там именно сауна, не баня», — ответил Мартин Гернат.

Главный тренер ярославского «Локомотива» рассказал, что подготовка к играм с «Салаватом Юлаевым» уже началась, а также признался, ранее «Салават Юлаев» доставил железнодорожников немало проблем.

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Варвара Киселёва
корреспондент
Локомотив Хоккей Плей-офф КХЛ Салават Юлаев
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Комментарии
1
Гость
25 апреля, 21:30
Вот что значит мало денег
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