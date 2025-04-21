«Локомотиву» готовиться к бойне? Стали известны варианты развития событий в плей-офф — разбор

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Рассказываем, что ждет ярославцев дальше

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2 комментария
Ярославский «Локомотив» сыграет против омского «Авангарда» в шестом матче (6+) | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославский «Локомотив» сыграет против омского «Авангарда» в шестом матче (6+) | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославский «Локомотив» сыграет против омского «Авангарда» в шестом матче (6+)

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

21 марта ярославский «Локомотив» сыграет на выездном матче (6+) против омского «Авангарда». Команды встретятся в шестой раз. В серии ведут железнодорожники со счетом 3:2. В этом материале мы разберем, что будет с ярославской командой в случае победы и поражения.

На счету ярославцев две победы на льду Омска и одна домашняя. Многие отмечали, что при своих болельщиках «Авангард» показывает очень уверенный хоккей. Важность домашних побед отмечали и говоря о «Локомотиве», но свой лед помог команде лишь во второй игре. Есть ли давление на ярославцев при родных болельщиках? Главный тренер команды Игорь Никитин ответил на этот вопрос на послематчевой конференции 19 апреля:

«Если бы было давление, не проспали бы. Для большой команды в плей-офф разница дома или на выезде несущественна».

Что будет с «Локомотивом» в случае победы

Ярославцы пройдут в 1/2, от заветного финала их будет отделять один соперник. Иначе говоря, железнодорожники выйдут в третий раунд. Кто может стать соперником?

«Пары формируются из команд-победителей второй стадии, в первой паре играют команды-победители пар группы „А“, во второй — команды-победители пар группы „Б“», — сообщили в пресс-службе КХЛ.

«Локомотив» играет в группе «А», где за выход в третий этап борются (6+) московский «Спартак» и уфимский «Салават Юлаев». 21 апреля команды сыграют в шестом матче, «Спартак» ведет в серии 3:2. Так что уже сегодня в случае победы «Локомотива» и «Спартака» определится пара в 1/2. Москвичи могут встать следующими на пути к Кубку Гагарина.

Чтобы соперником стал «Салават Юлаев», уфимским хоккеистам нужно победить «Спартак» дважды, то есть в шестом и седьмом матче.

Что будет после поражения

Если «Локомотив» уступит «Авангарду», серия продлиться до седьмого матча. То есть игра будет решающей. Ранее в сезоне 23/24 ярославцы допустили подобный исход в игре с омичами и выиграли. Седьмой матч (6+) завершился счетом 2:0. Шайбы в том матче забросили нападающие Артур Каюмов и Максим Березкин. В случае поражения в шестом матче, команды встретятся на ярославском льду 23 апреля.

Как прошла пресс-конференция с главным тренером ярославского «Локомотива» после пятого матча, читайте в нашем материале.

Что будет дальше с «Локомотивом»?

Идем дальше! Ярославлю нужен Кубок Гагарина
Играем седьмой матч, «Авангард» сильный соперник
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Варвара Киселёва
корреспондент
Локомотив Плей-офф КХЛ Хоккей Спорт
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Комментарии
2
Гость
15 минут
Бойня вроде южнее сейчас?
Гость
4 минуты
Локомотив просто сильнее.Поэтому сегодня победитт
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