Кто станет соперником ярославского «Локомотива» во втором раунде плей-офф

С кем «Локомотив» сыграет во втором раунде плей-офф Источник: Кирилл Поверинов/ 76.RU











2 апреля ярославский «Локомотив» прошел во второй раунд плей-офф, одолев первого соперника — нижегородское «Торпедо» (6+). Следующим соперником железнодорожников станет команда из Восточной конференции.

«С сезона 2023/2024 на стадии второго раунда введён перекрестный плей-офф — команды из разных конференций играют друг против друга», — пояснили в пресс-службе КХЛ.

Что это значит?

Первый раунд плей-офф продолжается. Нижние позиции в Восточной конференции занимают команды: «Адмирал», он расположился на восьмом месте, выше «Сибирь» — на седьмом, на шестом «Авангард», на пятом «Ак Барс» и на четвертом «Автомобилист». С кем-то из них «Локомотив» встретиться во втором раунде.

«Наиболее высокий номер „посева“ играет с наименьшим номером „посева“, второй по счету — с предпоследним, и т. д. Преимущество своей площадки на всех стадиях розыгрыша получают команды с более высоким номером „посева“», — сообщили в пресс-службе КХЛ.

Последние два места, а именно «Адмирал» и «Сибирь» играют против лучших команд конференции по итогу регулярного чемпионата. «Адмирал» противостоит первой команде на Востоке — «Трактору» (6+), счет в игровой серии 2:2.С таким же результатом протекает серия у «Сибири», которая играет со вторым местом Востока — «Салават Юлаевым» (6+).

Посев — назначение участникам или командам номера в предварительном рейтинге в рамках жеребьёвки.

Если «Адмирал» победит (6+) «Трактор», то станет соперником «Локомотива» по второму раунду.

Две пары сыграли со счетом 2:2 в серии Источник: 1/8 финала Чемпионата, КХЛ











При раскладе побед команд высокого посева, то есть «Трактора» и «Салавата Юлаева», соперником «Локомотива» станет омский «Авангард», так как он занимает шестое место на Востоке. То есть команды седьмого и восьмого места прекратят участие в плей-офф, и «Локомотив» сыграет с шестым. Но при условии, победы «Авангарда» в серии с третьем местом Востока — «Металлургом», который уступает сопернику по раунду.

Если «Металлург» перевернет серию в свою пользу, а «Трактор» и «Салават Юлаев» победят в своих парах, то есть первое, второе и третье место Восточной конференции пройдут дальше. Следующим соперником станет победитель пары «Ак Барс» — «Автомобилист».