НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +2

0 м/c,

 742мм 39%
Подробнее
3 Пробки
USD 84,28
EUR 92,99
Обмеление Волги — хроника
Древние останки в Волге
Грядет снегопад
Афиша концертов на апрель
Список редких имен
В регионы вернется зима
Последствия остановки ГЭС
Первые укусы клещей
Что будет с Домом со штурвалом
Актриса Аронова в Ярославле
Спорт Кто станет соперником ярославского «Локомотива» во втором раунде плей-офф

Кто станет соперником ярославского «Локомотива» во втором раунде плей-офф

Разбираем возможные варианты развития событий

123
Написать комментарий
С кем «Локомотив» сыграет во втором раунде плей-офф | Источник: Кирилл Поверинов/ 76.RUС кем «Локомотив» сыграет во втором раунде плей-офф | Источник: Кирилл Поверинов/ 76.RU

С кем «Локомотив» сыграет во втором раунде плей-офф

Источник:

Кирилл Поверинов/ 76.RU

2 апреля ярославский «Локомотив» прошел во второй раунд плей-офф, одолев первого соперника — нижегородское «Торпедо» (6+). Следующим соперником железнодорожников станет команда из Восточной конференции.

«С сезона 2023/2024 на стадии второго раунда введён перекрестный плей-офф — команды из разных конференций играют друг против друга», — пояснили в пресс-службе КХЛ.

Что это значит?

Первый раунд плей-офф продолжается. Нижние позиции в Восточной конференции занимают команды: «Адмирал», он расположился на восьмом месте, выше «Сибирь» — на седьмом, на шестом «Авангард», на пятом «Ак Барс» и на четвертом «Автомобилист». С кем-то из них «Локомотив» встретиться во втором раунде.

«Наиболее высокий номер „посева“ играет с наименьшим номером „посева“, второй по счету — с предпоследним, и т. д. Преимущество своей площадки на всех стадиях розыгрыша получают команды с более высоким номером „посева“», — сообщили в пресс-службе КХЛ.

Последние два места, а именно «Адмирал» и «Сибирь» играют против лучших команд конференции по итогу регулярного чемпионата. «Адмирал» противостоит первой команде на Востоке  — «Трактору» (6+), счет в игровой серии 2:2.С таким же результатом протекает серия у «Сибири», которая играет со вторым местом Востока — «Салават Юлаевым» (6+).

Посев — назначение участникам или командам номера в предварительном рейтинге в рамках жеребьёвки.

Если «Адмирал» победит (6+) «Трактор», то станет соперником «Локомотива» по второму раунду.

Две пары сыграли со счетом 2:2 в серии | Источник: 1/8 финала Чемпионата, КХЛДве пары сыграли со счетом 2:2 в серии | Источник: 1/8 финала Чемпионата, КХЛ

Две пары сыграли со счетом 2:2 в серии

Источник:

1/8 финала Чемпионата, КХЛ

При раскладе побед команд высокого посева, то есть «Трактора» и «Салавата Юлаева», соперником «Локомотива» станет омский «Авангард», так как он занимает шестое место на Востоке. То есть команды седьмого и восьмого места прекратят участие в плей-офф, и «Локомотив» сыграет с шестым. Но при условии, победы «Авангарда» в серии с третьем местом Востока — «Металлургом», который уступает сопернику по раунду.

Если «Металлург» перевернет серию в свою пользу, а «Трактор» и «Салават Юлаев» победят в своих парах, то есть первое, второе и третье место Восточной конференции пройдут дальше. Следующим соперником станет победитель пары «Ак Барс» — «Автомобилист».

«Локомотив» начнет второй раунд 11 апреля. Ранее главные тренеры команд — Игорь Ларионов и Игорь Никитин — подвели итог серии.

ПО ТЕМЕ
Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Локо Локомотив в плей-офф Локомотив КХЛ Хоккей
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«У людей знатно полыхает»: эксперт объяснил, почему застройщики умышленно затягивают сдачу домов
Никита Словиковский
Основатель портала аренды и агентства недвижимости «Драже»
Мнение
6% для глубинки: не получится купить квартиру в Москве — можно в Пыть-Яхе. Смотрим, где дают льготную ипотеку
Денис Лебедев
Мнение
«Похоже на распродажу имущества перед эмиграцией». Журналист — о «синюшном настроении» автопрома
Артем Краснов
Мнение
Почем теперь беременные школьницы и что положено будущему отцу из 10-го «Б»
Денис Лебедев
Мнение
«Может только лежать на спине и смеяться»: как живет многодетная семья с особым ребенком
Лилия Гладкова
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление